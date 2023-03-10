"Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси", Овечкин не реализовал буллит

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе "Девилз" шайбы в основное время забросили Эрик Хаула (27-я минута) и Доусон Мерсер (28). Автором победного броска в серии буллитов стал Тимо Майер. У "Вашингтона" голами отметились Тревор ван Римсдайк (20) и Дилан Строум (30).
10 марта 2023 • начало в 03:00
Закончен (Б)
19:50 • Тревор ван Римсдайк
29:50 • Дилан Строум
26:55 • Эрик Хаула
27:32 • Доусон Мерсер
65:01 • Тимо Майер (П)
Российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин нанес два броска в створ ворот, провел три силовых приема, очков не набрал и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов дважды бросил в створ ворот, отметился одним хитом, очков не набрал и буллит не реализовал. В активе защитника "столичных" Александра Алексеева один силовой прием и два блокшота.
