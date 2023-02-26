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"Хранилище судного дня" на Шпицбергене

"Хранилище судного дня" на Шпицбергене - РИА Новости, 26.02.2023

"Хранилище судного дня" на Шпицбергене

26 февраля 2008 года на арктическом архипелаге Шпицберген (норв. Svalbard, находится под суверенитетом Норвегии) был открыт Глобальный банк — семенохранилище... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T00:26

2023-02-26T00:26

2023-02-26T00:26

справки

шпицберген

норвегия

россия

растения

общество

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26 февраля 2008 года на арктическом архипелаге Шпицберген (норв. Svalbard, находится под суверенитетом Норвегии) был открыт Глобальный банк — семенохранилище посадочного материала, так называемое "Хранилище Судного дня". Его официальное название — Свалбардский Глобальный Банк Семенных Фондов (англ. Svalbard International Seed Vault, норв. Svalbard Globale frøhvelv).Хранилище построено на самом крупном острове архипелага близ поселка Лонгйирбюен (Longyearbyen) в толщине горной скалы на высоте 130 метров над уровнем моря. Считается, что оно способно выдержать сильные землетрясения, ядерную войну или глобальное потепление.Целью создания глобального семенохранилища является спасение генетического разнообразия растительного мира планеты от возможного исчезновения в результате войн, изменения климата и других глобальных природных катастроф.В настоящее время в мире насчитывается более 1700 семенных банков, и многие из них, как считается, подвергаются риску потерять коллекцию семян из-за отсутствия финансирования, слабой инфраструктуры, недостаточного количества квалифицированного персонала и др."Хранилище судного дня" на Шпицбергене не является обычным генетическим банком — это гарантийное хранилище. Оно предназначено для хранения дубликатов всех уникальных семян, сохраненных национальными, региональными и международными генетическими банками семян, научно-исследовательскими институтами. Взять отсюда дубликаты можно будет лишь в том случае, если хранящиеся в оригинальных фондах семена по какой-либо причине были потеряны.Идея создания глобального хранилища дубликатов семян на Шпицбергене, возникла в 1980-х годах, но в силу отсутствия международных правовых основ для ее реализации, не была воплощена в жизнь. Только после вступлением в силу в 2004 году Международного договора о растительных генетических ресурсах для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства появилась законодательная основа для ее реализации.В октябре 2004 года правительство Норвегии взяло на себя обязательство финансировать и создать глобальное хранилище семян. Местом строительства был выбран Шпицберген, который идеально подходит для подземного хранения семян в замороженном виде из-за холодного климата и вечной мерзлоты, а природный песчаник острова характеризуется низким радиационным фоном и устойчивым строением. На острове присутствует достаточно развитая инфраструктура, надежная система энергоснабжения, есть аэропорт. Строительство глобального семенохранилища началось в июне 2006 года, 26 февраля 2008 года оно было торжественно открыто с принятием первой партии семян. Расходы на строительство составили около 9 миллионов долларов. Семенохранилище выдолблено в горе, его глубина составляет 120 метров. На поверхности находится только входной портал, который представляет собой простую бетонную конструкцию. Крыша и вход здания декорированы треугольниками из нержавеющей стали различных размеров с высокой отражающей способностью, а также зеркалами и призмами, которые преломляют свет. В летние месяцы они отражают солнечный свет. Полярной зимой вход в хранилище светится мягко меняющимися огнями. От входного портала вглубь горы идет туннель к трем залам для хранения семян. Для хранения семян пока используется только один из трех залов. Когда он будет заполнен, второй зал подготовят и охладят до уровня, необходимого для сохранения семян. Длина каждого зала равна 27 метрам, ширина около 10 метров, высота шести метрам. Залы расположены в горной породе, имеющей стабильную температуру от -3°С до -4°. В залах установлена холодильная установка, которая позволяет довести температуру хранения семян до -18°С. Внутри зала на полках высоких стеллажей хранятся запломбированные коробки с замороженными семенами, которые запечатаны в специально разработанные четырехслойные пакеты из фольги. Они пронумерованы и маркированы именами вкладчиков, а также их положением на полке. Каждый зал может вместить около 1,5 миллиона видов семян, поэтому максимально в хранилище может находиться 4,5 миллиона сортов сельскохозяйственных культур. В каждой коробке содержится до 400 пакетов с семенами. В каждом пакете находится в среднем 500 семян, поэтому максимальная вместимость семенохранилища составляет 2,5 миллиарда семян. Низкий уровень температуры и влажности в хранилище обеспечивает низкую метаболическую активность, сохраняя всхожесть семян в течение десятилетий, столетий, а в некоторых случаях и тысяч лет. Расстояние от входной двери хранилища до задней части составляет 145,9 метра. Хранилище имеет двойные двери с противовзрывной защитой, два герметических тамбура со шлюзовыми камерами, сенсоры движения, стены из железобетона толщиной в один метр, которые способны выдержать попадание ядерной боеголовки или землетрясение. Электроэнергия подается от электростанции в Лонгйирбюене. На случай отключения электричества хранилище оснащено генераторами. В хранилище установлены системы наблюдения и мониторинга. В 2016 году в связи с глобальным потеплением у хранилища появились проблемы из-за деградации вечной мерзлоты. В периоды сильных дождей на Шпицбергене вода стала проникать во внешнюю часть туннеля, сделанного из стальной трубы. До семян она не добралась. После этого в 2016-2019 годах Норвегия провела капитальную модернизацию хранилища семян с целью подготовки его к более влажному и теплому климату. Стальная труба, из которой сделан туннель, была заменена более прочной и водонепроницаемой бетонной конструкцией, была установлена более эффективная и экологически чистая система охлаждения. Кроме того, из туннеля были вынесены технические объекты и другие источники тепла в служебное здание, специально построенное за пределами семенного хранилища. Чтобы предотвратить накопление тающей воды вокруг туннеля, на склоне горы выкопали дренажные канавы. Ответственность за деятельность глобального хранилища возложена на министерство сельского хозяйства и продовольствия Норвегии. Оно также финансирует большую часть управленческих расходов. Министерство в повседневной работе сотрудничает с Глобальным фондом разнообразия сельскохозяйственных культур. Компания Crop Trust обеспечивает поддержку текущих операций в хранилище, а также финансирование подготовки и отправки семян из развивающихся стран на объект. Северный центр генетических ресурсов (NordGen) управляет объектом и поддерживает общедоступную онлайн-базу данных образцов, находящихся в хранилище семян. Он также частично обеспечивает финансирование управления хранилищем семян. Государственная компания Statsbygg отвечает за ежедневное наблюдение и мониторинг, а также за техническое обслуживание объекта. Международный консультативный совет наблюдает за управлением и операциями в хранилище семян. Услуги по сохранению семян в глобальном хранилище предоставляются бесплатно. Обмен растительными генетическими ресурсами за пределами национальных границ происходит при содействии Международного договора ФАО о растительных генетических ресурсах для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Семенохранилище находится в собственности норвежского правительства, но сторона, предоставляющая семена, сохраняет право собственности на них. Коробки с семенами опечатываются вкладчиками и не предоставляются никому, кроме них самих. Приоритет при хранении отдается семенам растений, которые используются человечеством для изготовления продуктов питания и ведения устойчивого земледелия. Основное внимание уделяется сохранению как можно большего количества уникального генетического материала в мире и предотвращению дублирования. На хранение не принимаются генетически модифицированные семена, это запрещено законодательством Норвегии. Открывают "Хранилище судного дня" только для внесения новых семян, как правило, три раза в год. Его могут открыть и в незапланированный день, когда этого требует ситуация. Контроль всхожести семян и графики их регенерации (восстановления) остается за вкладчиком. Сейчас в глобальном хранилище находится более 1,2 миллиона семян, таких как сорго, рис, ячмень, овес, пшеница, люцерна, нут, кукуруза, картофель, баклажаны, салат, фасоль, арахис и другие. Они происходят из большинства стран мира. Впервые из "Хранилища судного дня" были взяты семена в 2015 году по просьбе Международного центра сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ICARDA), ранее находившегося в Сирии в районе Алеппо и потерявшего часть своей коллекции в результате боевых действий, для создания новых региональных банков семян в Марокко и Ливане. Российская Федерация присоединилась к проекту "Хранилища судного дня" с первого дня его открытия, но, по информации директора Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова Елены Хлесткиной, с 2018 года сотрудничество России с норвежским депозитарием семян прекращено. В настоящее время рассматривается возможность создания в Якутии резервного криохранилища семян растений, которое впоследствии заменит иностранный семенной фонд. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, шпицберген, норвегия, россия, растения, общество