https://ria.ru/20220310/semena-1777465812.html

В Якутии планируется создать банк семян растений

В Якутии планируется создать банк семян растений - РИА Новости, 10.03.2022

В Якутии планируется создать банк семян растений

В Якутии обсуждается вопрос создания резервного криохранилища семян растений, которыми планируют заменить иностранный семенной фонд, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:58

2022-03-10T13:58

2022-03-10T13:58

республика саха (якутия)

российская академия наук

якутск

россия

айсен николаев

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В Якутии обсуждается вопрос создания резервного криохранилища семян растений, которыми планируют заменить иностранный семенной фонд, говорится в сообщении пресс-службы главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)."В Якутии рассматривается возможность создания резервного криохранилища семян растений, которые впоследствии заменят иностранный семенной фонд", - цитирует пресс-служба заместителя постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Юрия Кравцова по итогам встречи с замдиректора Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова Алексеем Заварзиным.Во время встречи стороны обсудили вопрос разработки дорожной карты, резервного криохранилища, а также совместной подготовки научных кадров. Для обмена опытом и проведения совместных исследований в Санкт-Петербурге находятся сотрудники Лаборатории генетических ресурсов растений в криолитозоне ФИЦ "ЯНЦ СО РАН".В настоящее время в Якутске действует криохранилище, в котором находятся порядка 13 тысяч видов семян бобовых, злаковых, дикоросов, сельскохозяйственных и древесных растений. Такое хранилище не требует внешнего источника электроэнергии для поддержания низкой температуры. В перспективе расширение сети хранилищ позволит хранить до 1 миллиона образцов семян различных культур и диких растений.Сотрудничество Якутии с научным институтом в области растениеводства возобновилось в прошлом году. Глава Якутии Айсен Николаев, директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова Елена Хлесткина и директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Кирилл Голохваст подписали соглашение о сотрудничестве в научной сфере.В суровых условиях Якутии сформировался уникальный генофонд растений, обладающих комплексной устойчивостью. Здесь представлено свыше 250 видов растений, которые обладают повышенной зимостойкостью, жаро-, засухо-, морозо- и солеустойчивостью, а также устойчивостью к вредителям и болезням.

https://ria.ru/20210903/vlozheniya-1748500561.html

https://ria.ru/20211222/eremeev-1764876993.html

якутск

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российская академия наук, якутск, россия, айсен николаев