https://ria.ru/20230212/shri-lanka-1851094895.html

Туроператоры рассказали о новых путевках на Шри-Ланку

Туроператоры рассказали о новых путевках на Шри-Ланку - РИА Новости, 12.02.2023

Туроператоры рассказали о новых путевках на Шри-Ланку

С марта четыре крупных туроператора в России расширят объем предложений на Шри-Ланку благодаря запуску еще одного дополнительного рейса из Москвы в аэропорт... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T05:53

2023-02-12T05:53

2023-02-12T05:53

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. С марта четыре крупных туроператора в России расширят объем предложений на Шри-Ланку благодаря запуску еще одного дополнительного рейса из Москвы в аэропорт "Маттала", говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там добавили, что стоимость путевки с вылетом в марте начинаются от 156 тысяч рублей на двоих. "С марта авиакомпания Red Wings запустит еще один дополнительный рейс из Москвы в "Матталу". На нем полетят туристы четырех туроператоров", – сообщили эксперты, отметив, что в феврале авиакомпания увеличила частоту до трех рейсов в неделю, а с марта добавит еще один.Также, по информации АТОР, учитывая наплыв туристов, министерство портов, судоходства и авиации Шри-Ланки поручило официальным лицам в аэропортах "Катунаяке" и "Маттала" открыть дополнительные окна для оформления виз по прибытии и увеличить количество кабин на погранконтроле. "Число туристов, прибывших на Шри-Ланку в первую неделю февраля, превысило 26 тысяч, и Россия в лидерах въездного потока (6,6 тысячи прибытий)", – также указали в ассоциации.

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, шри-ланка, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море