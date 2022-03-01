Завершился международный фестиваль кинодебютов "Дух огня"

Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня" подвел итоги
Главный приз международного конкурса XIX смотра — "Золотую тайгу" — получила картина индийского режиссера Винотраджа "Камешки". В Ханта-Мансийске ленту представлял продюсер Амудхавану Карупия.
Жюри "Духа огня" оказалось солидарно с судьями другого международного смотра. На Роттердамском фестивале фильм тоже был удостоен главной награды Tiger Award.
Главный приз международного конкурса XIX смотра — "Золотую тайгу" — получила картина индийского режиссера Винотраджа "Камешки". В Ханта-Мансийске ленту представлял продюсер Амудхавану Карупия.
Жюри "Духа огня" оказалось солидарно с судьями другого международного смотра. На Роттердамском фестивале фильм тоже был удостоен главной награды Tiger Award.
"Серебряная тайга" досталась "Буксиру" Джона Лазама (Филиппины). Награду постановщику вручил председатель международного жюри Борис Фрумин (на фото).
Бронза у ленты "Ночь королей" Филиппа Лакота (Кот-Д'Ивуар, Франция, Канада, Сенегал).
"Серебряная тайга" досталась "Буксиру" Джона Лазама (Филиппины). Награду постановщику вручил председатель международного жюри Борис Фрумин (на фото).
Бронза у ленты "Ночь королей" Филиппа Лакота (Кот-Д'Ивуар, Франция, Канада, Сенегал).
В российском конкурсе четыре приза на счету у картины "Чупакабра". Награды вручили режиссеру Григорию Коломийцеву (на фото), оператору Алексею Вензосу, актеру Платону Кузмичу. Также фильм получил приз генерального партнера "За сохранение культурных традиций".
Главный герой ленты — девятилетний мальчик, родителям которого нет до него дела. Папа пьет, а мама задумалась сдать его в детдом. Однажды ребенок нашел на берегу моря труп собаки и решил, что перед ним мифическое существо — чупакабра.
В российском конкурсе четыре приза на счету у картины "Чупакабра". Награды вручили режиссеру Григорию Коломийцеву (на фото), оператору Алексею Вензосу, актеру Платону Кузмичу. Также фильм получил приз генерального партнера "За сохранение культурных традиций".
Главный герой ленты — девятилетний мальчик, родителям которого нет до него дела. Папа пьет, а мама задумалась сдать его в детдом. Однажды ребенок нашел на берегу моря труп собаки и решил, что перед ним мифическое существо — чупакабра.
Три награды у комедийной драмы "Сдохнуть надо, чтобы вы приехали". Армен Акопян и Дмитрий Тархов получили награду за режиссуру, а исполнители главных ролей Юлия Ауг и Алексей Гуськов — призы имени Александра Абдулова за актерские работы.
В центре сюжета — семья, которая решила наконец-то собраться вместе. Поводом для встречи стала комета, летящая на Землю.
Три награды у комедийной драмы "Сдохнуть надо, чтобы вы приехали". Армен Акопян и Дмитрий Тархов получили награду за режиссуру, а исполнители главных ролей Юлия Ауг и Алексей Гуськов — призы имени Александра Абдулова за актерские работы.
В центре сюжета — семья, которая решила наконец-то собраться вместе. Поводом для встречи стала комета, летящая на Землю.
Главный приз международного конкурса XX "Духа огня" у российской драмы "Сказка для старых" режиссеров Романа Михайлова и Федора Лаврова (на фото). Последний также известен широкой аудитории как актер. Он играл в сериалах "Карамора" Данилы Козловского, "Вертинский" Авдотьи Смирновой и других.
Лента рассказывает о криминальном авторитете Бате. Он созывает трех "сыновей", чтобы они разобрались в неожиданном появлении сразу в нескольких городах хранителя областного общака Мули, считавшегося мертвым.
Главный приз международного конкурса XX "Духа огня" у российской драмы "Сказка для старых" режиссеров Романа Михайлова и Федора Лаврова (на фото). Последний также известен широкой аудитории как актер. Он играл в сериалах "Карамора" Данилы Козловского, "Вертинский" Авдотьи Смирновой и других.
Лента рассказывает о криминальном авторитете Бате. Он созывает трех "сыновей", чтобы они разобрались в неожиданном появлении сразу в нескольких городах хранителя областного общака Мули, считавшегося мертвым.
Серебро досталось ленте "Собор" Рикки Д’Амброуза из США, а бронза —аргентинскому проекту "54-й канал" режиссера Лукаса Ларрьеры и продюсера Мартина Лаписонде (на фото).
Серебро досталось ленте "Собор" Рикки Д’Амброуза из США, а бронза —аргентинскому проекту "54-й канал" режиссера Лукаса Ларрьеры и продюсера Мартина Лаписонде (на фото).
Приз зрительских симпатий вручили картине "Шинед О'Коннор" Рината Махмудова. Исполнительница главной роли Елена Подкаминская стала лучшей актрисой. Награду за нее получил Федор Лавров. Он тоже снимался в этом фильме. Вручала приз генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.
Приз зрительских симпатий вручили картине "Шинед О'Коннор" Рината Махмудова. Исполнительница главной роли Елена Подкаминская стала лучшей актрисой. Награду за нее получил Федор Лавров. Он тоже снимался в этом фильме. Вручала приз генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.