https://ria.ru/20230306/shri-lanka-1855696159.html

Теплое море и солнце круглый год: отдых на Шри-Ланке стал доступнее

Теплое море и солнце круглый год: отдых на Шри-Ланке стал доступнее - РИА Новости, 06.03.2023

Теплое море и солнце круглый год: отдых на Шри-Ланке стал доступнее

С марта авиакомпания Red Wings увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку. Туроператоры уже сформировали пакеты и предлагают новые программы. Есть планы и на... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T08:00

2023-03-06T08:00

2023-03-06T13:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Светлана Баева. С марта авиакомпания Red Wings увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку. Туроператоры уже сформировали пакеты и предлагают новые программы. Есть планы и на лето. На острове круглый год тепло, яркая тропическая зелень, бирюзовый океан, песчаные пляжи. О том, какое побережье выбрать и сколько стоят путевки, — в материале РИА Новости.Демократичнее Бали, спокойнее ТаиландаПо ее словам, на острове комфортно и легко, "как у бабушки в деревне": нет балийского снобизма, где на ужин нужно приходить на каблуках, нет темпа мегаполисов Тайланда и Вьетнама. При этом не скучно: много экскурсий, большое русскоязычное комьюнити.Что посмотреть Ася советует отправиться в город-порт Галле с одноименным фортом, построенным европейцами. Там узкие мощеные улочки, маяк, ресторанчики и кафе, арт-галереи, сувениры. И в Эллу — город в горах с водопадами, шикарными видами, эвкалиптовыми рощами. "Обязательно сходите на Малый Адамов пик, скалу Элла Рок, посмотрите знаменитый Девятиарочный мост", — отмечает она. Оттуда на поезде по одной из самых живописных железных дорог мира можно добраться до чайной столицы Цейлона — города Нувара-Элия.Целый день стоит провести в Королевском ботаническом саду в Перадении. Помимо тропических красот, есть и достопримечательности, связанные с Россией. Юрий Гагарин посадил здесь дерево, и, как говорят, после смерти первого космонавта оно перестало расти.Сад недалеко от города Канди, в древней части которого — знаменитый храм Зуба Будды."Рекомендуем посетить Сигирию, также известную как Львиная скала, пещерный храм Дамбулла, возвышающийся на высоте 350 метров над уровнем моря", — добавляют в "Слетать.ру".Кроме того, стоит увидеть приют для слонов, открытый зоопарк Пиннавела, отправиться на сафари в национальных парках "Удавалаве", "Эт-Атуру Севана", понаблюдать за китами в районе Мириссы.Как попасть на остров и сколько это стоит"Добраться на Шри-Ланку путешественники могут прямыми рейсами авиакомпаний Red Wings, которая объявила об увеличении частоты полетов с марта, "Аэрофлот", Azur Air, — поясняют в "Слетать.ру". — Доступно также много вариантов с пересадками".Кстати, "Аэрофлот" продлил полетную программу из Москвы в Коломбо на летний сезон.Стоимость авиабилетов — в среднем 45-65 тысяч рублей туда-обратно."Порядка 36 процентов туристов на Шри-Ланке предпочитают отели категории "четыре звезды", 30 процентов — "пятерки", — отмечают в "Слетать.ру". — Самый распространенный тип питания — завтраки, на них приходится 36 процентов бронирований, в 27 процентах случаев гости выбирают "все включено".Эта система здесь отличается от турецкой и египетской: ассортимент, скорее всего, окажется победнее.Средний чек на отдых в стране, по словам экспертов, составляет 226 500 рублей. Как уточнили в АТОР, цены на путевки с вылетом в марте начинаются от 156 тысяч рублей на двоих.Погодные и коронавирусные ограниченияВизу на Шри-Ланку можно оформить онлайн (оплатив через туроператора, картой Union Pay либо другой иностранной) или наличными по прибытии. Цена — 50 и 60 долларов соответственно.И сезонности на Шри-Ланке тоже нет."Самое популярное время отдыха — с октября по май, но и в это время бывают тропические ливни", — рассказывает представитель туроператора.По словам тех, кто живет на Цейлоне, с ноября по март стоит выбрать западное побережье, а с мая по октябрь — восточное. Круглый год температура воздуха — плюс 26-30 градусов, а моря — до плюс 28.Самые красивые пляжиПо мнению экспертов, самые красивые пляжи — на юго-западе. Например, на таких курортах, как Мирисса или Бентота. А наиболее развитая инфраструктура — в Негомбо (западное побережье). Оттуда удобно добираться до основных достопримечательностей и живописных мест в центре острова.На Шри-Ланке бывают проблемы с сервисом, но зато бирюзовая вода, прекрасная природа и уникальные исторические памятники. В качестве сувениров можно привезти фрукты (лучше покупать недозрелые) и, конечно, цейлонский чай.

https://ria.ru/20230212/shri-lanka-1851094895.html

https://ria.ru/20230228/shri-lanka-1854627771.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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