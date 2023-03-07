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Глава МИД Ирана подтвердил решимость Тегерана вступить в ШОС - РИА Новости, 07.03.2023
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04:10 07.03.2023 (обновлено: 05:24 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/shos-1856263875.html
Глава МИД Ирана подтвердил решимость Тегерана вступить в ШОС
Глава МИД Ирана подтвердил решимость Тегерана вступить в ШОС - РИА Новости, 07.03.2023
Глава МИД Ирана подтвердил решимость Тегерана вступить в ШОС
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином подтвердил решимость Тегерана в... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T04:10
2023-03-07T05:24
шос
хосейн амир абдоллахиан
чжан мин
самарканд
тегеран (город)
иран
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином подтвердил решимость Тегерана в вопросе вступления в ШОС и принятия активного участия в работе организации.Отмечается, что глава МИД поблагодарил руководство организации за содействие процессу вступления Ирана.Как заявили в ведомстве, генсек ШОС в свою очередь отметил, что Иран может сыграть важную роль в организации и развить отношения с другими ее членами.Иранская сторона 15 сентября 2022 года в Самарканде подписала меморандум о своих обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС, а 27 ноября национальный парламент принял законопроект о вступлении Ирана в организацию. Принятие законопроекта о меморандуме об обязательствах состоялось 25 января 2023 года.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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шос, хосейн амир абдоллахиан, чжан мин, самарканд, тегеран (город), иран, в мире
ШОС, Хосейн Амир Абдоллахиан, Чжан Мин, Самарканд, Тегеран (город), Иран, В мире
Глава МИД Ирана подтвердил решимость Тегерана вступить в ШОС

Глава МИД Ирана Абдоллахиан подтвердил решимость Тегерана в вопросе вступления в ШОС

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином подтвердил решимость Тегерана в вопросе вступления в ШОС и принятия активного участия в работе организации.
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"Хосейн Амир Абдоллахиан сегодня, в понедельник, после полудня на встрече с генсеком ШОС Чжан Мином и сопровождающей его делегацией отметил решимость и серьезность Исламской Республики Иран в вопросе участия и активной роли в ШОС", - говорится в заявлении иранского МИД, размещенном в его Telegram-канале.

Отмечается, что глава МИД поблагодарил руководство организации за содействие процессу вступления Ирана.
Как заявили в ведомстве, генсек ШОС в свою очередь отметил, что Иран может сыграть важную роль в организации и развить отношения с другими ее членами.
Иранская сторона 15 сентября 2022 года в Самарканде подписала меморандум о своих обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС, а 27 ноября национальный парламент принял законопроект о вступлении Ирана в организацию. Принятие законопроекта о меморандуме об обязательствах состоялось 25 января 2023 года.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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ШОСХосейн Амир АбдоллахианЧжан МинСамаркандТегеран (город)ИранВ мире
 
 
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