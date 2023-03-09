https://ria.ru/20230309/zaes-1856736485.html

МАГАТЭ призвала всех взять на себя обязательство по защите ЗАЭС

МАГАТЭ призвала всех взять на себя обязательство по защите ЗАЭС - РИА Новости, 09.03.2023

МАГАТЭ призвала всех взять на себя обязательство по защите ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после обесточивания Запорожской АЭС, призвал все стороны взять на себя обязательства по защите станции. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:07

2023-03-09T13:07

2023-03-09T13:07

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рафаэль гросси

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ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после обесточивания Запорожской АЭС, призвал все стороны взять на себя обязательства по защите станции. Ранее сообщалось, что рано утром в четверг украинская сторона отключила последнюю ЛЭП - Днепровскую, питающую Запорожскую АЭС. Станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов. Его заявление публикует официальный портал Агентства. Гендиректор добавил, что продолжит свои срочные консультации и переговоры. По его словам, ЗАЭС была отключена от электроснабжения впервые с 23 ноября, сейчас она подключена к 20 дизельным генераторам. "При этом дизельного топлива на площадке хватит на 15 дней работы", - уточнил Гросси. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230309/zaes-1856702627.html

энергодар

россия

днепр (город)

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