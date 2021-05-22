https://ria.ru/20210522/krym-1733465275.html

В Крыму открыли центр винного туризма

В Крыму открыли центр винного туризма - РИА Новости, 22.05.2021

В Крыму открыли центр винного туризма

Центр винного туризма Winepark, расположенный на южном берегу Крыма, тестовое открытие которого прошло в субботу, готов принимать до 100 тысяч гостей в год,... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T16:54

2021-05-22T16:54

2021-05-22T16:59

туризм

россия

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

mriya resort & spa

республика крым

севастополь

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ПОНИЗОВКА (Крым), 22 мая - РИА Новости. Центр винного туризма Winepark, расположенный на южном берегу Крыма, тестовое открытие которого прошло в субботу, готов принимать до 100 тысяч гостей в год, сообщила руководитель проекта Евгения Константинова.Проект по созданию центра винного туризма в Крыму инициирован ООО "Горизонт-Сервис", инвестсоглашение по проекту между инвестором и республикой подписано в июне 2015 года, сообщили ранее власти Крыма. Центр создается в селе Оползневом города Ялты на площади около 30 гектаров. В корпорации развития Крыма ранее сообщили, что в проект инвестировано четыре миллиарда рублей."Мы очень надеемся, ежегодно нас будет посещать порядка 100 тысяч гостей", - сказала журналистам руководитель центра Евгения Константинова, уточнив, что парк – часть проекта Mriya Resort & Spa.Центр обладает собственными виноградниками - высажены сорта Мурведр и Каберне Совиньон непосредственно у центра, а также несколько сортов на участке в районе Севастополя. В новом центре создано производство с высокотехнологичным оборудованием, музеем и банком вина, обзорными площадками, дегустационными залами, фруктовым парком и аллеями с оливами, возраст некоторых достигает 800 и более лет и которые были специально привезены в Крым из Израиля. В дегустационном зале установлен робот-сомелье, который выберет предпочитаемый клиентом тип вина исходя из ответов на короткую анкету."Это не только бизнес, это элемент философии. Общаясь с собственниками винных хозяйств, все говорят - аналогов в мире нет… Здорово, что это сделано в России и сделано в Крыму", - прокомментировал открытие винного центра министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. Он добавил, что новый объект станет дополнительным центром притяжения туристов.

https://ria.ru/20210512/puteshestviya-1731784056.html

россия

республика крым

севастополь

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россия, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), mriya resort & spa, республика крым, севастополь