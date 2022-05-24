https://ria.ru/20220524/semena-1790292828.html

Эксперт: России нужно создать банк семян на случай мировой катастрофы

Эксперт: России нужно создать банк семян на случай мировой катастрофы - РИА Новости, 24.05.2022

Эксперт: России нужно создать банк семян на случай мировой катастрофы

России следует создавать собственные депозитарии семян на случай мировой катастрофы, хранить семенной фонд далеко за пределами страны было бы не вполне... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T04:13

2022-05-24T04:13

2022-05-24T04:13

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. России следует создавать собственные депозитарии семян на случай мировой катастрофы, хранить семенной фонд далеко за пределами страны было бы не вполне правильно, считает Елена Хлесткина, директор Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н.И. Вавилова.В феврале 2008 года на Шпицбергене был открыт Глобальный банк – семенохранилище посадочного материала. Его официальное название – Свалбардский глобальный банк семенных фондов (Svalbard International Seed Vault). Это хранилище построено на самом крупном острове архипелага близ поселка Лонгйирбюен (Longyearbyen) в толщине горной скалы на высоте 130 метров над уровнем моря. Считается, что оно способно выдержать сильные землетрясения, ядерную войну или глобальное потепление.По ее информации, сотрудничество России с норвежским депозитарием семян прекращено с 2018 года."На мой взгляд, для такой огромной страны как Россия нужна собственная, причем географически распределенная сеть хранилищ коллекционных семян на случай ЧС", - заключила глава Всероссийского института генетических ресурсов растений.Федеральный исследовательский центр "Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова" ведет свою историю с 1894 года, когда при ученом комитете министерства земледелия и государственных имуществ Российской империи было организовано Бюро по прикладной ботанике. Коллекция генетических ресурсов растений ВИР не имеет аналогов в РФ. В настоящее время на базе ВИР создается Национальный центр генетических ресурсов растений, который объединит в сетевую структуру около 20 научных организаций.

https://ria.ru/20220523/pshenitsa-1790117439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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