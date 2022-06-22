https://ria.ru/20220622/nartsiss-1797237464.html

Умер Пьер Нарцисс

Умер Пьер Нарцисс - РИА Новости, 22.06.2022

Умер Пьер Нарцисс

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни, об этом сообщила его бывшая жена Валерия Калачева в Instagram*. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:20

2022-06-22T11:20

2022-06-22T16:25

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни, об этом сообщила его бывшая жена Валерия Калачева в Instagram*."Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью", — написала Калачева.Дочь музыканта Каролина Кристель также оставила в соцсети пост с благодарностью отцу."Это человек, который поставил меня на ноги... Дал фундамент в этой жизни и установки, я ему правда благодарна. Папа — это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет... Но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях", — написала она в Instagram*.Как сообщила Калачева РИА Новости, причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные подагрой, которую ее бывший муж неправильно лечил."Он принимал таблетку одну за другой — думал, пройдет, а оказывается — нет. <...> Понимаете, на каждом органе ядовитые едкие соли. <...> Острая недостаточность печени, почек, поджелудочной железы. <...> Вчера в 23:05 в медикаментозном сне его не стало", — сказала она.Сейчас семья думает над датой и местом похорон, заключила собеседница агентства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220622/nartsiss-1797259827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, россия