Таджикистан перенимает опыт Мордовии по организации школьного питания
Организация питания в школах. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Опыт Мордовии по организации школьного питания выходит на международный уровень, его используют в русских школах в Таджикистане, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Глава Мордовии Артём Здунов находится в Республике Таджикистан в составе российской делегации, возглавляемой председателем правительства Михаилом Мишустиным. Здунов, который возглавляет рабочую группу "Организация питания школьников" в составе комиссии Госсовета РФ, выступил на панельной сессии "Сотрудничество в сфере общего и среднего профессионального образования" и отметил перспективность реализации совместных межгосударственных проектов по обеспечению детей здоровым школьным питанием.
"Опыт Мордовии в сфере школьного питания оказался востребован при запуске образовательного процесса в пяти русских школах в Таджикистане, работающих по российским стандартам. Все ученики начальных классов этих школ обеспечены бесплатным горячим питанием. В организации процесса помогает кейтеринговая компания из Мордовии. Сбалансированное, горячее и качественное питание отвечает всем требованиям безопасности. На основе опыта Мордовии налажена система родительского контроля", - говорится в сообщении.
Еще один важный вопрос - кадровое обеспечение предприятий питания. Среди проблем – возрастной состав работников, уровень оплаты и сложные условия труда, которые не привлекают молодежь, а также отсутствие целевой отраслевой подготовки в системе профобразования.
"Мы готовы рассмотреть возможность реализации пилотного проекта по подготовке кадров на базе одного из учреждений профобразования Таджикистана по российским отраслевым стандартам", - приводятся в сообщении слова Здунова. В качестве опорных учреждений выступают Мордовский университет имени Огарева и Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности. Глава региона предложил реализовать совместную программу переподготовки кадров для школьных пищеблоков.
Подчеркивается, что глава Мордовии встретился со страновым директором Всемирной продовольственной программы ООН в Республике Таджикистан Адхамом Мусалламом, который поддержал инициативу о совместном проведении исследования влияния питания на здоровье обучающихся для подтверждения экономической эффективности программы горячего питания. У Таджикистана уже есть опыт проведения подобного исследования, а Республика Мордовия занимается разработкой научно-методической базы.
"Также Здунов выступил с предложением совместно с ВПП ООН провести в Душанбе Форум стран Центральной Азии по школьному питанию и обсудить эту тему на Петербургском международном экономическом форуме", - отмечается в сообщении.