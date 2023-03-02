https://ria.ru/20230302/olimpiada-1855486477.html

Участие в олимпиаде по финансовой безопасности в 2023 году примут 15 стран

Участие в олимпиаде по финансовой безопасности в 2023 году примут 15 стран - РИА Новости, 02.03.2023

Участие в олимпиаде по финансовой безопасности в 2023 году примут 15 стран

Участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности в 2023 году примут 15 стран, впервые - Намибия, Иран и Пакистан, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T20:40

2023-03-02T20:40

2023-03-02T20:40

россия

намибия

брикс

дмитрий чернышенко

иран

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности в 2023 году примут 15 стран, впервые - Намибия, Иран и Пакистан, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Если в 2021 году участие в олимпиаде приняли школьники и студенты из семи стран, то в 2022 году – уже 12 стран, в том числе страны БРИКС. В 2023 году в олимпиаде примут участие уже 15 стран, впервые присоединятся Намибия, Иран и Пакистан", - сказал Чернышенко, его слова приводятся на сайте правительства. Он добавил, что по поручению президента в 2023 году создан Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов, одна из ключевых задач которого – развитие олимпиады, также особое внимание следует уделить привлечению детей и молодёжи из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, вице-премьер рекомендовал рассмотреть возможность привлечения к участию в олимпиаде представителей дружественных государств, в частности Кубы и Вьетнама. "По итогам двух предыдущих лет проведения олимпиады предстоит не только удержать достигнутые результаты, но и значительно их улучшить", - заключил Чернышенко. Отмечается, что за 2021–2022 годы на отборочные этапы олимпиады было подано более 70 тысяч заявок, в финал вышли более 860 человек, а призёрами и победителями стали 223 человека. "Победители олимпиады получают возможность без экзаменов поступить на профильное направление в вузы–участники Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", - напомнили в кабмине. Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится в третий раз, в 2021 году в ней приняли участие школьники и студенты из семи стран (Россия, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия), в 2022 году – из 12 стран, в том числе из стран БРИКС: Россия, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия, Армения, Индия, Китай, ЮАР, Бразилия, пояснили в правительстве РФ.

https://ria.ru/20230302/issledovaniya-1855272318.html

https://ria.ru/20230214/chernyshenko-1851974553.html

https://ria.ru/20230222/obrazovanie-1853848428.html

россия

намибия

иран

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россия, намибия, брикс, дмитрий чернышенко, иран