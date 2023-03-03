https://ria.ru/20230303/eksport-1855633855.html
Ленобласть помогает регионам устанавливать экспортные связи
Ленобласть помогает регионам устанавливать экспортные связи - РИА Новости, 03.03.2023
Ленобласть помогает регионам устанавливать экспортные связи
Власти Ленинградской области в формате деловой игры обсудили с представителями других регионов Северо-Запада экспортные возможности и связи, а также новые меры... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:40
2023-03-03T14:40
2023-03-03T14:40
ленинградская область
ленинградская область
россия
экономика
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области в формате деловой игры обсудили с представителями других регионов Северо-Запада экспортные возможности и связи, а также новые меры поддержки компаний, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Правительство Ленинградской области совместно с Российским экспортным центром организовала пилотное совещание по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", рассказали в правительстве региона.В нем приняли участие представители министерства промышленности и торговли и министерство экономического развития России, а также представители регионов Северо-Запада.Межрегиональная кооперация"В режиме живого общения, мозгового штурма мы обсудили возможные способы взаимодействия с коллегами из соседних регионов, объединение усилий по продвижению нашей продукции на новых рынках, а также новые меры поддержки компаний-экспортеров, например, создание консолидированных представительств нескольких компаний или регионов в дружественных странах", - сказал заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.В свою очередь, директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина напомнила, что президент России в конце декабря 2022 года обозначил шесть ключевых задач, которые должны быть выполнены для успешного развития российской экономики. Поэтому власти Ленобласти решили провести серию кустовых совещаний с регионами округов, первым стало СЗФО."Мы решили вместе с командами, которые занимаются экспортом, ответить на четыре вопроса: какой экспортный потенциал есть в каждом из регионов. Какие возможности есть для продвижения этого экспортного потенциала на рынки дружественных стран. Какие есть проблемы и еще раз их проанализировать. И какие есть пути решения, для того чтобы именно с этими проблемами дальше справляться и реализовывать тот экспортный актив, который однозначно есть и конкурентноспособный", – заметила глава РЭЦ отметив, что во время встречи команды дополняли друг друга идеями. Таким образом участники встречи, благодаря кооперации, смогли найти решения существующим проблем.По словам Никишиной, озвученные идеи были разными с точки зрения их готовности к реализации. Одни можно уже сейчас предлагать федеральному центру для включения в меры национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Другие идеи требуют доработки, поэтому в ближайшее время их подготовят до того уровня, который позволит понять, как и где они будут реализованы."Причем, многие из идей должны быть реализованы не на уровне федерального центра, а регионов", – заключила спикер.Основные цели 2023 годаПо итогам первой встречи власти Ленобласти определили для себя главные экспортные направления. Как пояснила генеральный директор АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" Вера Штокайло, в этом году регион рассчитывает выйти на рынки Индонезии, Ирана и Индии."Еще с 2021 года мы приняли решение, что необходимо смотреть на другие рынки. <...> Нужно расширять географию наших компаний. Самое простое и очевидное было выход на рынки Казахстана и Узбекистана, Ближнего Востока (Арабских Эмираты, Египет)", – отметила Штокайло добавив, что после геополитических изменений в 2022 году в регионе убедились в правильности выбранного направления.Так, в конце прошлого года компании региона начали исследовать рынки Индии. Была проведена первая бизнес-миссия, а вторая намечена на 2023 год. Также в проработке находятся страны ЮАР, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран."Это точно не краткосрочная история. Это большие инвестиции для наших компаний и большие затраты не только финансовые, но и ресурсные для бизнеса", - подчеркнула спикер уточнив, что еще одно направление, которое сейчас прирабатывается - Индонезия. Однако из-за того, что это удаленный логистический рынок, его необходимо детально анализировать и исследовать, чтобы определить, с какой продукцией можно на него выйти."Прямой диалог с регионами всегда очень важен, ведь специфика экспорта, логистика и география у каждого региона свои. Это нужно учитывать при адаптации существующих мер поддержки. Совещания по внешнеэкономической повестке помогают нам слышать голос каждого региона и оказывать релевантную поддержку и властям и экспортерам", - отметил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли министерства промышленности и торговли России Роман Чекушов.
https://ria.ru/20230123/lenoblast-1846741553.html
https://ria.ru/20230303/investitsii-1855573989.html
https://ria.ru/20230207/lenoblast-1850303914.html
https://ria.ru/20230301/otrasli-1855202041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, россия, экономика, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Экономика, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области в формате деловой игры обсудили с представителями других регионов Северо-Запада экспортные возможности и связи, а также новые меры поддержки компаний, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Правительство Ленинградской области совместно с Российским экспортным центром организовала пилотное совещание по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", рассказали в правительстве региона.
В нем приняли участие представители министерства промышленности и торговли и министерство экономического развития России
, а также представители регионов Северо-Запада.
Межрегиональная кооперация
"В режиме живого общения, мозгового штурма мы обсудили возможные способы взаимодействия с коллегами из соседних регионов, объединение усилий по продвижению нашей продукции на новых рынках, а также новые меры поддержки компаний-экспортеров, например, создание консолидированных представительств нескольких компаний или регионов в дружественных странах", - сказал заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.
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В свою очередь, директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина
напомнила, что президент России в конце декабря 2022 года обозначил шесть ключевых задач, которые должны быть выполнены для успешного развития российской экономики. Поэтому власти Ленобласти решили провести серию кустовых совещаний с регионами округов, первым стало СЗФО.
"Мы решили вместе с командами, которые занимаются экспортом, ответить на четыре вопроса: какой экспортный потенциал есть в каждом из регионов. Какие возможности есть для продвижения этого экспортного потенциала на рынки дружественных стран. Какие есть проблемы и еще раз их проанализировать. И какие есть пути решения, для того чтобы именно с этими проблемами дальше справляться и реализовывать тот экспортный актив, который однозначно есть и конкурентноспособный", – заметила глава РЭЦ отметив, что во время встречи команды дополняли друг друга идеями. Таким образом участники встречи, благодаря кооперации, смогли найти решения существующим проблем.
По словам Никишиной, озвученные идеи были разными с точки зрения их готовности к реализации. Одни можно уже сейчас предлагать федеральному центру для включения в меры национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Другие идеи требуют доработки, поэтому в ближайшее время их подготовят до того уровня, который позволит понять, как и где они будут реализованы.
"Причем, многие из идей должны быть реализованы не на уровне федерального центра, а регионов", – заключила спикер.
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По итогам первой встречи власти Ленобласти определили для себя главные экспортные направления. Как пояснила генеральный директор АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" Вера Штокайло, в этом году регион рассчитывает выйти на рынки Индонезии
, Ирана
и Индии
.
"Еще с 2021 года мы приняли решение, что необходимо смотреть на другие рынки. <...> Нужно расширять географию наших компаний. Самое простое и очевидное было выход на рынки Казахстана
и Узбекистана
, Ближнего Востока
(Арабских Эмираты, Египет
)", – отметила Штокайло добавив, что после геополитических изменений в 2022 году в регионе убедились в правильности выбранного направления.
Так, в конце прошлого года компании региона начали исследовать рынки Индии. Была проведена первая бизнес-миссия, а вторая намечена на 2023 год. Также в проработке находятся страны ЮАР
, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия
, Иран.
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"Это точно не краткосрочная история. Это большие инвестиции для наших компаний и большие затраты не только финансовые, но и ресурсные для бизнеса", - подчеркнула спикер уточнив, что еще одно направление, которое сейчас прирабатывается - Индонезия. Однако из-за того, что это удаленный логистический рынок, его необходимо детально анализировать и исследовать, чтобы определить, с какой продукцией можно на него выйти.
"Прямой диалог с регионами всегда очень важен, ведь специфика экспорта, логистика и география у каждого региона свои. Это нужно учитывать при адаптации существующих мер поддержки. Совещания по внешнеэкономической повестке помогают нам слышать голос каждого региона и оказывать релевантную поддержку и властям и экспортерам", - отметил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли министерства промышленности и торговли России Роман Чекушов.
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