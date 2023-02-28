https://ria.ru/20230228/per-1854810579.html

Вдова Пьера Нарцисса выступит с цифровой копией певца в Луганске

Вдова Пьера Нарцисса выступит с цифровой копией певца в Луганске - РИА Новости, 28.02.2023

Вдова Пьера Нарцисса выступит с цифровой копией певца в Луганске

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева собралась выступить в Луганске перед участниками спецоперации. По словам женщины, она исполнит несколько песен вместе с... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:50

2023-02-28T12:50

2023-02-28T13:00

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пьер нарцисс

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева собралась выступить в Луганске перед участниками спецоперации. По словам женщины, она исполнит несколько песен вместе с цифровой копией покойного супруга. Вдова артиста начала сольную карьеру под сценическим псевдонимом Monisha. Кроме того, она выпустила свой первый трек "Криминал". Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс прославился благодаря хиту "Шоколадный заяц" и проекту "Фабрика звезд".Музыкант скончался летом 2022 года в Москве. Ему было 45 лет. Артиста похоронили в Камеруне. Ранее вдова исполнителя раскрыла причину его смерти. По словам Калачевой, Пьер скончался от последствий подагры.

https://ria.ru/20230221/kalashnikova-1853237839.html

луганск

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

пьер нарцисс, луганск, шоу-бизнес, знаменитости