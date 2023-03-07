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Глава МИД Ирана подтвердил решимость Тегерана вступить в ШОС

Глава МИД Ирана подтвердил решимость Тегерана вступить в ШОС - РИА Новости, 07.03.2023

Глава МИД Ирана подтвердил решимость Тегерана вступить в ШОС

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином подтвердил решимость Тегерана в... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T04:10

2023-03-07T04:10

2023-03-07T05:24

шос

хосейн амир абдоллахиан

чжан мин

самарканд

тегеран (город)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином подтвердил решимость Тегерана в вопросе вступления в ШОС и принятия активного участия в работе организации.Отмечается, что глава МИД поблагодарил руководство организации за содействие процессу вступления Ирана.Как заявили в ведомстве, генсек ШОС в свою очередь отметил, что Иран может сыграть важную роль в организации и развить отношения с другими ее членами.Иранская сторона 15 сентября 2022 года в Самарканде подписала меморандум о своих обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС, а 27 ноября национальный парламент принял законопроект о вступлении Ирана в организацию. Принятие законопроекта о меморандуме об обязательствах состоялось 25 января 2023 года.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20221025/iran-1826443970.html

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шос, хосейн амир абдоллахиан, чжан мин, самарканд, тегеран (город), иран, в мире