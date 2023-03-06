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Кустурица не приедет на закрытие фестиваля "Дух огня" в Югре - РИА Новости, 06.03.2023
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Культура
 
12:56 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/kusturitsa-1856109468.html
Кустурица не приедет на закрытие фестиваля "Дух огня" в Югре
Кустурица не приедет на закрытие фестиваля "Дух огня" в Югре - РИА Новости, 06.03.2023
Кустурица не приедет на закрытие фестиваля "Дух огня" в Югре
Сербский режиссер Эмир Кустурица не приедет в Ханты-Мансийск на закрытие кинофестиваля "Дух огня". Причиной послужил перелом ноги. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:56
2023-03-06T12:56
культура
эмир кустурица
фестиваль "дух огня"
ханты-мансийск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица не приедет в Ханты-Мансийск на закрытие кинофестиваля "Дух огня". Причиной послужил перелом ноги. Ранее режиссер пожаловался, что сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на западе Сербии. XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" проходит в Ханты-Мансийске с третье по шестое марта. В ноябре прошлого года стало известно, что его новым президентом выбрали Кустурицу. До создателя "Аризонской мечты" с 2002 года это место занимал его создатель, народный артист России, кинорежиссер Сергей Соловьев. Однако он умер в декабре 2021-го. Ранее жюри выбрало победителей XIX-го и ХХ-го "Духа огня". В показах участвовали фильмы более чем из 30 стран.
https://ria.ru/20230303/kusturitsa-1855713277.html
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эмир кустурица, фестиваль "дух огня", ханты-мансийск
Культура, Эмир Кустурица, Фестиваль "Дух огня", Ханты-Мансийск
Кустурица не приедет на закрытие фестиваля "Дух огня" в Югре

Кустурица не приедет на закрытие фестиваля "Дух огня" в Югре из-за травмы ноги

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель жюри премии имени Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют, кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Председатель жюри премии имени Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют, кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица не приедет в Ханты-Мансийск на закрытие кинофестиваля "Дух огня". Причиной послужил перелом ноги.
«
"Его (Кустурицы – Прим. Ред.) не будет на закрытии. Его прооперировали, он еще находится в больнице", – сообщили РИА Новости в пресс-центре фестиваля.
Ранее режиссер пожаловался, что сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на западе Сербии.
XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" проходит в Ханты-Мансийске с третье по шестое марта. В ноябре прошлого года стало известно, что его новым президентом выбрали Кустурицу.
До создателя "Аризонской мечты" с 2002 года это место занимал его создатель, народный артист России, кинорежиссер Сергей Соловьев. Однако он умер в декабре 2021-го.
Ранее жюри выбрало победителей XIX-го и ХХ-го "Духа огня". В показах участвовали фильмы более чем из 30 стран.
Кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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КультураЭмир КустурицаФестиваль "Дух огня"Ханты-Мансийск
 
 
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