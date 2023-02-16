https://ria.ru/20230216/italiya-1852492413.html

В Италии открылась масштабная выставка о русском басе Шаляпине

В Италии открылась масштабная выставка о русском басе Шаляпине - РИА Новости, 16.02.2023

В Италии открылась масштабная выставка о русском басе Шаляпине

Выставка Российского национального музея музыки "Браво, Шаляпин!" и концерт российских оперных певцов в Русском доме в Риме открыли год Федора Шаляпина в... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:02

2023-02-16T18:02

2023-02-16T18:10

культура

новости культуры

италия

федор шаляпин

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Выставка Российского национального музея музыки "Браво, Шаляпин!" и концерт российских оперных певцов в Русском доме в Риме открыли год Федора Шаляпина в Италии, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. Также о мероприятиях рассказала в своем Telegram-канале Ольга Любимова. В экспозиции представлены материалы из фондов Музея музыки, а также фотоархивы Римского оперного театра и театра Ла Скала. "Для нас самая большая ценность этого проекта именно в том, что, помимо выставки Российского национального музея музыки, которую мы перевели на итальянский язык, нам удалось получить фотоархивы Римского оперного театра и театра Ла Скала. В нынешних условиях это крайне непросто, – подчеркнула директор Русского Дома в Риме Дария Пушкова. – И мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, потому что Италия – единственная страна, где на государственном уровне заявили, что русская культура и вообще культура находятся вне политики".Благодаря размещенным на выставке QR-кодам гости смогут прослушать арии из опер и русские народные песни в исполнении Шаляпина.На вечере выступили победители всероссийских и международных конкурсов: солистка Большого театра Ольга Селиверстова (сопрано), выпускник Академии молодых певцов Мариинского театра Роман Люлькин (бас) и выпускница Молодежной программы Большого театра и проекта "Фабрика" Римского оперного театра Елена Бурова (фортепиано)."Открытие выставки и концерт оперной музыки посетили деятели культуры и искусства, послы стран СНГ в Италии, руководители и представители крупных культурных итальянских организаций, представители дворянских семей Италии – Наталья Строцци, Мария Пиа Русполи, Елена Скаммакка дель Мурго, Алессандра Ятта, Пуччи Растрелли", — рассказали в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230216/muzyka-1852341383.html

италия

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, италия, федор шаляпин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)