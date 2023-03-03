https://ria.ru/20230303/eksport-1855633855.html

Ленобласть помогает регионам устанавливать экспортные связи

Ленобласть помогает регионам устанавливать экспортные связи - РИА Новости, 03.03.2023

Ленобласть помогает регионам устанавливать экспортные связи

Власти Ленинградской области в формате деловой игры обсудили с представителями других регионов Северо-Запада экспортные возможности и связи, а также новые меры... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:40

2023-03-03T14:40

2023-03-03T14:40

ленинградская область

ленинградская область

россия

экономика

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области в формате деловой игры обсудили с представителями других регионов Северо-Запада экспортные возможности и связи, а также новые меры поддержки компаний, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Правительство Ленинградской области совместно с Российским экспортным центром организовала пилотное совещание по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", рассказали в правительстве региона.В нем приняли участие представители министерства промышленности и торговли и министерство экономического развития России, а также представители регионов Северо-Запада.Межрегиональная кооперация"В режиме живого общения, мозгового штурма мы обсудили возможные способы взаимодействия с коллегами из соседних регионов, объединение усилий по продвижению нашей продукции на новых рынках, а также новые меры поддержки компаний-экспортеров, например, создание консолидированных представительств нескольких компаний или регионов в дружественных странах", - сказал заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.В свою очередь, директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина напомнила, что президент России в конце декабря 2022 года обозначил шесть ключевых задач, которые должны быть выполнены для успешного развития российской экономики. Поэтому власти Ленобласти решили провести серию кустовых совещаний с регионами округов, первым стало СЗФО."Мы решили вместе с командами, которые занимаются экспортом, ответить на четыре вопроса: какой экспортный потенциал есть в каждом из регионов. Какие возможности есть для продвижения этого экспортного потенциала на рынки дружественных стран. Какие есть проблемы и еще раз их проанализировать. И какие есть пути решения, для того чтобы именно с этими проблемами дальше справляться и реализовывать тот экспортный актив, который однозначно есть и конкурентноспособный", – заметила глава РЭЦ отметив, что во время встречи команды дополняли друг друга идеями. Таким образом участники встречи, благодаря кооперации, смогли найти решения существующим проблем.По словам Никишиной, озвученные идеи были разными с точки зрения их готовности к реализации. Одни можно уже сейчас предлагать федеральному центру для включения в меры национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Другие идеи требуют доработки, поэтому в ближайшее время их подготовят до того уровня, который позволит понять, как и где они будут реализованы."Причем, многие из идей должны быть реализованы не на уровне федерального центра, а регионов", – заключила спикер.Основные цели 2023 годаПо итогам первой встречи власти Ленобласти определили для себя главные экспортные направления. Как пояснила генеральный директор АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" Вера Штокайло, в этом году регион рассчитывает выйти на рынки Индонезии, Ирана и Индии."Еще с 2021 года мы приняли решение, что необходимо смотреть на другие рынки. <...> Нужно расширять географию наших компаний. Самое простое и очевидное было выход на рынки Казахстана и Узбекистана, Ближнего Востока (Арабских Эмираты, Египет)", – отметила Штокайло добавив, что после геополитических изменений в 2022 году в регионе убедились в правильности выбранного направления.Так, в конце прошлого года компании региона начали исследовать рынки Индии. Была проведена первая бизнес-миссия, а вторая намечена на 2023 год. Также в проработке находятся страны ЮАР, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран."Это точно не краткосрочная история. Это большие инвестиции для наших компаний и большие затраты не только финансовые, но и ресурсные для бизнеса", - подчеркнула спикер уточнив, что еще одно направление, которое сейчас прирабатывается - Индонезия. Однако из-за того, что это удаленный логистический рынок, его необходимо детально анализировать и исследовать, чтобы определить, с какой продукцией можно на него выйти."Прямой диалог с регионами всегда очень важен, ведь специфика экспорта, логистика и география у каждого региона свои. Это нужно учитывать при адаптации существующих мер поддержки. Совещания по внешнеэкономической повестке помогают нам слышать голос каждого региона и оказывать релевантную поддержку и властям и экспортерам", - отметил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли министерства промышленности и торговли России Роман Чекушов.

https://ria.ru/20230123/lenoblast-1846741553.html

https://ria.ru/20230303/investitsii-1855573989.html

https://ria.ru/20230207/lenoblast-1850303914.html

https://ria.ru/20230301/otrasli-1855202041.html

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Алёна Пава

ленинградская область, россия, экономика, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)