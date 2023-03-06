Кустурица не приедет на закрытие фестиваля "Дух огня" в Югре
Кустурица не приедет на закрытие фестиваля "Дух огня" в Югре из-за травмы ноги
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель жюри премии имени Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют, кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица не приедет в Ханты-Мансийск на закрытие кинофестиваля "Дух огня". Причиной послужил перелом ноги.
«
"Его (Кустурицы – Прим. Ред.) не будет на закрытии. Его прооперировали, он еще находится в больнице", – сообщили РИА Новости в пресс-центре фестиваля.
Ранее режиссер пожаловался, что сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на западе Сербии.
XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" проходит в Ханты-Мансийске с третье по шестое марта. В ноябре прошлого года стало известно, что его новым президентом выбрали Кустурицу.
До создателя "Аризонской мечты" с 2002 года это место занимал его создатель, народный артист России, кинорежиссер Сергей Соловьев. Однако он умер в декабре 2021-го.
Ранее жюри выбрало победителей XIX-го и ХХ-го "Духа огня". В показах участвовали фильмы более чем из 30 стран.