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Киевские силовики прикрываются мирными жителями Макеевки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/makeevka-1851595642.html
Киевские силовики прикрываются мирными жителями Макеевки, заявили в ЛНР
Киевские силовики прикрываются мирными жителями Макеевки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023
Киевские силовики прикрываются мирными жителями Макеевки, заявили в ЛНР
Киевские силовики прикрываются мирными жителями села Макеевка (ЛНР) как живым щитом - оборудуют позиции в жилых домах и не выпускают население из зоны боевых... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T07:05
2023-02-13T07:05
специальная военная операция на украине
макеевка
россия
андрей марочко
валерий фадеев
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Киевские силовики прикрываются мирными жителями села Макеевка (ЛНР) как живым щитом - оборудуют позиции в жилых домах и не выпускают население из зоны боевых действий, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он добавил, что украинские силовики заминировали дороги в остальных направлениях, чтобы люди не смогли выехать на север, юг и восток от населенного пункта. Макеевка – село в Кременском районе Луганской Народной Республики. В ноябре 2022 года получило печально широкую известность из-за очередного военного преступления киевских силовиков. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. В Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
https://ria.ru/20230205/prestupleniya-1849855321.html
макеевка
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макеевка, россия, андрей марочко, валерий фадеев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Россия, Андрей Марочко, Валерий Фадеев, Луганская Народная Республика
07:05 13.02.2023
 
Киевские силовики прикрываются мирными жителями Макеевки, заявили в ЛНР

Подполковник ЛНР в отставке Марочко: ВСУ прикрываются жителями Макеевки как живым щитом

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Киевские силовики прикрываются мирными жителями села Макеевка (ЛНР) как живым щитом - оборудуют позиции в жилых домах и не выпускают население из зоны боевых действий, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Украинские боевики не выпускают мирных жителей Макеевки с целью прикрытия ими своих позиций, устроенных в домах и дворах местного населения, в которых еще проживают люди. Тем, кому все же удалось покинуть населенный пункт по единственной относительно безопасной дороге, расположенной западнее Макеевки, останавливают на блокпосте, расположенном в районе населенного пункта Грековка, и возвращают обратно" - сообщил Марочко.
Он добавил, что украинские силовики заминировали дороги в остальных направлениях, чтобы люди не смогли выехать на север, юг и восток от населенного пункта.
Макеевка – село в Кременском районе Луганской Народной Республики. В ноябре 2022 года получило печально широкую известность из-за очередного военного преступления киевских силовиков. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР.
В Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.
Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаРоссияАндрей МарочкоВалерий ФадеевЛуганская Народная Республика
 
 
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