https://ria.ru/20230224/kultura-1853170053.html

Русскую культуру передумали отменять. Как наши звезды покоряют Европу и США

Русскую культуру передумали отменять. Как наши звезды покоряют Европу и США - РИА Новости, 25.02.2023

Русскую культуру передумали отменять. Как наши звезды покоряют Европу и США

В прошлом году российских артистов на Западе исключали из программ международных конкурсов, концерты отменяли, фильмы не показывали на фестивалях. Сейчас, судя... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-24T08:00

2023-02-24T08:00

2023-02-25T00:50

культура

ла скала

большой театр

дмитрий шостакович

сергей прокофьев

сергей рахманинов

геликон-опера

музыка

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В прошлом году российских артистов на Западе исключали из программ международных конкурсов, концерты отменяли, фильмы не показывали на фестивалях. Сейчас, судя по афишам, ситуация меняется. Где выступят наши звезды и почему США и ЕС пошли на попятную — в материале РИА Новости. Отмена отмены: публика и бизнес против"Русская отмена" уже как будто не касается Кеннеди-центра — главной сценической площадки Вашингтона. В весеннем репертуаре заявлены два наших балета: "Анна Каренина" Родиона Щедрина и "Жар-птица" Игоря Стравинского. Там же в ближайшее время можно будет послушать музыку Чайковского, Шостаковича, Рахманинова и других русских классиков. Произведения русских классиков недавно звучали в Афинах. Виртуоз Вадим Репин сыграл концерт Чайковского для скрипки с оркестром. А пианист Михаил Плетнев покорил греческих слушателей блестящим исполнением "Рапсодии на тему Паганини" Сергея Рахманинова — в честь 150-летия со дня рождения композитора.В Будапеште прошел музыкальный марафон, посвященный творчеству Сергея Прокофьева. Традиционное мероприятие венгерского дворца искусств MÜPA, когда весь день звучат произведения одного композитора, приурочили к 70-летию со дня смерти русского классика.А в Мюнхенской опере скоро премьера "Войны и мира" Прокофьева с народным артистом России Сергеем Лейферкусом и заслуженной артисткой России Ольгой Гуряковой. Режиссер — Дмитрий Черняков.Произведения на музыку Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Глинки скоро исполнит Анна Нетребко — ее концерт в миланском "Ла Скала" состоится в марте.Российская оперная дива выступит и на Международном майском фестивале в Висбадене в ФРГ. Власти города и федеральной земли рекомендовали интенданту Гессенского государственого театра Уве Эрику Лауфенбергу исключить Нетребко из программы. Но он заступился за певицу, отметив, что и приглашенные украинские артисты не возражают против ее участия. Симфонии Прокофьева и Шостаковича недавно прозвучали в оперном театре "Комунале" в Болонье (Италия). Программой русской музыки дирижировал Дмитрий Корчак, а оперная звезда Василиса Бержанская исполнила "Песни и пляски смерти" Мусоргского в обработке Шостаковича.По контрактуКонтракты в мире классической музыки подписывают за несколько лет до выступлений. Причем не только с исполнителями, но с огромной творческой командой, которая готовит сценографию, реквизит, отшивает костюмы, занимается продвижением. Изменение запланированного репертуара может повлечь колоссальные убытки.Например, концертный график выпускницы "Гнесинки" и Молодежной оперной программы Большого театра Кристины Мхитарян расписан до 2025 года. Много выступлений запланировали в Европе и США.Меццо-сопрано Олеся Петрова блистает на сцене Карнеги-холла в "Аиде". С сентября здесь возобновятся показы оперы Дмитрия Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда" с участием еще одной россиянки — солистки "Геликон-оперы" Светланы Создателевой. Это ее дебют на театральной сцене США.Задействуют наших артистов и в новых постановках. В "Ла Скала" 6 июня — премьера "Русалки" с Дмитрием Корчаком и Еленой Гусевой, которые исполнят партии принца и принцессы. С 24 июня будет идти балет "Ромео и Джульетта" с участием дирижера из Осетии Тимура Зангиева.Миланский театр открыл этот сезон оперой Мусоргского "Борис Годунов", несмотря на призывы Украины пересмотреть программу. Послушать российского баса Ильдара Абдразакова приехали президент и премьер Италии — Серджо Маттарелла и Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Прямую трансляцию вел главный телеканал страны Rai.А в Лондонской постановке "Русалки" поет наш баритон Алексей Исаев.Фестивали повсюдуВасилиса Бержанская выступит на праздновании 100-летия фестиваля классической музыки в итальянской "Арена ди Верона" — исполнит партию Розины в "Севильском цирюльнике". Яркий дебют артистки в историческом амфитеатре состоялся в прошлом году.Ожидают, что в августе она споет на Оперном фестивале Россини в итальянском Пезаро. Там же выступит певец и дирижер Дмитрий Корчак, а также восходящая звезда Большого театра Валерий Макаров.Тенор Богдан Волков и сопрано Елена Стихина уже заявлены в программе Зальцбургского фестиваля.Дирижер Теодор Курентзис на главном музыкальном форуме Австрии представит недавно созданный коллектив Utopia ­— оркестр и хор исполнят "Королеву индейцев" Генри Перселла.У пианиста Даниила Трифонова 27 июля состоится персональное выступление в австрийских Альпах. Он сыграет Чайковского и Скрябина.Не только музыкаРусский культурный след можно заметить не только на знаковых концертных площадках мира и театральной сцене. В итальянском Музее музыки начала работу выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина.Юбилейный год легендарного певца торжественно открыли в Русском доме в Риме."Сегодня в Русский дом пришло очень много людей. Они рады соприкоснуться с русской культурой, с памятью о великом басе", — отметил генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств России Михаил Брызгалов.В Нью-Йорке возобновила работу выставка "ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские): лаборатория авангарда, 1920-1930-е", рассказывающая о русской живописи начала XX века, — из-за ситуации на Украине ее временно закрывали.Экспозиция представлена в частном учебном заведении Cooper Union, ученики и преподаватели которого настояли на продолжении проекта.

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https://ria.ru/20230205/prokofev-1849803539.html

https://ria.ru/20230213/netrebko-1851763696.html

https://ria.ru/20230216/italiya-1852492413.html

https://ria.ru/20230213/kino-1851212533.html

https://ria.ru/20230208/vystavka-1850545493.html

https://ria.ru/20221210/muzyka-1837637930.html

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