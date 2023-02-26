https://ria.ru/20230226/kastilos-1854372800.html

Даниэль Кастильос: Уругвай хотел бы экспортировать в Россию вино и мед

Даниэль Кастильос: Уругвай хотел бы экспортировать в Россию вино и мед - РИА Новости, 26.02.2023

Даниэль Кастильос: Уругвай хотел бы экспортировать в Россию вино и мед

Монтевидео хотел бы максимально воспользоваться текущими возможностями для усиления торгово-экономического сотрудничества с Москвой, заявил специальному... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:00

2023-02-26T10:00

2023-02-26T10:01

уругвай

россия

монтевидео (город)

петербургский международный экономический форум (фонд)

новый банк развития

брикс

интервью

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Монтевидео хотел бы максимально воспользоваться текущими возможностями для усиления торгово-экономического сотрудничества с Москвой, заявил специальному корреспонденту РИА новости Александре Дибижевойпосол Уругвая в РФ Даниэль Кастильос. В эксклюзивном интервью дипломат рассказал о возможностях научного сотрудничества двух стран в Антарктиде, а также сообщил, что, помимо вина и меда, Уругвай готов поставлять в Россию.— Последний визит главы МИД Уругвая Франсиско Бустильобыл уже больше двух лет назад – в ноябре 2020 года. Планирует ли министр приехать в Москву в этом году?— На данный момент визит главы МИД не запланирован. Мы пока его не прорабатываем. Безусловно, мы стараемся сохранять двусторонние отношение на максимально хорошем уровне. Но пока ни над чем конкретным не работаем.— Будут ли представители Уругвая участвовать в ПМЭФ-2023?— Пока очень рано говорить об этом. Но я могу сказать, что мы в посольстве и я в частности придаем огромное значение ПМЭФ. Мы считаем, что это платформа для общения и продвижения. Уругвай принимал участие и раньше в этом форуме. Конечно, мы находимся в контакте с нашими властями, чтобы понять, сможем ли мы организовать участие кого-то из Уругвая там – физическое или онлайн. Я буду присутствовать на форуме. На площадке есть очень важный диалог предпринимателей России и Латинской Америки, и нам хотелось бы там быть.— Недавно ОАЭ, Уругвай и Бангладеш присоединились к Новому банку развития БРИКС. Нет ли в связи с этим планов у Монтевидео в будущем присоединиться к объединению?— Пока таких планов нет. Что касается информации о присоединении к Новому банку развития БРИКС, то страны, которые не являются членами объединения, могут участвовать в отдельных структурах.— Ранее посол РФ в Уругвае сообщил, что в 2022 году впервые за последнее время в Уругвай была поставлена партия российской нефти на сумму 15 миллионов долларов. При этом российские производители готовы продолжать поставки нефти в случае заинтересованности Монтевидео. Намерен ли Уругвай сохранять или даже наращивать поставки нефти из РФ? До какого уровня? Началась ли уже работа над договоренностями?— В 2022 году объем экспорта из РФ в Уругвай достиг исторического максимума – 118 миллионов долларов. В числе главных предметов экспорта: минеральные и химические удобрения. Также это минеральное топливо и битуминозные вещества. Я не могу сейчас сказать, будет ли Уругвай наращивать или оставлять на том же уровне поставки нефти, у нас есть нефтяная компания ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, AlcoholyPortland). Она занимается закупками. У меня нет данных об их планах. Но очевидно, что они как компания ищут наилучшие решения для бизнеса. Если с их стороны есть интерес продолжать закупать нефть, они будут это делать. Но у меня нет точной информации, это зависит от них.— Вы заявляли, что одной из главных целей своей работы в России считаете увеличение товарооборота между двумя странами. В частности, вы сказали, что надо объединить усилия с российскими властями и предприятий для этого. Начали ли вы уже работу в этом направлении? Если да, то с кем именно?— Я начал работу в этом направлении с первого своего дня здесь. Я приехал в Москву в июне 2021 года. С этого момента мы засучили рукава и начали интенсивно работать с нашими партнерами в России. Самая важная часть двусторонних отношений относится к торговле. Для нас очень ценно принимать участие в крупных форумах таких как ПМЭФ, а также в отраслевых выставках, которые могут быть интересны для расширения уругвайского экспорта в Россию. Российский рынок очень важен для Уругвая, например, для поставок сюда молочных продуктов. Россия занимает первое место по импорту сливочного масла из Уругвая и третье по закупкам нашего сыра. Но мы также стараемся изучить возможности для поставок новой продукции. Например, рыбных продуктов, вина, меда. Что касается рыбы, мы думаем, у нас есть здесь большой потенциал. Уругвай уже поставляет икру в Россию, продукция пользуется спросом у покупателей. Поэтому мы хотим экспортировать больше рыбных продуктов сюда.Мы хотим максимально воспользоваться теми возможностями, которые есть. Надо быть умными и активными. Есть определённые реальность и контекст. Например, что касается вина: есть традиционные экспортеры из Европы. Но сейчас из-за сложившейся конъюнктуры ситуация изменилась. Россия ищет новых поставщиков. Появляются вина так называемого "нового света" – Аргентина, Чили, Уругвай, ЮАР, Австралия, Новая Зеландия. У нас в стране много маленьких семейных виноделен, у них большой потенциал для экспорта. Мы поставляем вино на разные рынки: в США, в Бразилию, в Соединенное королевство. У нас есть ниша с большим потенциалом. Мы производим вина таннат, альвариньо, белое вино.Теперь о меде. Речь идет не просто о меде как о съестном продукте, но также о его производных – прополисе, пыльце, которые используется в медицине и косметике. Девяносто процентов производимого меда в Уругвае идет на экспорт. Россия импортирует мед из Австрии, Франции, Казахстана. Мы видим тут возможности.Еще одна отрасль, которая представляется нам интересной – ветеринария. Все что связано со здоровьем животных. Мы ищем партнеров тут в России, чтобы начать экспорт наших продуктов данной сферы.Кроме того, я еще вижу потенциал поставок в фармацевтике. В Уругвае производится большое количество лекарств, у нас много международных лабораторий. Есть потенциал для исследований. Мы давно работаем в этой сфере, и мы ищем партнеров для сотрудничества для развития совместных продуктов.— Сказались ли санкции на бизнесе между Россией и Уругваем?— Есть проблемы с логистикой. Российские компании импортеры работают очень тесно с уругвайскими экспортёрами, чтобы найти альтернативные маршруты. Это не всегда легко, но они есть. Эти проблемы влияют на цены продуктов, они растут. Мы в посольстве находимся в постоянном контакте с нашими производителями в Уругвае, предоставляя им всю необходимую информацию о маршрутах, альтернативных схемах. А также общаемся с российскими импортёрами, часто встречаемся с ними, чтобы вместе искать эти альтернативные маршруты.Да, есть проблемы, и у нас было снижение в нашем экспорте из-за этого. В 2022 году сумма экспорта из Уругвая составила 70 миллионов долларов, а до этого эта цифра была 110-120 миллионов долларов. Так что это очень существенное снижение. Но есть желание с обеих сторон сохранить связи. Для посольства это приоритетная тема.— Как Москва и Монтевидео могут решить эти проблемы?— Мы стараемся предоставить максимум информации, чтобы у наших экспортеров были данные об альтернативных маршрутах. Например, в определенный момент мы обнаружили, что мы можем доставлять вина через Ригу. Очень важная работа идет между экспортерами и российскими импортёрами, потому что часто именно российская сторона старается предоставить решения нашим поставщикам.— Власти Уругвая неоднократно заявляли, что заинтересованы в инвестициях из РФ. В каких именно сферах? Обсуждается ли сейчас такая возможность?— Мы очень маленькая страна и находимся далеко от России. Но мне кажется важным идея партнерства между предприятиями. Я работаю над этим и мне это кажется значимым. Я думаю, что особый потенциал есть в области фармацевтики. Российские предприятия, у которых большой опыт в этой сфере, могут сотрудничать с уругвайскими. Если российские компании хотят продавать свои продукты в Уругвай – тоже прекрасно. Но меня больше интересует сотрудничество, чтобы в дальнейшем страны могли производить определенную продукцию.Я думаю, есть большой потенциал также в области программного обеспечения. Уругвай занимает первое место в Латинской Америке по объему производству программного обеспечения. Мы намного опережаем здесь Бразилию, Мексику. Это новая область, там много возможностей.Мы экспортируем программное обеспечение, в первую очередь, в США, а также в европейские страны. Мы поставляем технологические решения для "умных городов". Москва – это очень развитый город в части онлайн-сервисов. Я думаю, тут есть много перспектив.Также мы можем сотрудничать в области производства вакцин. Я не имею в виду тут какие-то конкретные препараты, а в целом.Еще одна область для совместной работы – это Антарктида. И Россия, и Уругвай – участники Договора об Антарктике. У России есть станция в Антарктиде "Беллинсгаузен". Она находится в пяти километрах от уругвайской научной станции "Артигас". Из-за этой географической близости происходит тесный научно-технический обмен. Мы бы хотели развивать совместные исследовательские проекты, связанные с окружающей средой, климатом, биоразнообразием.— А сейчас у России и Уругвая нет таких проектов?— Сейчас есть сотрудничество, но нам важно помогать нашим ученым. Посольство должно облегчать эту работу и искать партнеров. Для Уругвая вопрос исследований в Антарктиде сейчас один из самых приоритетных. Это сфера, где есть множество возможностей. В России есть Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, который находится в Санкт-Петербурге. У отдельных ученых там есть неформальные контакты с нашими исследователями. Но мы бы хотели, чтобы это сотрудничество было как можно более тесным.— Посол РФ в Монтевидео ранее заявил, что предлагает Уругваю подумать над заключением соглашения о взаимной юридической помощи по уголовным делам. Есть ли у Монтевидео интерес в таком соглашении? И если да, когда оно может быть заключено?— Для Уругвая всегда было важно сотрудничество в юридической сфере, не только с Россией, но и с другими странами. Я не знаю, было ли уже общение по этой конкретной инициативе. Наш МИД и наше правительство изучат это предложение. Нужно посмотреть его более детально. Но я пока не знаю, когда может быть заключено соглашение, потому что неясно на каком этапе согласования сейчас это предложение.

https://ria.ru/20220923/kultura-1818821224.html

https://ria.ru/20220505/feyki-1786904302.html

https://ria.ru/20210902/briks-1748300933.html

https://ria.ru/20210811/urugvay-1745297662.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

уругвай, россия, монтевидео (город), петербургский международный экономический форум (фонд), новый банк развития, брикс, интервью