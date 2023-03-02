https://ria.ru/20230302/pitanie-1855487801.html

Таджикистан перенимает опыт Мордовии по организации школьного питания

Таджикистан перенимает опыт Мордовии по организации школьного питания - РИА Новости, 02.03.2023

Таджикистан перенимает опыт Мордовии по организации школьного питания

Опыт Мордовии по организации школьного питания выходит на международный уровень, его используют в русских школах в Таджикистане, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T20:53

2023-03-02T20:53

2023-03-02T20:53

республика мордовия

таджикистан

россия

душанбе

артем здунов

михаил мишустин

оон

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Опыт Мордовии по организации школьного питания выходит на международный уровень, его используют в русских школах в Таджикистане, сообщает пресс-служба главы российского региона. Глава Мордовии Артём Здунов находится в Республике Таджикистан в составе российской делегации, возглавляемой председателем правительства Михаилом Мишустиным. Здунов, который возглавляет рабочую группу "Организация питания школьников" в составе комиссии Госсовета РФ, выступил на панельной сессии "Сотрудничество в сфере общего и среднего профессионального образования" и отметил перспективность реализации совместных межгосударственных проектов по обеспечению детей здоровым школьным питанием. "Опыт Мордовии в сфере школьного питания оказался востребован при запуске образовательного процесса в пяти русских школах в Таджикистане, работающих по российским стандартам. Все ученики начальных классов этих школ обеспечены бесплатным горячим питанием. В организации процесса помогает кейтеринговая компания из Мордовии. Сбалансированное, горячее и качественное питание отвечает всем требованиям безопасности. На основе опыта Мордовии налажена система родительского контроля", - говорится в сообщении. Еще один важный вопрос - кадровое обеспечение предприятий питания. Среди проблем – возрастной состав работников, уровень оплаты и сложные условия труда, которые не привлекают молодежь, а также отсутствие целевой отраслевой подготовки в системе профобразования. "Мы готовы рассмотреть возможность реализации пилотного проекта по подготовке кадров на базе одного из учреждений профобразования Таджикистана по российским отраслевым стандартам", - приводятся в сообщении слова Здунова. В качестве опорных учреждений выступают Мордовский университет имени Огарева и Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности. Глава региона предложил реализовать совместную программу переподготовки кадров для школьных пищеблоков. Подчеркивается, что глава Мордовии встретился со страновым директором Всемирной продовольственной программы ООН в Республике Таджикистан Адхамом Мусалламом, который поддержал инициативу о совместном проведении исследования влияния питания на здоровье обучающихся для подтверждения экономической эффективности программы горячего питания. У Таджикистана уже есть опыт проведения подобного исследования, а Республика Мордовия занимается разработкой научно-методической базы. "Также Здунов выступил с предложением совместно с ВПП ООН провести в Душанбе Форум стран Центральной Азии по школьному питанию и обсудить эту тему на Петербургском международном экономическом форуме", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230215/mordoviya-1852181236.html

https://ria.ru/20221229/polikliniki-1842289844.html

таджикистан

россия

душанбе

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таджикистан, россия, душанбе, артем здунов, михаил мишустин, оон