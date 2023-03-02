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ВСУ возвели новые речные переправы южнее Макеевки в ЛНР - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:32 02.03.2023 (обновлено: 13:33 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/makeevka-1855266342.html
ВСУ возвели новые речные переправы южнее Макеевки в ЛНР
ВСУ возвели новые речные переправы южнее Макеевки в ЛНР - РИА Новости, 02.03.2023
ВСУ возвели новые речные переправы южнее Макеевки в ЛНР
Украинские войска возвели новые переправы через реку Жеребец на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T08:32
2023-03-02T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей марочко
макеевка
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 2 мар — РИА Новости. Украинские войска возвели новые переправы через реку Жеребец на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Южнее населенного пункта Макеевка (ЛНР), вооруженные формирования Украины соорудили через реку Жеребец из подручных средств переправы для личного состава и легкой техники. Вероятнее всего, это вынужденная мера, и связана с тем, что основные транспортные развязки находятся под постоянным огневым воздействием наших войск", — рассказал собеседник агентства.Макеевка — село в Кременском районе Луганской Народной Республики.Как рассказывал Марочко в начале декабря, СБУ начали репрессии среди жителей населенного пункта за получение гуманитарной помощи от России. Их обвинили в "пособничестве".Кроме того, в середине февраля эксперт сообщал, что украинские войска заминировали большую часть дорог, ведущих из Макеевки, чтобы жители не могли ее покинуть.
украина
макеевка
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в мире, украина, андрей марочко, макеевка, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Марочко, Макеевка, Луганская Народная Республика
ВСУ возвели новые речные переправы южнее Макеевки в ЛНР

Офицер ЛНР Марочко: Киев вынужденно возвел новые речные переправы южнее Макеевки

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в Донбассе
Украинские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 мар — РИА Новости. Украинские войска возвели новые переправы через реку Жеребец на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Южнее населенного пункта Макеевка (ЛНР), вооруженные формирования Украины соорудили через реку Жеребец из подручных средств переправы для личного состава и легкой техники. Вероятнее всего, это вынужденная мера, и связана с тем, что основные транспортные развязки находятся под постоянным огневым воздействием наших войск", — рассказал собеседник агентства.
Макеевка — село в Кременском районе Луганской Народной Республики.
Как рассказывал Марочко в начале декабря, СБУ начали репрессии среди жителей населенного пункта за получение гуманитарной помощи от России. Их обвинили в "пособничестве".
Кроме того, в середине февраля эксперт сообщал, что украинские войска заминировали большую часть дорог, ведущих из Макеевки, чтобы жители не могли ее покинуть.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 марта, 16:06
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАндрей МарочкоМакеевкаЛуганская Народная Республика
 
 
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