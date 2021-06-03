https://ria.ru/20210603/yakutiya-1735461561.html

Якутия: научные проекты в вечной мерзлоте повысят качество жизни

Якутия: научные проекты в вечной мерзлоте повысят качество жизни - РИА Новости, 03.06.2021

Якутия: научные проекты в вечной мерзлоте повысят качество жизни

Якутия сегодня – один из передовых регионов по развитию науки и технологий на северо-востоке России. В республике трудятся сотни докторов наук и уже создана... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:10

2021-06-03T16:10

2021-06-03T16:10

республика саха (якутия)

александр сергеев (ран)

айсен николаев

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ЯКУТСК, 3 июн – РИА Новости. Якутия сегодня – один из передовых регионов по развитию науки и технологий на северо-востоке России. В республике трудятся сотни докторов наук и уже создана одна из самых быстрорастущих инновационных экосистем, а местные стартапы выпускают цифровые продукты, широко востребованные как в России, так и за рубежом. По данным правительства Якутии, до 2024 года на научно-технологическое развитие из бюджета республики направят 1 миллиард рублей. При этом более 40% территории региона находится за Северным полярным кругом. Уникальные проекты Российской академии наук и правительства республики реализуются в условиях экстремальных температур.Наука в АрктикеСегодня весь мир находится в поиске решений климатических проблем в Арктике, а Россия – и в поиске способов ее бережного и эффективного освоения. При этом приходится учитывать целый ряд факторов, в том числе деградацию вечной мерзлоты и невероятно низкие температуры, осложняющие проживание людей и эксплуатацию техники.Для комплексного изучения территории и генерации новых научных знаний, основанных на коэволюции социальных, природных и технических систем, и их дальнейшей трансформации в практические решения в Якутии был создан научно-образовательный центр "Север". Его уже поддержали Чукотка, Магадан, Камчатка и Сахалин.По заявлениям главы Якутии Айсена Николаева, эксперты НОЦ способны обеспечить не только научные прорывы в фундаментальных вопросах изучения холода, но и реальные решения, нацеленные на повышение качества жизни людей, живущих и работающих в условиях Арктики.Комплексная научно-исследовательская экспедиция РАН в ЯкутиюИзучать Якутию комплексно пытались и раньше, правда последняя экспедиция в Якутию была организована почти 100 лет назад (в 1925 году) силами Академии наук СССР. Недавно РАН было принято решение направить в республики еще одну комплексную научную экспедицию. Региональные власти уже высказались о готовности поддержать проект – в 2021 году на подпрограммы по экспедиции заложено порядка 60 миллионов рублей.Какие результаты могут получить ученые? По словам президента РАН Александра Сергеева, одна из задач – доразведка месторождений полезных ископаемых. Наибольший интерес в этом направлении представляет изучение Попигайского месторождения импактных алмазов на границе Красноярского края и Якутии. В мире это пока единственное подобное месторождение, оно было образовано 35 миллионов лет назад естественным путем – после падения метеорита. Он создал кратер, диаметр которого – около 100 километров. Графит здесь превратился в технические алмазы, которые, как правило, используют для производства абразивных элементов и других инструментов для промышленности. В России такого производства пока нет.Еще одно направление будущей экспедиции РАН – изучение Томторского месторождения редких и редкоземельных металлов. Их содержание в породе здесь достигает 90 килограммов на тонну. Согласно некоторым экспертным оценкам, по запасам редкоземельных элементов Якутия – наиболее богатый регион планеты. Как отмечает президент РАН, для эффективной "раскрутки" производства и переработки сырья потребуется своя программа развития энергогенерации.Возрождение забытого поселкаТерритория Республики Саха – это уникальный природный полигон для испытаний. Только здесь можно проверить работоспособность различных установок в экстремальных климатических условиях. Поэтому РАН и правительство Якутии намерены создать в Тикси центр тестирования новых композитных полимерных материалов, технологий по генерации энергии и конструкций, которые будут эксплуатироваться в Арктике и должны сохранять свои свойства в экстремальных климатических условиях.Интерес к поселку проявляет и ученые-геофизики – в Тикси расположилась геокосмическая лаборатория, которая наблюдает за космическими лучами. Всего пять лет назад НПО "Тайфун" возобновил здесь проект по запуску геофизических ракет на высоту 300 километров. Первые же наблюдения оптических явлений в верхней атмосфере были начаты в Якутии еще в 1957 году.Кстати, Тикси можно рассматривать и как инвестиционный проект, чему способствует особое внимание к нему со стороны местных властей (ими был разработан и реализуется комплексный план развития поселка) и возможность получения статуса резидента Арктической зоны. Якутия делает ставку на развитие в поселке энергетики и транспортной инфраструктуры, в частности, здесь может появиться глубоководный порт-хаб, который станет частью Северного морского пути.Энергетический потенциал ЯкутииВариантов, какую энергетику развивать в Якутии, сегодня много: и традиционная, и атомная, и альтернативная. Например, к 2028 году на территории центральной Арктики (это Устьянский район Якутии) может появиться первая наземная атомная станция малой мощности. Планируется, что ее мощности хватит не только на промышленные нужды, но и на бесперебойное обеспечение электроэнергией жителей отдаленных поселков.Именно непростые погодные условия дают Якутии широкие возможности для развития альтернативной энергетики – ветряной и водородной. На севере региона, в упомянутом уже поселке Тикси, запущен совместный проект с "РусГидро" и японскими компаниями. Это ветродизельный комплекс из трех ветряков мощностью 900 киловатт. Получаемая энергия уже сейчас используется для потребностей местных жителей. Но в целом потенциал использования и перераспределения ветровой энергии сегодня еще не раскрыт полностью, считают ученые.Холод во имя наукиСамая главная и очевидная характеристика природы Якутии – холод. Но именно холод и вечная мерзлота позволяют ученым делать уникальные открытия.На острове Шпицберген есть мировое хранилище семян растений на случай "судного дня". Однако, глобальное потепление поставило его существование под угрозу.Устойчивость мерзлоты в Якутии позволяет расширить возможности действующего на территории республики криохранилища растений, сделав его альтернативой норвежскому. Сегодня в якутском центре на глубине 12 метров собрано порядка 10 тысяч экземпляров семян, здесь стабильные условия по влажности и температуре. По мнению экспертов РАН, в год председательства России в Арктическом совете наши ученые могут выступить с такой инициативой.И, конечно, Якутия – "холодильник" древнейших артефактов. Здесь найдено более половины всех известных в мире захоронений мамонтов, которые стали объектом биологических и палеогенетических исследований. На вымерших гигантов в регионе делают большую ставку и хотят превратить их в научный и туристический бренд республики. И на это есть все основания.Именно здесь находится уникальный в своем роде Музей мамонта Северо-Восточного федерального университета, ученым удается выращивать траву из семян, найденных в останках древнего животного, а местные власти инициируют проведение в 2022 году Международного мамонтового форума.Не утихают и разговоры о возможности клонирования и возрождения этого вымершего вида животных. Над этим проектом ученые из Якутии тесно работают с корейскими коллегами.Но это вопрос будущего, сейчас же власти региона намерены нормализовать индустрию поиска палеонтологических находок и вывести добычу мамонтовой кости из серой зоны в сферу нормативно-правового регулирования.

https://ria.ru/20210514/arktika-1732352546.html

https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735289386.html

https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735193318.html

https://ria.ru/20210317/yakutiya-1601651183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр сергеев (ран), айсен николаев