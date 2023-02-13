https://ria.ru/20230213/makeevka-1851595642.html

Киевские силовики прикрываются мирными жителями Макеевки, заявили в ЛНР

Киевские силовики прикрываются мирными жителями Макеевки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023

Киевские силовики прикрываются мирными жителями Макеевки, заявили в ЛНР

Киевские силовики прикрываются мирными жителями села Макеевка (ЛНР) как живым щитом - оборудуют позиции в жилых домах и не выпускают население из зоны боевых... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T07:05

2023-02-13T07:05

2023-02-13T07:05

специальная военная операция на украине

макеевка

россия

андрей марочко

валерий фадеев

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_502c3dfe6293f94a58b385828389deb0.jpg

ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Киевские силовики прикрываются мирными жителями села Макеевка (ЛНР) как живым щитом - оборудуют позиции в жилых домах и не выпускают население из зоны боевых действий, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он добавил, что украинские силовики заминировали дороги в остальных направлениях, чтобы люди не смогли выехать на север, юг и восток от населенного пункта. Макеевка – село в Кременском районе Луганской Народной Республики. В ноябре 2022 года получило печально широкую известность из-за очередного военного преступления киевских силовиков. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. В Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.

https://ria.ru/20230205/prestupleniya-1849855321.html

макеевка

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

макеевка, россия, андрей марочко, валерий фадеев, луганская народная республика