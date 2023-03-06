https://ria.ru/20230306/kusturitsa-1856109468.html

Кустурица не приедет на закрытие фестиваля "Дух огня" в Югре

Кустурица не приедет на закрытие фестиваля "Дух огня" в Югре - РИА Новости, 06.03.2023

Кустурица не приедет на закрытие фестиваля "Дух огня" в Югре

Сербский режиссер Эмир Кустурица не приедет в Ханты-Мансийск на закрытие кинофестиваля "Дух огня". Причиной послужил перелом ноги. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:56

2023-03-06T12:56

2023-03-06T12:56

культура

эмир кустурица

фестиваль "дух огня"

ханты-мансийск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица не приедет в Ханты-Мансийск на закрытие кинофестиваля "Дух огня". Причиной послужил перелом ноги. Ранее режиссер пожаловался, что сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на западе Сербии. XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" проходит в Ханты-Мансийске с третье по шестое марта. В ноябре прошлого года стало известно, что его новым президентом выбрали Кустурицу. До создателя "Аризонской мечты" с 2002 года это место занимал его создатель, народный артист России, кинорежиссер Сергей Соловьев. Однако он умер в декабре 2021-го. Ранее жюри выбрало победителей XIX-го и ХХ-го "Духа огня". В показах участвовали фильмы более чем из 30 стран.

https://ria.ru/20230303/kusturitsa-1855713277.html

ханты-мансийск

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

эмир кустурица, фестиваль "дух огня", ханты-мансийск