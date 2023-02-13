Киевские силовики прикрываются мирными жителями Макеевки, заявили в ЛНР
Подполковник ЛНР в отставке Марочко: ВСУ прикрываются жителями Макеевки как живым щитом
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Киевские силовики прикрываются мирными жителями села Макеевка (ЛНР) как живым щитом - оборудуют позиции в жилых домах и не выпускают население из зоны боевых действий, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Украинские боевики не выпускают мирных жителей Макеевки с целью прикрытия ими своих позиций, устроенных в домах и дворах местного населения, в которых еще проживают люди. Тем, кому все же удалось покинуть населенный пункт по единственной относительно безопасной дороге, расположенной западнее Макеевки, останавливают на блокпосте, расположенном в районе населенного пункта Грековка, и возвращают обратно" - сообщил Марочко.
Он добавил, что украинские силовики заминировали дороги в остальных направлениях, чтобы люди не смогли выехать на север, юг и восток от населенного пункта.
Макеевка – село в Кременском районе Луганской Народной Республики. В ноябре 2022 года получило печально широкую известность из-за очередного военного преступления киевских силовиков. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР.
В Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.
Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.