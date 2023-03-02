https://ria.ru/20230302/makeevka-1855266342.html

ВСУ возвели новые речные переправы южнее Макеевки в ЛНР

ВСУ возвели новые речные переправы южнее Макеевки в ЛНР - РИА Новости, 02.03.2023

ВСУ возвели новые речные переправы южнее Макеевки в ЛНР

Украинские войска возвели новые переправы через реку Жеребец на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T08:32

2023-03-02T08:32

2023-03-02T13:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

андрей марочко

макеевка

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 2 мар — РИА Новости. Украинские войска возвели новые переправы через реку Жеребец на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Южнее населенного пункта Макеевка (ЛНР), вооруженные формирования Украины соорудили через реку Жеребец из подручных средств переправы для личного состава и легкой техники. Вероятнее всего, это вынужденная мера, и связана с тем, что основные транспортные развязки находятся под постоянным огневым воздействием наших войск", — рассказал собеседник агентства.Макеевка — село в Кременском районе Луганской Народной Республики.Как рассказывал Марочко в начале декабря, СБУ начали репрессии среди жителей населенного пункта за получение гуманитарной помощи от России. Их обвинили в "пособничестве".Кроме того, в середине февраля эксперт сообщал, что украинские войска заминировали большую часть дорог, ведущих из Макеевки, чтобы жители не могли ее покинуть.

украина

макеевка

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, андрей марочко, макеевка, луганская народная республика