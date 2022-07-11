https://ria.ru/20220711/nartsiss-1801710885.html

Певца Пьера Нарцисса похоронят 23 июля

Певца Пьера Нарцисса похоронят 23 июля - РИА Новости, 11.07.2022

Певца Пьера Нарцисса похоронят 23 июля

Известного российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса похоронят 23 июля в деревне Дибомбари под Дуалой, сообщили в посольстве Камеруна в РФ. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:20

2022-07-11T14:20

2022-07-11T14:31

камерун

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общество

пьер нарцисс

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новости культуры

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Известного российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса похоронят 23 июля в деревне Дибомбари под Дуалой, сообщили в посольстве Камеруна в РФ."Похороны пройдут 23 июля в Дибомбари, населенном пункте рядом с Дуалой", - сказал РИА Новости пресс-секретарь посольства Камеруна в РФ Танга Бианг.Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Церемония прощания проходила в ритуальном зале ЦКБ. Гроб был накрыт флагом Камеруна, друзья и поклонники артиста принесли множество красных, розовых и белых роз.Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.

https://ria.ru/20220630/nartsiss-1799154621.html

камерун

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камерун, россия, общество, пьер нарцисс, новости культуры