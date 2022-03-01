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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220301/festival-1775770433.html
Завершился международный фестиваль кинодебютов "Дух огня"
Завершился международный фестиваль кинодебютов "Дух огня" - РИА Новости, 01.03.2022
Завершился международный фестиваль кинодебютов "Дух огня"
В Ханты-Мансийске завершился Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня". Так как в прошлом году смотр не проходил из-за пандемии, то жюри выбирало... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:54
2022-03-01T13:54
культура
новости культуры
кино и сериалы
фестиваль "дух огня"
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Ханты-Мансийске завершился Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня". Так как в прошлом году смотр не проходил из-за пандемии, то жюри выбирало победителей в двух программах — XIX-го и ХХ-го "Духа огня". На конкурсных и внеконкурсных показах были представлены фильмы более чем из 30 стран — Италии, Мексики, Франции, Венгрии США, Бельгии, Ирландии, Румынии и других. О том, кто получил престижные награды, — в фотоленте РИА Новости.
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, фестиваль "дух огня", ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, фото
13:54 01.03.2022
 
Завершился международный фестиваль кинодебютов "Дух огня"

Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня" подвел итоги

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Ханты-Мансийске завершился Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня". Так как в прошлом году смотр не проходил из-за пандемии, то жюри выбирало победителей в двух программах — XIX-го и ХХ-го "Духа огня". На конкурсных и внеконкурсных показах были представлены фильмы более чем из 30 стран — Италии, Мексики, Франции, Венгрии США, Бельгии, Ирландии, Румынии и других. О том, кто получил престижные награды, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Главный приз международного конкурса XIX смотра — "Золотую тайгу" — получила картина индийского режиссера Винотраджа "Камешки". В Ханта-Мансийске ленту представлял продюсер Амудхавану Карупия.

Жюри "Духа огня" оказалось солидарно с судьями другого международного смотра. На Роттердамском фестивале фильм тоже был удостоен главной награды Tiger Award.

Закрытие Международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня
1 из 7

Главный приз международного конкурса XIX смотра — "Золотую тайгу" — получила картина индийского режиссера Винотраджа "Камешки". В Ханта-Мансийске ленту представлял продюсер Амудхавану Карупия.

Жюри "Духа огня" оказалось солидарно с судьями другого международного смотра. На Роттердамском фестивале фильм тоже был удостоен главной награды Tiger Award.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Серебряная тайга" досталась "Буксиру" Джона Лазама (Филиппины). Награду постановщику вручил председатель международного жюри Борис Фрумин (на фото).

Бронза у ленты "Ночь королей" Филиппа Лакота (Кот-Д'Ивуар, Франция, Канада, Сенегал).

Закрытие Международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня
2 из 7

"Серебряная тайга" досталась "Буксиру" Джона Лазама (Филиппины). Награду постановщику вручил председатель международного жюри Борис Фрумин (на фото).

Бронза у ленты "Ночь королей" Филиппа Лакота (Кот-Д'Ивуар, Франция, Канада, Сенегал).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В российском конкурсе четыре приза на счету у картины "Чупакабра". Награды вручили режиссеру Григорию Коломийцеву (на фото), оператору Алексею Вензосу, актеру Платону Кузмичу. Также фильм получил приз генерального партнера "За сохранение культурных традиций".

Главный герой ленты — девятилетний мальчик, родителям которого нет до него дела. Папа пьет, а мама задумалась сдать его в детдом. Однажды ребенок нашел на берегу моря труп собаки и решил, что перед ним мифическое существо — чупакабра.

Закрытие Международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня
3 из 7

В российском конкурсе четыре приза на счету у картины "Чупакабра". Награды вручили режиссеру Григорию Коломийцеву (на фото), оператору Алексею Вензосу, актеру Платону Кузмичу. Также фильм получил приз генерального партнера "За сохранение культурных традиций".

Главный герой ленты — девятилетний мальчик, родителям которого нет до него дела. Папа пьет, а мама задумалась сдать его в детдом. Однажды ребенок нашел на берегу моря труп собаки и решил, что перед ним мифическое существо — чупакабра.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Три награды у комедийной драмы "Сдохнуть надо, чтобы вы приехали". Армен Акопян и Дмитрий Тархов получили награду за режиссуру, а исполнители главных ролей Юлия Ауг и Алексей Гуськов — призы имени Александра Абдулова за актерские работы.

В центре сюжета — семья, которая решила наконец-то собраться вместе. Поводом для встречи стала комета, летящая на Землю.

Закрытие Международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня
4 из 7

Три награды у комедийной драмы "Сдохнуть надо, чтобы вы приехали". Армен Акопян и Дмитрий Тархов получили награду за режиссуру, а исполнители главных ролей Юлия Ауг и Алексей Гуськов — призы имени Александра Абдулова за актерские работы.

В центре сюжета — семья, которая решила наконец-то собраться вместе. Поводом для встречи стала комета, летящая на Землю.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Главный приз международного конкурса XX "Духа огня" у российской драмы "Сказка для старых" режиссеров Романа Михайлова и Федора Лаврова (на фото). Последний также известен широкой аудитории как актер. Он играл в сериалах "Карамора" Данилы Козловского, "Вертинский" Авдотьи Смирновой и других.

Лента рассказывает о криминальном авторитете Бате. Он созывает трех "сыновей", чтобы они разобрались в неожиданном появлении сразу в нескольких городах хранителя областного общака Мули, считавшегося мертвым.

Закрытие Международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня
5 из 7

Главный приз международного конкурса XX "Духа огня" у российской драмы "Сказка для старых" режиссеров Романа Михайлова и Федора Лаврова (на фото). Последний также известен широкой аудитории как актер. Он играл в сериалах "Карамора" Данилы Козловского, "Вертинский" Авдотьи Смирновой и других.

Лента рассказывает о криминальном авторитете Бате. Он созывает трех "сыновей", чтобы они разобрались в неожиданном появлении сразу в нескольких городах хранителя областного общака Мули, считавшегося мертвым.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Серебро досталось ленте "Собор" Рикки Д’Амброуза из США, а бронза —аргентинскому проекту "54-й канал" режиссера Лукаса Ларрьеры и продюсера Мартина Лаписонде (на фото).

Закрытие Международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня
6 из 7

Серебро досталось ленте "Собор" Рикки Д’Амброуза из США, а бронза —аргентинскому проекту "54-й канал" режиссера Лукаса Ларрьеры и продюсера Мартина Лаписонде (на фото).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Приз зрительских симпатий вручили картине "Шинед О'Коннор" Рината Махмудова. Исполнительница главной роли Елена Подкаминская стала лучшей актрисой. Награду за нее получил Федор Лавров. Он тоже снимался в этом фильме. Вручала приз генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.

Закрытие Международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня
7 из 7

Приз зрительских симпатий вручили картине "Шинед О'Коннор" Рината Махмудова. Исполнительница главной роли Елена Подкаминская стала лучшей актрисой. Награду за нее получил Федор Лавров. Он тоже снимался в этом фильме. Вручала приз генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КультураНовости культурыКино и сериалыФестиваль "Дух огня"Ханты-МансийскХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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