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Вдова Пьера Нарцисса выступит с цифровой копией певца в Луганске - РИА Новости, 28.02.2023
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Шоубиз
 
12:50 28.02.2023 (обновлено: 13:00 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/per-1854810579.html
Вдова Пьера Нарцисса выступит с цифровой копией певца в Луганске
Вдова Пьера Нарцисса выступит с цифровой копией певца в Луганске - РИА Новости, 28.02.2023
Вдова Пьера Нарцисса выступит с цифровой копией певца в Луганске
Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева собралась выступить в Луганске перед участниками спецоперации. По словам женщины, она исполнит несколько песен вместе с... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:50
2023-02-28T13:00
шоубиз
пьер нарцисс
луганск
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева собралась выступить в Луганске перед участниками спецоперации. По словам женщины, она исполнит несколько песен вместе с цифровой копией покойного супруга. Вдова артиста начала сольную карьеру под сценическим псевдонимом Monisha. Кроме того, она выпустила свой первый трек "Криминал". Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс прославился благодаря хиту "Шоколадный заяц" и проекту "Фабрика звезд".Музыкант скончался летом 2022 года в Москве. Ему было 45 лет. Артиста похоронили в Камеруне. Ранее вдова исполнителя раскрыла причину его смерти. По словам Калачевой, Пьер скончался от последствий подагры.
https://ria.ru/20230221/kalashnikova-1853237839.html
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пьер нарцисс, луганск, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Пьер Нарцисс, Луганск, Шоу-бизнес, Знаменитости
Вдова Пьера Нарцисса выступит с цифровой копией певца в Луганске

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева выступит с цифровой копией певца в Луганске

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева на церемонии прощания с певцом в Москве
Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева на церемонии прощания с певцом в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева собралась выступить в Луганске перед участниками спецоперации. По словам женщины, она исполнит несколько песен вместе с цифровой копией покойного супруга.
«

"Я уезжаю в Луганск. Будем радовать солдат классной программой. У нас отличный балет. Прозвучат песни Нарцисса. Он появится на экране. Это будет давать стимул солдатам", – сообщила Калачева "Пятому каналу".

Вдова артиста начала сольную карьеру под сценическим псевдонимом Monisha. Кроме того, она выпустила свой первый трек "Криминал".
Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс прославился благодаря хиту "Шоколадный заяц" и проекту "Фабрика звезд".
Музыкант скончался летом 2022 года в Москве. Ему было 45 лет. Артиста похоронили в Камеруне.
Ранее вдова исполнителя раскрыла причину его смерти. По словам Калачевой, Пьер скончался от последствий подагры.
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