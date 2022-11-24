https://ria.ru/20221124/per-1833936924.html

Жена Нарцисса Пьера раскрыла причины его смерти

Жена Нарцисса Пьера раскрыла причины его смерти - РИА Новости, 24.11.2022

Жена Нарцисса Пьера раскрыла причины его смерти

Жена Нарцисса Пьера Валерия Калачева раскрыла причины его смерти. Она сообщила, что певец страдал от подагры. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:25

2022-11-24T15:25

2022-11-24T15:25

шоубиз

пьер нарцисс

"фабрика звезд"

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Жена Нарцисса Пьера Валерия Калачева раскрыла причины его смерти. Она сообщила, что певец страдал от подагры.Также она заявила, что астма артиста не дала понять истинную причину его плохого самочувствия перед смертью. По ее словам, врачи были в панике из-за состояния исполнителя, когда он попал в больницу. Основной причиной смерти певца она назвала "неосознанность по отношению к своему здоровью". Музыкант умер 21 июня в Москве. Ему было 45 лет. Артиста похоронили 23 июля в Камеруне по желанию родственников. Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд". В дальнейшем он выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.В ноябре умер основатель "Ласкового мая" Сергея Кузнецова. Причиной его ухода из жизни, по предварительным данным, стал сердечный приступ.

https://ria.ru/20220630/proschanie-1799255327.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

пьер нарцисс, "фабрика звезд"