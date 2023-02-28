В Крым! За весенним пробуждением и активным долголетием…
© Фото : Mriya Resort & SPAКурорт Mriya Resort & SPA
© Фото : Mriya Resort & SPA
Крымский курорт Mriya Resort & SPA, расположенный в границах Большой Ялты, в селе Оползневом, приглашает восстановить силы после зимы и отдохнуть со вкусом в живописнейшем уголке полуострова.
Пространство курорта – 64 гектара зеленой территории с японским садом, Винным парком (центром энотуризма), развлекательным парком активного отдыха "Дримвуд" и частным пляжем длиною в 300 метров.
© Фото : Mriya Resort & SPAКурорт Mriya Resort & SPA
© Фото : Mriya Resort & SPA
Курорт Mriya Resort & SPA
К услугам гостей пятизвездочного санаторно-курортного комплекса – Институт Активного Долголетия (Mriya Life) и Медицинский центр, предлагающие высокий уровень персонализированного сервиса.
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"Весна всегда ассоциируется с пробуждением, когда хочется уделить больше внимания своему здоровью, укрепить иммунитет, восстановить силы организма после зимы и почувствовать гармонию с самим собой. Крым сам по себе – всероссийская здравница с целебным климатом, теплым Черным морем и потрясающей природой. В сочетании с разнообразными лечебными ресурсами Института Активного Долголетия отдых у нас дает людям возможность активизировать внутренние ресурсы организма и создать прочную основу активного долголетия", - говорит генеральный менеджер курорта Белла Геворгян.
По ее словам, курорт зарекомендовал себя как эксклюзивное место для приватного премиального отдыха, гармонизации и восстановления жизненных сил.
© Фото : Mriya Resort & SPAКурорт Mriya Resort & SPA
© Фото : Mriya Resort & SPA
Курорт Mriya Resort & SPA
"Профессиональная команда Mriya Life разработала персональные программы управления здоровьем и ухода за собой. Мы создаем комплексный подход к оздоровлению. В частности, предлагаем гостям авторскую программу наших врачей "Детокс", которая включает в себя консультации и осмотры специалистов, определение "состава тела" по сегментам, полную диагностику состояния организма, индивидуальные занятия с тренером, лечебные массажи, электрофорез, СПА-процедуры", - подчеркнула Геворгян.
В активах Института – 24 программы, основанные на авторской системе диагностики здоровья по 180 параметрам, 500 процедур, 30 современных диагностических аппаратов, бальнеологический комплекс, опытные врачи, СПА-апартаменты с авторским дизайном, а также ресторан здорового питания.
© Фото : Mriya Resort & SPAКурорт Mriya Resort & SPA
© Фото : Mriya Resort & SPA
Курорт Mriya Resort & SPA
По мнению эндокринолога и диетолога Института Активного Долголетия Елены Бабановой, после зимы организм нуждается в поддержке особо, а сама концепция услуг, предоставляемых в Mriya Resort & SPA, предполагает работу не только с физическим, но и ментальным здоровьем.
"С наступлением весны в нашем организме происходят изменения — мы начинаем остро ощущать недостаток витаминов, снижается работоспособность, сказываются перенесенные заболевания. Конечно, основной запрос у нас – восстановить ресурсы организма и повысить иммунитет.
Нашими врачами были разработаны программы по укреплению иммунитета, мы проводим полноценное обследование организма, чтобы составить индивидуальный план восстановления.
© Фото : Mriya Resort & SPAКурорт Mriya Resort & SPA
© Фото : Mriya Resort & SPA
Курорт Mriya Resort & SPA
Консультации специалистов помогут сделать программу максимально эффективной для вас. В неё включены процедуры, улучшающие детоксикацию, массажи, комплекс физиолечения, индивидуальные занятия с тренером. При необходимости комплекс лечебных мероприятий может быть усилен капельным введением лекарственных препаратов.
Чтобы отдых был полноценным, в программу включены СПА процедуры.
Такой интегрированный подход поможет восстановиться после зимы и подготовить организм к летнему периоду", - уверяет Бабанова.
Особенно актуальна такая терапия для жителей больших городов – с высоким темпом жизни и плохой экологией.
© Фото : Mriya Resort & SPAКурорт Mriya Resort & SPA
© Фото : Mriya Resort & SPA
Курорт Mriya Resort & SPA
По данным специалистов Института Активного Долголетия, для оздоровления тут применяется уникальная система диагностики и интерпретации результатов исследований, разработанная в соавторстве с ведущими российскими и мировыми специалистами в области превентивной медицины, высокотехнологичное оборудование от ведущих мировых производителей, сочетание новейших технологических разработок и лечебных природных компонентов.
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"Это синтез научных достижений "западной" и "восточной" медицины, который обеспечивает максимальную эффективность. Плюс индивидуальное сбалансированное питание, которое разрабатывает врач эндокринолог - диетолог совместно с шеф-поваром – на основе диагностики организма и с учетом его особенностей. Кроме того, мы подбираем для наших гостей нутрицевтические препараты, позволяющие скорректировать витаминно-минеральный баланс и восстановить корректную работу всех систем организма. И, конечно, составляем персональные программы тренировок для каждого отдыхающего, которые проходят под контролем наших специалистов", - пояснила сотрудница Института Активного Долголетия.
К услугам посетителей Mriya Life – спортивные залы с профессиональным оборудованием для йоги, пилатеса и функциональных тренировок, панорамная аквазона с видом на горы, можжевеловая парная и многое другое. А еще – маршруты для скандинавской ходьбы, наполненный фитонцидами растений морской воздух, чистейшие море и пляжи… Японский сад – с необычным, радующим глаз ландшафтом, Винный парк – территория с виноградниками, фруктовым садом, парящим мостом, водопадом и репликами знаменитых шедевров мировой скульптуры… В общем, все рекреационные ресурсы Южного берега Крыма в совокупности с богатой инфраструктурой пятизвездочного санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA, раскинувшегося в райском уголке Крымской Ривьеры.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА.
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