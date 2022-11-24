https://ria.ru/20221124/per-1833936924.html
Жена Нарцисса Пьера раскрыла причины его смерти
Жена Нарцисса Пьера раскрыла причины его смерти - РИА Новости, 24.11.2022
Жена Нарцисса Пьера раскрыла причины его смерти
Жена Нарцисса Пьера Валерия Калачева раскрыла причины его смерти. Она сообщила, что певец страдал от подагры. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:25
2022-11-24T15:25
2022-11-24T15:25
шоубиз
пьер нарцисс
"фабрика звезд"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Жена Нарцисса Пьера Валерия Калачева раскрыла причины его смерти. Она сообщила, что певец страдал от подагры.Также она заявила, что астма артиста не дала понять истинную причину его плохого самочувствия перед смертью. По ее словам, врачи были в панике из-за состояния исполнителя, когда он попал в больницу. Основной причиной смерти певца она назвала "неосознанность по отношению к своему здоровью". Музыкант умер 21 июня в Москве. Ему было 45 лет. Артиста похоронили 23 июля в Камеруне по желанию родственников. Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд". В дальнейшем он выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.В ноябре умер основатель "Ласкового мая" Сергея Кузнецова. Причиной его ухода из жизни, по предварительным данным, стал сердечный приступ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пьер нарцисс, "фабрика звезд"
Шоубиз, Пьер Нарцисс, "Фабрика звезд"
Жена Нарцисса Пьера раскрыла причины его смерти
Жена Нарцисса Пьера Валерия Калачева раскрыла причины его смерти
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Жена Нарцисса Пьера Валерия Калачева раскрыла причины его смерти. Она сообщила, что певец страдал от подагры.
"Нет единой причины. У него была подагра десять лет. Но у него не было никаких шишек на суставах. Они обязательно должны были откладываться. Он наблюдался в обычной платной клинике, но там не додумались нам это сказать. Соли откладывались ужасным образом на внутренних органах. Они разъели сердце, его левую нижнюю часть. Они откладывались на почках и поджелудочной железе, растворив буквально органы. Он с адской болью выступал", – пожаловалась
супруга знаменитости в интервью "Алена, блин!".
Также она заявила, что астма артиста не дала понять истинную причину его плохого самочувствия перед смертью.
"У него была всю жизнь астма. А одышка, которая у него была, оказалась сердечной", – призналась Калачева.
По ее словам, врачи были в панике из-за состояния исполнителя, когда он попал в больницу.
"Когда он попал в больницу, у врачей тряслись руки. Отказала почка. Его подключили к аппарату искусственной почки. Сердце было большое. Врачи были в панике", – поделилась жена Пьера.
Основной причиной смерти певца она назвала "неосознанность по отношению к своему здоровью".
" Это его халатность к себе. Умер из-за неосознанности по отношению к своему здоровью. Не надо было самолечением заниматься", – добавила Калачева.
Музыкант умер
21 июня в Москве. Ему было 45 лет. Артиста похоронили
23 июля в Камеруне по желанию родственников.
Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд". В дальнейшем он выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.
В ноябре умер
основатель "Ласкового мая" Сергея Кузнецова. Причиной его ухода из жизни, по предварительным данным, стал сердечный приступ.