Рейтинг@Mail.ru
В Крым! За весенним пробуждением и активным долголетием… - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:35 28.02.2023 (обновлено: 17:02 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/krym-1854815869.html
В Крым! За весенним пробуждением и активным долголетием…
В Крым! За весенним пробуждением и активным долголетием… - РИА Новости, 28.02.2023
В Крым! За весенним пробуждением и активным долголетием…
Крымский курорт Mriya Resort & SPA, расположенный в границах Большой Ялты, в селе Оползневом, приглашает восстановить силы после зимы и отдохнуть со вкусом в... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:35
2023-02-28T17:02
mriya resort & spa
черное море
республика крым
отдых
отдых на море
туризм
маршруты - туризм
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854805073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_550b90b31622722a4fc2875574e6c59b.jpg
Крымский курорт Mriya Resort &amp; SPA, расположенный в границах Большой Ялты, в селе Оползневом, приглашает восстановить силы после зимы и отдохнуть со вкусом в живописнейшем уголке полуострова.Пространство курорта – 64 гектара зеленой территории с японским садом, Винным парком (центром энотуризма), развлекательным парком активного отдыха "Дримвуд" и частным пляжем длиною в 300 метров.К услугам гостей пятизвездочного санаторно-курортного комплекса – Институт Активного Долголетия (Mriya Life) и Медицинский центр, предлагающие высокий уровень персонализированного сервиса.По ее словам, курорт зарекомендовал себя как эксклюзивное место для приватного премиального отдыха, гармонизации и восстановления жизненных сил."Профессиональная команда Mriya Life разработала персональные программы управления здоровьем и ухода за собой. Мы создаем комплексный подход к оздоровлению. В частности, предлагаем гостям авторскую программу наших врачей "Детокс", которая включает в себя консультации и осмотры специалистов, определение "состава тела" по сегментам, полную диагностику состояния организма, индивидуальные занятия с тренером, лечебные массажи, электрофорез, СПА-процедуры", - подчеркнула Геворгян.В активах Института – 24 программы, основанные на авторской системе диагностики здоровья по 180 параметрам, 500 процедур, 30 современных диагностических аппаратов, бальнеологический комплекс, опытные врачи, СПА-апартаменты с авторским дизайном, а также ресторан здорового питания.По мнению эндокринолога и диетолога Института Активного Долголетия Елены Бабановой, после зимы организм нуждается в поддержке особо, а сама концепция услуг, предоставляемых в Mriya Resort &amp; SPA, предполагает работу не только с физическим, но и ментальным здоровьем."С наступлением весны в нашем организме происходят изменения — мы начинаем остро ощущать недостаток витаминов, снижается работоспособность, сказываются перенесенные заболевания. Конечно, основной запрос у нас – восстановить ресурсы организма и повысить иммунитет.Нашими врачами были разработаны программы по укреплению иммунитета, мы проводим полноценное обследование организма, чтобы составить индивидуальный план восстановления.Консультации специалистов помогут сделать программу максимально эффективной для вас. В неё включены процедуры, улучшающие детоксикацию, массажи, комплекс физиолечения, индивидуальные занятия с тренером. При необходимости комплекс лечебных мероприятий может быть усилен капельным введением лекарственных препаратов.Чтобы отдых был полноценным, в программу включены СПА процедуры.Такой интегрированный подход поможет восстановиться после зимы и подготовить организм к летнему периоду", - уверяет Бабанова.Особенно актуальна такая терапия для жителей больших городов – с высоким темпом жизни и плохой экологией.По данным специалистов Института Активного Долголетия, для оздоровления тут применяется уникальная система диагностики и интерпретации результатов исследований, разработанная в соавторстве с ведущими российскими и мировыми специалистами в области превентивной медицины, высокотехнологичное оборудование от ведущих мировых производителей, сочетание новейших технологических разработок и лечебных природных компонентов.К услугам посетителей Mriya Life – спортивные залы с профессиональным оборудованием для йоги, пилатеса и функциональных тренировок, панорамная аквазона с видом на горы, можжевеловая парная и многое другое. А еще – маршруты для скандинавской ходьбы, наполненный фитонцидами растений морской воздух, чистейшие море и пляжи… Японский сад – с необычным, радующим глаз ландшафтом, Винный парк – территория с виноградниками, фруктовым садом, парящим мостом, водопадом и репликами знаменитых шедевров мировой скульптуры… В общем, все рекреационные ресурсы Южного берега Крыма в совокупности с богатой инфраструктурой пятизвездочного санаторно-курортного комплекса Mriya Resort &amp; SPA, раскинувшегося в райском уголке Крымской Ривьеры.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА.ㅤРЕКЛАМАРекламодатель: ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН: 91 0300783018+еrid: 4CQwVszH9pSXqS8FxYp
https://ria.ru/20230111/yalta-1838860081.html
черное море
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854805073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd83a73d4c5bf485351b3c160f6e3c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
mriya resort & spa, черное море, республика крым, отдых, отдых на море, туризм, маршруты - туризм, здоровье
Mriya Resort & Spa, Черное море, Республика Крым, Отдых, Отдых на море, Туризм, Маршруты - Туризм, Здоровье, Туризм

В Крым! За весенним пробуждением и активным долголетием…

© Фото : Mriya Resort & SPAКурорт Mriya Resort & SPA
Курорт Mriya Resort & SPA - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Mriya Resort & SPA
Читать ria.ru в
Крымский курорт Mriya Resort & SPA, расположенный в границах Большой Ялты, в селе Оползневом, приглашает восстановить силы после зимы и отдохнуть со вкусом в живописнейшем уголке полуострова.
Пространство курорта – 64 гектара зеленой территории с японским садом, Винным парком (центром энотуризма), развлекательным парком активного отдыха "Дримвуд" и частным пляжем длиною в 300 метров.
© Фото : Mriya Resort & SPAКурорт Mriya Resort & SPA
Курорт Mriya Resort & SPA - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Mriya Resort & SPA
Курорт Mriya Resort & SPA
К услугам гостей пятизвездочного санаторно-курортного комплекса – Институт Активного Долголетия (Mriya Life) и Медицинский центр, предлагающие высокий уровень персонализированного сервиса.
«
"Весна всегда ассоциируется с пробуждением, когда хочется уделить больше внимания своему здоровью, укрепить иммунитет, восстановить силы организма после зимы и почувствовать гармонию с самим собой. Крым сам по себе – всероссийская здравница с целебным климатом, теплым Черным морем и потрясающей природой. В сочетании с разнообразными лечебными ресурсами Института Активного Долголетия отдых у нас дает людям возможность активизировать внутренние ресурсы организма и создать прочную основу активного долголетия", - говорит генеральный менеджер курорта Белла Геворгян.
По ее словам, курорт зарекомендовал себя как эксклюзивное место для приватного премиального отдыха, гармонизации и восстановления жизненных сил.
© Фото : Mriya Resort & SPAКурорт Mriya Resort & SPA
Курорт Mriya Resort & SPA - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Mriya Resort & SPA
Курорт Mriya Resort & SPA
"Профессиональная команда Mriya Life разработала персональные программы управления здоровьем и ухода за собой. Мы создаем комплексный подход к оздоровлению. В частности, предлагаем гостям авторскую программу наших врачей "Детокс", которая включает в себя консультации и осмотры специалистов, определение "состава тела" по сегментам, полную диагностику состояния организма, индивидуальные занятия с тренером, лечебные массажи, электрофорез, СПА-процедуры", - подчеркнула Геворгян.
В активах Института – 24 программы, основанные на авторской системе диагностики здоровья по 180 параметрам, 500 процедур, 30 современных диагностических аппаратов, бальнеологический комплекс, опытные врачи, СПА-апартаменты с авторским дизайном, а также ресторан здорового питания.
© Фото : Mriya Resort & SPAКурорт Mriya Resort & SPA
Курорт Mriya Resort & SPA - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Mriya Resort & SPA
Курорт Mriya Resort & SPA
По мнению эндокринолога и диетолога Института Активного Долголетия Елены Бабановой, после зимы организм нуждается в поддержке особо, а сама концепция услуг, предоставляемых в Mriya Resort & SPA, предполагает работу не только с физическим, но и ментальным здоровьем.
"С наступлением весны в нашем организме происходят изменения — мы начинаем остро ощущать недостаток витаминов, снижается работоспособность, сказываются перенесенные заболевания. Конечно, основной запрос у нас – восстановить ресурсы организма и повысить иммунитет.
Нашими врачами были разработаны программы по укреплению иммунитета, мы проводим полноценное обследование организма, чтобы составить индивидуальный план восстановления.
© Фото : Mriya Resort & SPAКурорт Mriya Resort & SPA
Курорт Mriya Resort & SPA - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Mriya Resort & SPA
Курорт Mriya Resort & SPA
Консультации специалистов помогут сделать программу максимально эффективной для вас. В неё включены процедуры, улучшающие детоксикацию, массажи, комплекс физиолечения, индивидуальные занятия с тренером. При необходимости комплекс лечебных мероприятий может быть усилен капельным введением лекарственных препаратов.
Чтобы отдых был полноценным, в программу включены СПА процедуры.
Такой интегрированный подход поможет восстановиться после зимы и подготовить организм к летнему периоду", - уверяет Бабанова.
Особенно актуальна такая терапия для жителей больших городов – с высоким темпом жизни и плохой экологией.
© Фото : Mriya Resort & SPAКурорт Mriya Resort & SPA
Курорт Mriya Resort & SPA - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Mriya Resort & SPA
Курорт Mriya Resort & SPA
По данным специалистов Института Активного Долголетия, для оздоровления тут применяется уникальная система диагностики и интерпретации результатов исследований, разработанная в соавторстве с ведущими российскими и мировыми специалистами в области превентивной медицины, высокотехнологичное оборудование от ведущих мировых производителей, сочетание новейших технологических разработок и лечебных природных компонентов.
«
"Это синтез научных достижений "западной" и "восточной" медицины, который обеспечивает максимальную эффективность. Плюс индивидуальное сбалансированное питание, которое разрабатывает врач эндокринолог - диетолог совместно с шеф-поваром – на основе диагностики организма и с учетом его особенностей. Кроме того, мы подбираем для наших гостей нутрицевтические препараты, позволяющие скорректировать витаминно-минеральный баланс и восстановить корректную работу всех систем организма. И, конечно, составляем персональные программы тренировок для каждого отдыхающего, которые проходят под контролем наших специалистов", - пояснила сотрудница Института Активного Долголетия.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Крым зимой: что там сейчас делать туристам
11 января, 08:00
К услугам посетителей Mriya Life – спортивные залы с профессиональным оборудованием для йоги, пилатеса и функциональных тренировок, панорамная аквазона с видом на горы, можжевеловая парная и многое другое. А еще – маршруты для скандинавской ходьбы, наполненный фитонцидами растений морской воздух, чистейшие море и пляжи… Японский сад – с необычным, радующим глаз ландшафтом, Винный парк – территория с виноградниками, фруктовым садом, парящим мостом, водопадом и репликами знаменитых шедевров мировой скульптуры… В общем, все рекреационные ресурсы Южного берега Крыма в совокупности с богатой инфраструктурой пятизвездочного санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA, раскинувшегося в райском уголке Крымской Ривьеры.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА.
РЕКЛАМА
Рекламодатель: ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН: 91 03007830
18+
еrid: 4CQwVszH9pSXqS8FxYp
 
ТуризмMriya Resort & SpaЧерное мореРеспублика КрымОтдыхОтдых на мореТуризмМаршруты - ТуризмЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала