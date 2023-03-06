Рейтинг@Mail.ru
Теплое море и солнце круглый год: отдых на Шри-Ланке стал доступнее - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 06.03.2023 (обновлено: 13:00 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/shri-lanka-1855696159.html
Теплое море и солнце круглый год: отдых на Шри-Ланке стал доступнее
Теплое море и солнце круглый год: отдых на Шри-Ланке стал доступнее - РИА Новости, 06.03.2023
Теплое море и солнце круглый год: отдых на Шри-Ланке стал доступнее
С марта авиакомпания Red Wings увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку. Туроператоры уже сформировали пакеты и предлагают новые программы. Есть планы и на... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T08:00
2023-03-06T13:00
туризм
туризм
маршруты - туризм
шри-ланка
аэрофлот
azur air
куда можно лететь
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929036_0:179:3235:1999_1920x0_80_0_0_0c0c8acaa9b27ead47fdc10214d7ede4.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Светлана Баева. С марта авиакомпания Red Wings увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку. Туроператоры уже сформировали пакеты и предлагают новые программы. Есть планы и на лето. На острове круглый год тепло, яркая тропическая зелень, бирюзовый океан, песчаные пляжи. О том, какое побережье выбрать и сколько стоят путевки, — в материале РИА Новости.Демократичнее Бали, спокойнее ТаиландаПо ее словам, на острове комфортно и легко, "как у бабушки в деревне": нет балийского снобизма, где на ужин нужно приходить на каблуках, нет темпа мегаполисов Тайланда и Вьетнама. При этом не скучно: много экскурсий, большое русскоязычное комьюнити.Что посмотреть Ася советует отправиться в город-порт Галле с одноименным фортом, построенным европейцами. Там узкие мощеные улочки, маяк, ресторанчики и кафе, арт-галереи, сувениры. И в Эллу — город в горах с водопадами, шикарными видами, эвкалиптовыми рощами. "Обязательно сходите на Малый Адамов пик, скалу Элла Рок, посмотрите знаменитый Девятиарочный мост", — отмечает она. Оттуда на поезде по одной из самых живописных железных дорог мира можно добраться до чайной столицы Цейлона — города Нувара-Элия.Целый день стоит провести в Королевском ботаническом саду в Перадении. Помимо тропических красот, есть и достопримечательности, связанные с Россией. Юрий Гагарин посадил здесь дерево, и, как говорят, после смерти первого космонавта оно перестало расти.Сад недалеко от города Канди, в древней части которого — знаменитый храм Зуба Будды."Рекомендуем посетить Сигирию, также известную как Львиная скала, пещерный храм Дамбулла, возвышающийся на высоте 350 метров над уровнем моря", — добавляют в "Слетать.ру".Кроме того, стоит увидеть приют для слонов, открытый зоопарк Пиннавела, отправиться на сафари в национальных парках "Удавалаве", "Эт-Атуру Севана", понаблюдать за китами в районе Мириссы.Как попасть на остров и сколько это стоит"Добраться на Шри-Ланку путешественники могут прямыми рейсами авиакомпаний Red Wings, которая объявила об увеличении частоты полетов с марта, "Аэрофлот", Azur Air, — поясняют в "Слетать.ру". — Доступно также много вариантов с пересадками".Кстати, "Аэрофлот" продлил полетную программу из Москвы в Коломбо на летний сезон.Стоимость авиабилетов — в среднем 45-65 тысяч рублей туда-обратно."Порядка 36 процентов туристов на Шри-Ланке предпочитают отели категории "четыре звезды", 30 процентов — "пятерки", — отмечают в "Слетать.ру". — Самый распространенный тип питания — завтраки, на них приходится 36 процентов бронирований, в 27 процентах случаев гости выбирают "все включено".Эта система здесь отличается от турецкой и египетской: ассортимент, скорее всего, окажется победнее.Средний чек на отдых в стране, по словам экспертов, составляет 226 500 рублей. Как уточнили в АТОР, цены на путевки с вылетом в марте начинаются от 156 тысяч рублей на двоих.Погодные и коронавирусные ограниченияВизу на Шри-Ланку можно оформить онлайн (оплатив через туроператора, картой Union Pay либо другой иностранной) или наличными по прибытии. Цена — 50 и 60 долларов соответственно.И сезонности на Шри-Ланке тоже нет."Самое популярное время отдыха — с октября по май, но и в это время бывают тропические ливни", — рассказывает представитель туроператора.По словам тех, кто живет на Цейлоне, с ноября по март стоит выбрать западное побережье, а с мая по октябрь — восточное. Круглый год температура воздуха — плюс 26-30 градусов, а моря — до плюс 28.Самые красивые пляжиПо мнению экспертов, самые красивые пляжи — на юго-западе. Например, на таких курортах, как Мирисса или Бентота. А наиболее развитая инфраструктура — в Негомбо (западное побережье). Оттуда удобно добираться до основных достопримечательностей и живописных мест в центре острова.На Шри-Ланке бывают проблемы с сервисом, но зато бирюзовая вода, прекрасная природа и уникальные исторические памятники. В качестве сувениров можно привезти фрукты (лучше покупать недозрелые) и, конечно, цейлонский чай.
https://ria.ru/20230212/shri-lanka-1851094895.html
https://ria.ru/20230228/shri-lanka-1854627771.html
шри-ланка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929036_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_7cacaa549f239e4a3936e7078ba2d0c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, маршруты - туризм, шри-ланка, аэрофлот, azur air, куда можно лететь, отдых на море, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Шри-Ланка, Аэрофлот, Azur Air, куда можно лететь, Отдых на море, туристы, Ассоциация туроператоров России (АТОР)

Теплое море и солнце круглый год: отдых на Шри-Ланке стал доступнее

© AP Photo / Eranga JayawardenaМужчина помогает женщине надеть маску для сноркелинга в Хиккадуве, Шри-Ланка
Мужчина помогает женщине надеть маску для сноркелинга в Хиккадуве, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Светлана Баева. С марта авиакомпания Red Wings увеличивает частоту полетов на Шри-Ланку. Туроператоры уже сформировали пакеты и предлагают новые программы. Есть планы и на лето. На острове круглый год тепло, яркая тропическая зелень, бирюзовый океан, песчаные пляжи. О том, какое побережье выбрать и сколько стоят путевки, — в материале РИА Новости.

Демократичнее Бали, спокойнее Таиланда

«

"Тут рай для серферов, фрилансеров и всех, кто хочет отдохнуть, отогреться, напитаться фруктами, морепродуктами и витамином D", — говорит Ася. Она уже пять лет живет на Шри-Ланке, занимается арендой вилл и отелей.

По ее словам, на острове комфортно и легко, "как у бабушки в деревне": нет балийского снобизма, где на ужин нужно приходить на каблуках, нет темпа мегаполисов Тайланда и Вьетнама. При этом не скучно: много экскурсий, большое русскоязычное комьюнити.
© iStock.com / Mikhail SotnikovМужчина помогает спутнице надеть маску для сноркелинга в Хиккадуве, Шри-Ланка
Молодожены во время свадебного путешествия - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© iStock.com / Mikhail Sotnikov
Мужчина помогает спутнице надеть маску для сноркелинга в Хиккадуве, Шри-Ланка

Что посмотреть

Ася советует отправиться в город-порт Галле с одноименным фортом, построенным европейцами. Там узкие мощеные улочки, маяк, ресторанчики и кафе, арт-галереи, сувениры.
И в Эллу — город в горах с водопадами, шикарными видами, эвкалиптовыми рощами. "Обязательно сходите на Малый Адамов пик, скалу Элла Рок, посмотрите знаменитый Девятиарочный мост", — отмечает она. Оттуда на поезде по одной из самых живописных железных дорог мира можно добраться до чайной столицы Цейлона — города Нувара-Элия.
© Фото : A.Savin, WikiCommonsЧайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка
Чайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка
Чайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка
© Фото : A.Savin, WikiCommons
1 из 3
CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Botanical Garden of Peradeniya, Sri LankaКоролевский ботанический сад в Перадении
Королевский ботанический сад в Перадении
Королевский ботанический сад в Перадении
CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Botanical Garden of Peradeniya, Sri Lanka
2 из 3
© Фото : A.Savin, WikiCommonsХрам Зуба Будды в городе Канди
Храм Зуба Будды в городе Канди
Храм Зуба Будды в городе Канди
© Фото : A.Savin, WikiCommons
3 из 3
Чайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка
© Фото : A.Savin, WikiCommons
1 из 3
Королевский ботанический сад в Перадении
CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Botanical Garden of Peradeniya, Sri Lanka
2 из 3
Храм Зуба Будды в городе Канди
© Фото : A.Savin, WikiCommons
3 из 3
Целый день стоит провести в Королевском ботаническом саду в Перадении. Помимо тропических красот, есть и достопримечательности, связанные с Россией. Юрий Гагарин посадил здесь дерево, и, как говорят, после смерти первого космонавта оно перестало расти.
Сад недалеко от города Канди, в древней части которого — знаменитый храм Зуба Будды.
"Рекомендуем посетить Сигирию, также известную как Львиная скала, пещерный храм Дамбулла, возвышающийся на высоте 350 метров над уровнем моря", — добавляют в "Слетать.ру".
CC BY 2.5 / Lankapic / Королевский пещерный храм Дамбулла
Королевский пещерный храм Дамбулла
Королевский пещерный храм Дамбулла
CC BY 2.5 / Lankapic /
1 из 5
© Олег Ласточкин | Перейти в медиабанк

Золотой пещерный храм возле буддийского монастыря, расположенного на горе. Город Дамбулла, Республика Шри-Ланка

Золотой пещерный храм. Республика Шри-Ланка

Золотой пещерный храм возле буддийского монастыря, расположенного на горе. Город Дамбулла, Республика Шри-Ланка

© Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
2 из 5
CC BY 2.0 / kwan kwan / Mirissa Whale WatchingНаблюдение за китами Мириссы
Наблюдение за китами Мириссы
Наблюдение за китами Мириссы
CC BY 2.0 / kwan kwan / Mirissa Whale Watching
3 из 5
CC BY 2.0 / David Stanley / Jeep Safaris

Сафари в национальном парке "Каудулла" в Шри-Ланке

Сафари в национальном парке Каудулла в Шри-Ланке

Сафари в национальном парке "Каудулла" в Шри-Ланке

CC BY 2.0 / David Stanley / Jeep Safaris
4 из 5
CC BY 2.0 / Charlie Marchant / Udawalawe National Park, Sri Lanka

В национальном парке "Уда-Валаве"

 В национальном парке Уда-Валаве

В национальном парке "Уда-Валаве"

CC BY 2.0 / Charlie Marchant / Udawalawe National Park, Sri Lanka
5 из 5
Королевский пещерный храм Дамбулла
CC BY 2.5 / Lankapic /
1 из 5

Золотой пещерный храм возле буддийского монастыря, расположенного на горе. Город Дамбулла, Республика Шри-Ланка

© Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
2 из 5
Наблюдение за китами Мириссы
CC BY 2.0 / kwan kwan / Mirissa Whale Watching
3 из 5

Сафари в национальном парке "Каудулла" в Шри-Ланке

CC BY 2.0 / David Stanley / Jeep Safaris
4 из 5

В национальном парке "Уда-Валаве"

CC BY 2.0 / Charlie Marchant / Udawalawe National Park, Sri Lanka
5 из 5
Кроме того, стоит увидеть приют для слонов, открытый зоопарк Пиннавела, отправиться на сафари в национальных парках "Удавалаве", "Эт-Атуру Севана", понаблюдать за китами в районе Мириссы.

Как попасть на остров и сколько это стоит

"Добраться на Шри-Ланку путешественники могут прямыми рейсами авиакомпаний Red Wings, которая объявила об увеличении частоты полетов с марта, "Аэрофлот", Azur Air, — поясняют в "Слетать.ру". — Доступно также много вариантов с пересадками".
Кстати, "Аэрофлот" продлил полетную программу из Москвы в Коломбо на летний сезон.
Стоимость авиабилетов — в среднем 45-65 тысяч рублей туда-обратно.
© AP Photo / Eranga JayawardenaМеждународный аэропорт имени Бандаранаике
Международный аэропорт имени Бандаранаике - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Международный аэропорт имени Бандаранаике
"Порядка 36 процентов туристов на Шри-Ланке предпочитают отели категории "четыре звезды", 30 процентов — "пятерки", — отмечают в "Слетать.ру". — Самый распространенный тип питания — завтраки, на них приходится 36 процентов бронирований, в 27 процентах случаев гости выбирают "все включено".
Эта система здесь отличается от турецкой и египетской: ассортимент, скорее всего, окажется победнее.
Средний чек на отдых в стране, по словам экспертов, составляет 226 500 рублей. Как уточнили в АТОР, цены на путевки с вылетом в марте начинаются от 156 тысяч рублей на двоих.
Шезлонги на пляже в Хиккадуве, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Туроператоры рассказали о новых путевках на Шри-Ланку
12 февраля, 05:53

Погодные и коронавирусные ограничения

Визу на Шри-Ланку можно оформить онлайн (оплатив через туроператора, картой Union Pay либо другой иностранной) или наличными по прибытии. Цена — 50 и 60 долларов соответственно.
«

"Сейчас на острове нет ковидных ограничений, для въезда сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты не нужны", — говорит директор по развитию ICS Travel Group Оксана Волканова.

И сезонности на Шри-Ланке тоже нет.
© Pixabay / pasja1000Пляж Шри-Ланки
Пляж Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Pixabay / pasja1000
Пляж Шри-Ланки
"Самое популярное время отдыха — с октября по май, но и в это время бывают тропические ливни", — рассказывает представитель туроператора.
По словам тех, кто живет на Цейлоне, с ноября по март стоит выбрать западное побережье, а с мая по октябрь — восточное. Круглый год температура воздуха — плюс 26-30 градусов, а моря — до плюс 28.

Самые красивые пляжи

По мнению экспертов, самые красивые пляжи — на юго-западе. Например, на таких курортах, как Мирисса или Бентота. А наиболее развитая инфраструктура — в Негомбо (западное побережье). Оттуда удобно добираться до основных достопримечательностей и живописных мест в центре острова.
© Pixabay / pasja1000Пляж Шри-Ланки
Пляж Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Pixabay / pasja1000
Пляж Шри-Ланки
На Шри-Ланке бывают проблемы с сервисом, но зато бирюзовая вода, прекрасная природа и уникальные исторические памятники.
В качестве сувениров можно привезти фрукты (лучше покупать недозрелые) и, конечно, цейлонский чай.
Туристы на скальном плато Сигирия в Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Эксперты назвали стоимость авиабилетов на Шри-Ланку летом
28 февраля, 06:23
 
ТуризмТуризмМаршруты - ТуризмШри-ЛанкаАэрофлотAzur Airкуда можно лететьОтдых на моретуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала