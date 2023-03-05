https://ria.ru/20230305/stalin-1855947166.html

Эксперты рассказали, в чем неоднозначность фигуры Сталина как политика

Эксперты рассказали, в чем неоднозначность фигуры Сталина как политика - РИА Новости, 05.03.2023

Эксперты рассказали, в чем неоднозначность фигуры Сталина как политика

Фигура Иосифа Сталина противоречива и неоднозначна, поскольку, с одной стороны, он сыграл значимую роль в развитии и усилении государства, которое прошло... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T12:21

2023-03-05T12:21

2023-03-05T12:21

политика

иосиф сталин (джугашвили)

ссср

россия

адольф гитлер

алексей зудин

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Фигура Иосифа Сталина противоречива и неоднозначна, поскольку, с одной стороны, он сыграл значимую роль в развитии и усилении государства, которое прошло ускоренную индустриализацию и одержало победу во Второй мировой войне; с другой стороны, именно при Сталине прошли самые массовые в истории СССР репрессии, из-за чего его можно считать одним из самых жестоких правителей. Такое мнение выразили опрошенные РИА Новости эксперты. Иосиф Сталин принял руководство СССР после смерти основателя Советского государства Владимира Ленина и был первым лицом страны вплоть до своей кончины 70 лет назад. "Амбивалентная фигура" Позитивно оценить роль Сталина в развитии СССР, а далее российского государства невозможно так же, как нельзя упоминать только ошибки и недостатки этой исторической личности, считают эксперты. Причем такое противоречие, по словам политолога, старшего преподавателя МГИМО Алексея Зудина, присуще многим масштабным фигурам мировой истории. "Если руководствоваться этой меркой, то безусловно правильной оценкой деятельности Сталина будет положительная оценка", - заявил Зудин. При этом из-за жестоких и масштабных репрессий, сказал он, Сталина невозможно считать "полностью положительной" персоналией. "Сталин обречен быть амбивалентной, противоречивой фигурой, где рядом с плюсом обязательно будет минус. Минусы нельзя вычесть так же, как нельзя вычесть плюсы", - добавил он. Доцент кафедры истории России РУДН Елена Кряжева также отметила противоречивость оценок второго советского лидера. По ее словам, чтобы взвешенно оценивать его роль в истории, обществу все еще нужно время. "Как всякая жесткая, сильная личность, (он) вызывает наибольшее количество споров. Человек слабый споры никогда не вызывает… Сложные времена – сложные решения, которые, естественно, сейчас трактуют по-разному. Плюс не забывайте еще момент: не все поводы открыты, не всё пока рассекречено", - сказала Кряжева. Политолог Борис Межуев назвал наследие Сталина "парадоксом". "Максимальное усиление российского государства пришлось при самом тираническом режиме, который только можно было себе представить", - отметил Межуев. Он считает, что к фигуре Сталина сегодня нужно относиться "очень спокойно", поскольку тогда это действительно была эпоха достижений, но при этом многие недостатки работы и даже достижения, которые были у Сталина, "привели к катастрофе" и разрушению советского строя. Цена подъема и победы Говоря об успехах деятельности Сталина, эксперты называют его решения, которые привели к положительным изменениям в долгосрочной перспективе. "Он сделал правильный выбор в 1925 году, когда заявил о необходимости строить социализм в отдельно взятой стране. Он сделал правильный выбор, когда сделал ставку на ускоренную индустриализацию", - отметил Зудин. Курс на индустриализацию, в ходе которой Советский Союз из страны, ввозящей машины, стал государством, которое их производило, стал важным этапом развития всей страны, считают эксперты. По словам Кряжевой, на этом направлении СССР достиг своих целей. "Настоящая независимая страна обеспечивается рядом моментов: не только территория, люди и ресурсы, а есть ли еще у государства мощь военная, флот… Второе, что обеспечивает силу, это независимая промышленность и наличие собственного машиностроения. Сталин эту задачу поставил, и она была достигнута", - подчеркнула Кряжева. Она также напомнила, что результатом работы на этом направлении стала победа в Великой Отечественной войне и разработки атомного оружия. "То, что мы сейчас живем с атомным щитом, это реализация атомного проекта Сталина. Это огромная заслуга. Если бы ядерного щита не было, вряд ли мы бы сейчас были", - отметила эксперт. О заслугах Сталина в Великой Отечественной войне говорит и политолог Зудин. Так, по его словам, Сталин сделал правильный выбор, когда попытался отсрочить военное столкновение СССР и Германии, но просчитался в отношении лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. "Он сделал ошибку, мы все это знаем, в оценке Гитлера как политического лидера. Он оценивал его так же, как и других политических лидеров, а именно как рациональных игроков. Он недооценил, что Гитлер - это политический лидер другого типа, это авантюрист, поэтому действия, которые рациональные игроки считают невозможными, политические авантюристы совершают. Поэтому, исключив возможность того, что Гитлер пойдет войной на два фронта, Сталин ошибся", - отметил Зудин. При этом, подчеркнул он, победа в войне, пусть и "ценой огромных жертв", стала возможной благодаря созданному Сталиным в 1930-е годы "запасу прочности". В то же время, говоря о том же предвоенном десятилетии, историк, профессор Свободного университета Павел Кудюкин отметил проблемы, которые не решались до последних лет существования СССР. "Это жестокая и форсированная коллективизация 20-30-х годов, которая заложила многие проблемы - скажем, с тем же продовольственным вопросом, которые не были решены до самого конца Советского Союза. Это репрессии периода большого террора и не только его. Та же коллективизация была связана с еще более масштабными репрессиями. Это серьезные просчеты конца 30-х – начала 40-х годов относительно места СССР в надвигавшейся мировой войне. И ошибки при планировании, катастрофическое начало Отечественной войны для СССР", - сказал Кудюкин. Именно эти и другие действия советского лидера, по словам Кудюкина, ставят его в ряд с самыми жестокими правителями того времени и даже выделяют Сталина как одного из самых кровавых диктаторов. Социализм и развитие От других руководителей СССР Сталина отличало то, что он мог представить социализм не как цель, а как один из инструментов развития СССР, отметил Зудин. "Сталин… отчетливо понимал, что социализм - это не цель, а средство для того, чтобы войти и сохраниться в современной эпохе, сохранить государственность. Если бы та траектория развития, на которую Сталин выводил советское государство, была продолжена, судьба СССР была бы другой", - сказал собеседник агентства. Со своей стороны, Кудюкин выразил мнение, что работа Сталина на посту главы государства глубоко дискредитировала идею социализма. "Значительные шаги для модернизации России... в значительной мере были бы сделаны и без него, но с гораздо меньшими издержками. Если подводить какой-то баланс, он будет очевидно отрицательным. То есть он не делал он ничего такого, что искупило бы те жертвы, которые были принесены народами СССР", - поделился Кудюкин. Репрессии и ответственность При этом эксперты сошлись во мнении, что вина за репрессии лежит на советской системе, вместе с тем Сталин как глава государства являлся их инициатором. "Система воплощалась в Сталине. В значительной мере это был... персоналистский режим, система личной власти. Конечно, он не в одиночку всё это делал, но как первое лицо с самодержавными полномочиями… конечно, основная вина на нем", - сказал Кудюкин. Зудин отметил, что репрессии были инструментом трансформации партии, превращение ее из организации, ориентированной на мировую революцию, в партию политических управленцев в конкретном государстве. По его словам, рассекреченные в современности документы показывают активное участие в репрессиях, в частности в 20-годах прошлого столетия, и других руководителей, в том числе среди них были и те, кто впоследствии сам стал жертвой репрессий. "Когда говорят, что такой была эпоха, это не преувеличение. Это ответ на вопрос об авторстве и ответственности за репрессии... Репрессии в 1937 году - это продолжение использования политического насилия в 20-е годы в ходе Гражданской войны. В этом смысле они были неизбежны", - считает Зудин. Он подчеркнул, что репрессии при Сталина были "чрезмерны, носили внеслужебный характер и осуществлялись вне правового поля". Именно этот факт, по словам политолога, определяет то, что Сталина нельзя причислить к положительным фигурам в отечественной истории.

https://ria.ru/20230305/stalin-1855865817.html

https://ria.ru/20221211/sssr-1834697816.html

https://ria.ru/20230227/putin-1854465327.html

https://ria.ru/20230210/istoriya-1850325810.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, иосиф сталин (джугашвили), ссср, россия, адольф гитлер, алексей зудин, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)