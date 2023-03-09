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МАГАТЭ призвала всех взять на себя обязательство по защите ЗАЭС - РИА Новости, 09.03.2023
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13:07 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/zaes-1856736485.html
МАГАТЭ призвала всех взять на себя обязательство по защите ЗАЭС
МАГАТЭ призвала всех взять на себя обязательство по защите ЗАЭС - РИА Новости, 09.03.2023
МАГАТЭ призвала всех взять на себя обязательство по защите ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после обесточивания Запорожской АЭС, призвал все стороны взять на себя обязательства по защите станции. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:07
2023-03-09T13:07
в мире
энергодар
россия
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
днепр (город)
запорожская область
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ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после обесточивания Запорожской АЭС, призвал все стороны взять на себя обязательства по защите станции. Ранее сообщалось, что рано утром в четверг украинская сторона отключила последнюю ЛЭП - Днепровскую, питающую Запорожскую АЭС. Станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов. Его заявление публикует официальный портал Агентства. Гендиректор добавил, что продолжит свои срочные консультации и переговоры. По его словам, ЗАЭС была отключена от электроснабжения впервые с 23 ноября, сейчас она подключена к 20 дизельным генераторам. "При этом дизельного топлива на площадке хватит на 15 дней работы", - уточнил Гросси. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230309/zaes-1856702627.html
энергодар
россия
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в мире, энергодар, россия, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, днепр (город), запорожская область
В мире, Энергодар, Россия, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Днепр (город), Запорожская область
МАГАТЭ призвала всех взять на себя обязательство по защите ЗАЭС

МАГАТЭ после обесточивания ЗАЭС призвала всех взять на себя обязательство защиты станции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после обесточивания Запорожской АЭС, призвал все стороны взять на себя обязательства по защите станции.
Ранее сообщалось, что рано утром в четверг украинская сторона отключила последнюю ЛЭП - Днепровскую, питающую Запорожскую АЭС. Станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов.
«
"Я призываю всех, кто находится сегодня в этом зале и где-либо еще: мы должны взять на себя обязательства по защите и безопасности станции. И мы должны взять на себя обязательства сейчас. Нам нужны действия", - заявил Гросси Совету управляющих МАГАТЭ.
Его заявление публикует официальный портал Агентства. Гендиректор добавил, что продолжит свои срочные консультации и переговоры.
Повышенная опасность и минимизация рисков: ситуация на Запорожской АЭС
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Журналисты из России, Италии, Германии и Латинской Америки посетили Запорожскую АЭС.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа показывает журналистам снаряд РСЗУ Ураган на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Журналисты из России, Италии, Германии и Латинской Америки посетили Запорожскую АЭС.

© РИА Новости
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1 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.

Журналист снимает на видеокамеру повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.

© РИА Новости
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2 из 13
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Накануне там состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа с журналистами на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Накануне там состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.

© РИА Новости
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3 из 13
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Территория АЭС регулярно попадает под удары со стороны ВСУ.

Журналисты изучают снаряд на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Территория АЭС регулярно попадает под удары со стороны ВСУ.

© РИА Новости
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4 из 13
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Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

Журналист снимает на видеокамеру повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

© РИА Новости
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5 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас ЗАЭС находится под охраной российских военных.

Журналисты на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Сейчас ЗАЭС находится под охраной российских военных.

© РИА Новости
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6 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что на территории станции находится только техника подразделений войск РХБЗ.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа общается с журналистами на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что на территории станции находится только техника подразделений войск РХБЗ.

© РИА Новости
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7 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По его словам, она не имеет военного предназначения и осуществляет мониторинг.

Журналист снимает на смартфон повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

По его словам, она не имеет военного предназначения и осуществляет мониторинг.

© РИА Новости
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8 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В случае инцидента такая техника способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков.

Журналисты на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

В случае инцидента такая техника способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков.

© РИА Новости
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9 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Это необходимо, поскольку Запорожская АЭС является объектом повышенной опасности.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа показывает журналистам повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Это необходимо, поскольку Запорожская АЭС является объектом повышенной опасности.

© РИА Новости
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10 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Говоря о ротации специалистов МАГАТЭ, советник гендиректора "Росэнергоатома" отметил, что Украина в последний момент поменяла ее место.

Журналист фотографирует повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Говоря о ротации специалистов МАГАТЭ, советник гендиректора "Росэнергоатома" отметил, что Украина в последний момент поменяла ее место.

© РИА Новости
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11 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной.

Демонстрация осколков снарядов и других предметов, обнаруженных на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной.

© РИА Новости
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12 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По мнению Карчаа, Киев мог использовать ситуацию для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе.

Демонстрация предметов, обнаруженных на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

По мнению Карчаа, Киев мог использовать ситуацию для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 13

Журналисты из России, Италии, Германии и Латинской Америки посетили Запорожскую АЭС.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 13

Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 13

Накануне там состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 13

Территория АЭС регулярно попадает под удары со стороны ВСУ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 13

Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 13

Сейчас ЗАЭС находится под охраной российских военных.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 13

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что на территории станции находится только техника подразделений войск РХБЗ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 13

По его словам, она не имеет военного предназначения и осуществляет мониторинг.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 13

В случае инцидента такая техника способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 13

Это необходимо, поскольку Запорожская АЭС является объектом повышенной опасности.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 13

Говоря о ротации специалистов МАГАТЭ, советник гендиректора "Росэнергоатома" отметил, что Украина в последний момент поменяла ее место.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 13

Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 13

По мнению Карчаа, Киев мог использовать ситуацию для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 13
По его словам, ЗАЭС была отключена от электроснабжения впервые с 23 ноября, сейчас она подключена к 20 дизельным генераторам.
"При этом дизельного топлива на площадке хватит на 15 дней работы", - уточнил Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Обесточивание ЗАЭС могли сделать искусственно, заявили в "Росэнергоатоме"
Вчера, 11:29
 
В миреЭнергодарРоссияРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭДнепр (город)Запорожская область
 
 
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