https://ria.ru/20230228/krym-1854815869.html

В Крым! За весенним пробуждением и активным долголетием…

В Крым! За весенним пробуждением и активным долголетием… - РИА Новости, 28.02.2023

В Крым! За весенним пробуждением и активным долголетием…

Крымский курорт Mriya Resort & SPA, расположенный в границах Большой Ялты, в селе Оползневом, приглашает восстановить силы после зимы и отдохнуть со вкусом в... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:35

2023-02-28T16:35

2023-02-28T17:02

mriya resort & spa

черное море

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Крымский курорт Mriya Resort & SPA, расположенный в границах Большой Ялты, в селе Оползневом, приглашает восстановить силы после зимы и отдохнуть со вкусом в живописнейшем уголке полуострова.Пространство курорта – 64 гектара зеленой территории с японским садом, Винным парком (центром энотуризма), развлекательным парком активного отдыха "Дримвуд" и частным пляжем длиною в 300 метров.К услугам гостей пятизвездочного санаторно-курортного комплекса – Институт Активного Долголетия (Mriya Life) и Медицинский центр, предлагающие высокий уровень персонализированного сервиса.По ее словам, курорт зарекомендовал себя как эксклюзивное место для приватного премиального отдыха, гармонизации и восстановления жизненных сил."Профессиональная команда Mriya Life разработала персональные программы управления здоровьем и ухода за собой. Мы создаем комплексный подход к оздоровлению. В частности, предлагаем гостям авторскую программу наших врачей "Детокс", которая включает в себя консультации и осмотры специалистов, определение "состава тела" по сегментам, полную диагностику состояния организма, индивидуальные занятия с тренером, лечебные массажи, электрофорез, СПА-процедуры", - подчеркнула Геворгян.В активах Института – 24 программы, основанные на авторской системе диагностики здоровья по 180 параметрам, 500 процедур, 30 современных диагностических аппаратов, бальнеологический комплекс, опытные врачи, СПА-апартаменты с авторским дизайном, а также ресторан здорового питания.По мнению эндокринолога и диетолога Института Активного Долголетия Елены Бабановой, после зимы организм нуждается в поддержке особо, а сама концепция услуг, предоставляемых в Mriya Resort & SPA, предполагает работу не только с физическим, но и ментальным здоровьем."С наступлением весны в нашем организме происходят изменения — мы начинаем остро ощущать недостаток витаминов, снижается работоспособность, сказываются перенесенные заболевания. Конечно, основной запрос у нас – восстановить ресурсы организма и повысить иммунитет.Нашими врачами были разработаны программы по укреплению иммунитета, мы проводим полноценное обследование организма, чтобы составить индивидуальный план восстановления.Консультации специалистов помогут сделать программу максимально эффективной для вас. В неё включены процедуры, улучшающие детоксикацию, массажи, комплекс физиолечения, индивидуальные занятия с тренером. При необходимости комплекс лечебных мероприятий может быть усилен капельным введением лекарственных препаратов.Чтобы отдых был полноценным, в программу включены СПА процедуры.Такой интегрированный подход поможет восстановиться после зимы и подготовить организм к летнему периоду", - уверяет Бабанова.Особенно актуальна такая терапия для жителей больших городов – с высоким темпом жизни и плохой экологией.По данным специалистов Института Активного Долголетия, для оздоровления тут применяется уникальная система диагностики и интерпретации результатов исследований, разработанная в соавторстве с ведущими российскими и мировыми специалистами в области превентивной медицины, высокотехнологичное оборудование от ведущих мировых производителей, сочетание новейших технологических разработок и лечебных природных компонентов.К услугам посетителей Mriya Life – спортивные залы с профессиональным оборудованием для йоги, пилатеса и функциональных тренировок, панорамная аквазона с видом на горы, можжевеловая парная и многое другое. А еще – маршруты для скандинавской ходьбы, наполненный фитонцидами растений морской воздух, чистейшие море и пляжи… Японский сад – с необычным, радующим глаз ландшафтом, Винный парк – территория с виноградниками, фруктовым садом, парящим мостом, водопадом и репликами знаменитых шедевров мировой скульптуры… В общем, все рекреационные ресурсы Южного берега Крыма в совокупности с богатой инфраструктурой пятизвездочного санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA, раскинувшегося в райском уголке Крымской Ривьеры.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА.ㅤРЕКЛАМАРекламодатель: ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН: 91 0300783018+еrid: 4CQwVszH9pSXqS8FxYp

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

mriya resort & spa, черное море, республика крым, отдых, отдых на море, туризм, маршруты - туризм, здоровье