https://ria.ru/20230216/italiya-1852492413.html
В Италии открылась масштабная выставка о русском басе Шаляпине
В Италии открылась масштабная выставка о русском басе Шаляпине - РИА Новости, 16.02.2023
В Италии открылась масштабная выставка о русском басе Шаляпине
Выставка Российского национального музея музыки "Браво, Шаляпин!" и концерт российских оперных певцов в Русском доме в Риме открыли год Федора Шаляпина в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:02
2023-02-16T18:02
2023-02-16T18:10
культура
новости культуры
италия
федор шаляпин
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Выставка Российского национального музея музыки "Браво, Шаляпин!" и концерт российских оперных певцов в Русском доме в Риме открыли год Федора Шаляпина в Италии, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. Также о мероприятиях рассказала в своем Telegram-канале Ольга Любимова. В экспозиции представлены материалы из фондов Музея музыки, а также фотоархивы Римского оперного театра и театра Ла Скала. "Для нас самая большая ценность этого проекта именно в том, что, помимо выставки Российского национального музея музыки, которую мы перевели на итальянский язык, нам удалось получить фотоархивы Римского оперного театра и театра Ла Скала. В нынешних условиях это крайне непросто, – подчеркнула директор Русского Дома в Риме Дария Пушкова. – И мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, потому что Италия – единственная страна, где на государственном уровне заявили, что русская культура и вообще культура находятся вне политики".Благодаря размещенным на выставке QR-кодам гости смогут прослушать арии из опер и русские народные песни в исполнении Шаляпина.На вечере выступили победители всероссийских и международных конкурсов: солистка Большого театра Ольга Селиверстова (сопрано), выпускник Академии молодых певцов Мариинского театра Роман Люлькин (бас) и выпускница Молодежной программы Большого театра и проекта "Фабрика" Римского оперного театра Елена Бурова (фортепиано)."Открытие выставки и концерт оперной музыки посетили деятели культуры и искусства, послы стран СНГ в Италии, руководители и представители крупных культурных итальянских организаций, представители дворянских семей Италии – Наталья Строцци, Мария Пиа Русполи, Елена Скаммакка дель Мурго, Алессандра Ятта, Пуччи Растрелли", — рассказали в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20230216/muzyka-1852341383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, италия, федор шаляпин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Италия, Федор Шаляпин, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
18:02 16.02.2023 (обновлено: 18:10 16.02.2023)
В Италии открылась масштабная выставка о русском басе Шаляпине
Экспозиция Музея музыки "Браво, Шаляпин!" в честь юбилея русского певца открылась в Риме
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Выставка Российского национального музея музыки "Браво, Шаляпин!" и концерт российских оперных певцов в Русском доме в Риме открыли год Федора Шаляпина в Италии, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. Также о мероприятиях рассказала
в своем Telegram-канале Ольга Любимова.
"Мы говорим сегодня о русском артисте, о русской музыке, о таланте человека, который объединил весь мир. Такое количество людей, которое сегодня пришло в Русский дом, говорит о том, что они рады соприкоснуться с русской культурой, с памятью о великом русском басе", – отметил генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств России Михаил Брызгалов.
В экспозиции представлены материалы из фондов Музея музыки, а также фотоархивы Римского оперного театра и театра Ла Скала.
"Для нас самая большая ценность этого проекта именно в том, что, помимо выставки Российского национального музея музыки, которую мы перевели на итальянский язык, нам удалось получить фотоархивы Римского оперного театра и театра Ла Скала. В нынешних условиях это крайне непросто, – подчеркнула директор Русского Дома в Риме Дария Пушкова. – И мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, потому что Италия – единственная страна, где на государственном уровне заявили, что русская культура и вообще культура находятся вне политики".
Благодаря размещенным на выставке QR-кодам гости смогут прослушать арии из опер и русские народные песни в исполнении Шаляпина.
На вечере выступили победители всероссийских и международных конкурсов: солистка Большого театра Ольга Селиверстова (сопрано), выпускник Академии молодых певцов Мариинского театра Роман Люлькин (бас) и выпускница Молодежной программы Большого театра и проекта "Фабрика" Римского оперного театра Елена Бурова (фортепиано).
"Открытие выставки и концерт оперной музыки посетили деятели культуры и искусства, послы стран СНГ в Италии, руководители и представители крупных культурных итальянских организаций, представители дворянских семей Италии – Наталья Строцци, Мария Пиа Русполи, Елена Скаммакка дель Мурго, Алессандра Ятта, Пуччи Растрелли", — рассказали в пресс-службе ведомства.