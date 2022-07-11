Рейтинг@Mail.ru
Певца Пьера Нарцисса похоронят 23 июля - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220711/nartsiss-1801710885.html
Певца Пьера Нарцисса похоронят 23 июля
Певца Пьера Нарцисса похоронят 23 июля - РИА Новости, 11.07.2022
Певца Пьера Нарцисса похоронят 23 июля
Известного российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса похоронят 23 июля в деревне Дибомбари под Дуалой, сообщили в посольстве Камеруна в РФ. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:20
2022-07-11T14:31
камерун
россия
общество
пьер нарцисс
шоубиз
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799254017_0:187:3096:1929_1920x0_80_0_0_6763e96ab40ca2a6b4bbb407dd9cc137.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Известного российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса похоронят 23 июля в деревне Дибомбари под Дуалой, сообщили в посольстве Камеруна в РФ."Похороны пройдут 23 июля в Дибомбари, населенном пункте рядом с Дуалой", - сказал РИА Новости пресс-секретарь посольства Камеруна в РФ Танга Бианг.Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Церемония прощания проходила в ритуальном зале ЦКБ. Гроб был накрыт флагом Камеруна, друзья и поклонники артиста принесли множество красных, розовых и белых роз.Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.
https://ria.ru/20220630/nartsiss-1799154621.html
камерун
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799254017_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_9565d902f7d2be9980e56179ad484b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камерун, россия, общество, пьер нарцисс, новости культуры
14:20 11.07.2022 (обновлено: 14:31 11.07.2022)
 
Певца Пьера Нарцисса похоронят 23 июля

Посольство Камеруна: певца Пьера Нарцисса похоронят 23 июля в деревне Дибомбари

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрощание с Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве
Прощание с Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Прощание с Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Известного российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса похоронят 23 июля в деревне Дибомбари под Дуалой, сообщили в посольстве Камеруна в РФ.
"Похороны пройдут 23 июля в Дибомбари, населенном пункте рядом с Дуалой", - сказал РИА Новости пресс-секретарь посольства Камеруна в РФ Танга Бианг.
Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Церемония прощания проходила в ритуальном зале ЦКБ. Гроб был накрыт флагом Камеруна, друзья и поклонники артиста принесли множество красных, розовых и белых роз.
Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.
Певец Пьер Нарцисс - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 07:18Шоубиз
Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне, сообщили в посольстве страны
 
ШоубизКамерунРоссияОбществоПьер НарциссНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала