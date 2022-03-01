Завершился международный фестиваль кинодебютов "Дух огня"

В российском конкурсе четыре приза на счету у картины "Чупакабра". Награды вручили режиссеру Григорию Коломийцеву (на фото), оператору Алексею Вензосу, актеру Платону Кузмичу. Также фильм получил приз генерального партнера "За сохранение культурных традиций".

Главный герой ленты — девятилетний мальчик, родителям которого нет до него дела. Папа пьет, а мама задумалась сдать его в детдом. Однажды ребенок нашел на берегу моря труп собаки и решил, что перед ним мифическое существо — чупакабра.