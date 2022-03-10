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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220310/semena-1777465812.html
В Якутии планируется создать банк семян растений
В Якутии планируется создать банк семян растений - РИА Новости, 10.03.2022
В Якутии планируется создать банк семян растений
В Якутии обсуждается вопрос создания резервного криохранилища семян растений, которыми планируют заменить иностранный семенной фонд, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:58
2022-03-10T13:58
республика саха (якутия)
российская академия наук
якутск
россия
айсен николаев
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В Якутии обсуждается вопрос создания резервного криохранилища семян растений, которыми планируют заменить иностранный семенной фонд, говорится в сообщении пресс-службы главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)."В Якутии рассматривается возможность создания резервного криохранилища семян растений, которые впоследствии заменят иностранный семенной фонд", - цитирует пресс-служба заместителя постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Юрия Кравцова по итогам встречи с замдиректора Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова Алексеем Заварзиным.Во время встречи стороны обсудили вопрос разработки дорожной карты, резервного криохранилища, а также совместной подготовки научных кадров. Для обмена опытом и проведения совместных исследований в Санкт-Петербурге находятся сотрудники Лаборатории генетических ресурсов растений в криолитозоне ФИЦ "ЯНЦ СО РАН".В настоящее время в Якутске действует криохранилище, в котором находятся порядка 13 тысяч видов семян бобовых, злаковых, дикоросов, сельскохозяйственных и древесных растений. Такое хранилище не требует внешнего источника электроэнергии для поддержания низкой температуры. В перспективе расширение сети хранилищ позволит хранить до 1 миллиона образцов семян различных культур и диких растений.Сотрудничество Якутии с научным институтом в области растениеводства возобновилось в прошлом году. Глава Якутии Айсен Николаев, директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова Елена Хлесткина и директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Кирилл Голохваст подписали соглашение о сотрудничестве в научной сфере.В суровых условиях Якутии сформировался уникальный генофонд растений, обладающих комплексной устойчивостью. Здесь представлено свыше 250 видов растений, которые обладают повышенной зимостойкостью, жаро-, засухо-, морозо- и солеустойчивостью, а также устойчивостью к вредителям и болезням.
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российская академия наук, якутск, россия, айсен николаев
13:58 10.03.2022
 

В Якутии планируется создать банк семян растений

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерна пшеницы
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В Якутии обсуждается вопрос создания резервного криохранилища семян растений, которыми планируют заменить иностранный семенной фонд, говорится в сообщении пресс-службы главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).
"В Якутии рассматривается возможность создания резервного криохранилища семян растений, которые впоследствии заменят иностранный семенной фонд", - цитирует пресс-служба заместителя постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Юрия Кравцова по итогам встречи с замдиректора Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова Алексеем Заварзиным.
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Во время встречи стороны обсудили вопрос разработки дорожной карты, резервного криохранилища, а также совместной подготовки научных кадров. Для обмена опытом и проведения совместных исследований в Санкт-Петербурге находятся сотрудники Лаборатории генетических ресурсов растений в криолитозоне ФИЦ "ЯНЦ СО РАН".
В настоящее время в Якутске действует криохранилище, в котором находятся порядка 13 тысяч видов семян бобовых, злаковых, дикоросов, сельскохозяйственных и древесных растений. Такое хранилище не требует внешнего источника электроэнергии для поддержания низкой температуры. В перспективе расширение сети хранилищ позволит хранить до 1 миллиона образцов семян различных культур и диких растений.
Сотрудничество Якутии с научным институтом в области растениеводства возобновилось в прошлом году. Глава Якутии Айсен Николаев, директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова Елена Хлесткина и директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Кирилл Голохваст подписали соглашение о сотрудничестве в научной сфере.
В суровых условиях Якутии сформировался уникальный генофонд растений, обладающих комплексной устойчивостью. Здесь представлено свыше 250 видов растений, которые обладают повышенной зимостойкостью, жаро-, засухо-, морозо- и солеустойчивостью, а также устойчивостью к вредителям и болезням.
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