https://ria.ru/20230306/pivo-1856046757.html

Россияне не изменяют пиву, показало исследование

Россияне не изменяют пиву, показало исследование - РИА Новости, 06.03.2023

Россияне не изменяют пиву, показало исследование

Потребление в РФ крепкого алкоголя в 2022 году выросло, вина - сократилось, но пиво - по-прежнему в тренде: потребление пенного стабильно, на уровне 52,2 литра... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T07:21

2023-03-06T07:21

2023-03-06T07:24

экономика

россия

сахалинская область

камчатский край

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Потребление в РФ крепкого алкоголя в 2022 году выросло, вина - сократилось, но пиво - по-прежнему в тренде: потребление пенного стабильно, на уровне 52,2 литра на человека в год, а наибольшие продажи - в ряде областей северо-западной и восточной части страны, сообщается в материалах аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. "Потребление пивной продукции (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) в 2022 году фактически не изменилось, уменьшившись на символические 0,06%, до 52,2 литра на человека в год", - говорится в материалах. Но при этом в 53 регионах ее потребление выросло: например, в 1,8 раза больше, чем в среднем по стране, пива в розницу за прошлый год приобрели жители Еврейской автономной области - 93,2 литра на человека в год. Далее с большим отрывом следуют Мурманская и Сахалинская области (87,4 и 83,8 литра), а также Камчатский край (82,1 литра). Примерно на одном уровне продажи пива были в Хакасии (81,7 литра), Коми (81,6 литра) и Хабаровском крае (81,5 литра). Практически не пьют пиво жители Ингушетии: уровень там в 0,4 литра на человека в год почти в 130 раз меньше, чем в среднем по стране, а также в Чечне - всего 1,6 литра на человека в год. Минимальны розничные продажи пенного напитка в Дагестане (5,5 литра) и Кабардино-Балкарии (6,2 литра); невысоки и в таких южных регионах, как Ставропольский край (25,9 литра) и Ростовская область (32 литра). Больше водки, меньше вина Между тем среди алкогольной продукции заметный рост розничных продаж произошел именно в сегменте крепкого спиртного – на 7,5%, до 6,8 литра на человека в год, обращают внимание в компании. Для сравнения - в 2021 году потребление горячительных напитков на душу населения выросло лишь на 1,2%, а в пандемийном 2020 году – на 3,3%. В свою очередь продажи винодельческой продукции в рознице в 2022 году сократились – на 5,5%, до 6,2 литра на каждого жителя страны в год. На росте потребления отразилось и меньшее, по сравнению с вином и пивом, подорожание водки и коньяка, продолжающееся обеление алкогольного рынка и сокращение контрафакта. Кроме того, добавляет эксперт, употребление спиртного традиционно воспринимается многими людьми как наиболее простой и доступный способ снизить уровень тревоги и стресса. "Уже к середине 2022 года расходы россиян на вредное потребление – то есть на алкоголь, табачную продукцию и сладости – выросли на пятую часть", - замечает Микаэлян. Выбирают крепость По оценке FinExpertiza, розничные продажи крепкого алкоголя по сравнению с 2021 годом увеличились в абсолютном большинстве регионов, а лидерами по потреблению водки, коньяка и другого крепкого спиртного в пересчете на душу населения в прошлом году стали преимущественно северные регионы с суровым климатом. Лидеры в этом списке – Карелия (15,5 литра на человека за год), Сахалинская область (14,9 литра) и Коми с Магаданской областью (14,6 и 14,1 литра); чуть отстает Камчатский край с 12,4 литра на человека. Среди перечисленных регионов потребление высокоградусных напитков особенно сильно выросло в Карелии - на 24,4% по сравнению с 2021 годом и Коми (плюс 13,6%). Потребление вина, напротив, увеличилось лишь в восьми регионах. Больше всего винодельческой продукции в 2022 году было реализовано в Ненецком автономном округе - 11,7 литра на человека, Карелии (11 литров), а также в Подмосковье и Санкт-Петербурге - по 10,2 литра в обоих регионах, в Ленинградской области (10 литров) и ряде других субъектов РФ. Почти без алкоголя Эксперты приходят к выводу, что меньше всего крепкого алкоголя потребляют жители Северного Кавказа - например, в Чечне это 0,1 литра на человека в год, в Ингушетии - 0,5 литра. Также крайне низок этот уровень в Кабардино-Балкарии (1 литр), Северной Осетии (1,1 литра) и Дагестане (1,5 литра), заметно ниже среднего - и на юге: Ставропольский край - 3,6 литра на человека в год, Ростовская область - 4,1 литра. Жители кавказских и других национальных республик потребляют меньше и вина: например, в Чечне - всего 0,02 литра на человека в год, в Ингушетии - 0,06 литра, в Дагестане и Кабардино-Балкарии - 0,5 литра и 0,7 литра. FinExpertiza использовала для анализа данные Росалкогольрегулирования о розничных продажах спиртосодержащей продукции в натуральном выражении. К крепкому алкоголю были отнесены водка, коньяк и ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25%, к винодельческой продукции – тихие и игристые вина, включая ликерное и фруктовое вино, а также винные напитки. Пивная продукция включает в себя пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Данные об объемах розничной реализации алкоголя были сопоставлены со среднегодовой численностью населения за рассматриваемые периоды.

https://ria.ru/20230209/pivo-1850698792.html

https://ria.ru/20230205/vodka-1849818243.html

https://ria.ru/20230303/sushli-1855516843.html

https://ria.ru/20230216/vino-1852430817.html

россия

сахалинская область

камчатский край

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экономика, россия, сахалинская область, камчатский край, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)