https://ria.ru/20221207/opera-1837083032.html

Сезон "Ла Скала" открыли оперой "Борис Годунов", несмотря на жалобы Киева

Сезон "Ла Скала" открыли оперой "Борис Годунов", несмотря на жалобы Киева - РИА Новости, 07.12.2022

Сезон "Ла Скала" открыли оперой "Борис Годунов", несмотря на жалобы Киева

Опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов" открывает новый сезон миланского театра "Ла Скала", несмотря на призывы Украины пересмотреть программу нового сезона... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T22:08

2022-12-07T22:08

2022-12-07T23:12

борис годунов

джорджа мелони

урсула фон дер ляйен

украина

италия

ла скала

культура

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РИМ, 7 дек — РИА Новости. Опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов" открывает новый сезон миланского театра "Ла Скала", несмотря на призывы Украины пересмотреть программу нового сезона. Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы Rai1 и Rai3. Открытие нового сезона всемирно известного театра всегда является одним из важнейших событий в музыкальной жизни Италии. В этот раз публика услышит "Годунова" в постановке датского режиссера Каспера Хольтена. За дирижерским пультом будет стоять главный дирижер театра Риккардо Шайи. В заглавной роли выступит российский бас Ильдар Абдразаков.Отмечается, что впервые с 2011 года на открытии сезона вместе оказались президент и премьер Италии. Помимо Серджо Маттареллы и Джорджи Мелони, оперу российского композитора вживую увидела и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. О решении открыть очередной театральный сезон оперой Мусоргского руководство "Ла Скала" объявило в июне. Главный дирижер театра Шайи, со своей стороны, напомнил, что итальянская премьера произведения состоялась именно в "Ла Скала" в 1909 году, причем партию Бориса Годунова тогда исполнил великий певец Федор Шаляпин.В ноябре генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш обратился к руководству города и театра с призывом не открывать новый сезон оперой Мусоргского. По его словам, украинская община в Италии восприняла это решение театра "с огромным разочарованием и сожалением". Дипломат утверждает, что Россия якобы использует культуру "для придания веса утверждению о своем величии и могуществе".Руководитель "Ла Скала" Доминик Мейер не отказался от своего решения, заявив, что в нем "нет ничего, что было бы направлено против Украины. Речь идет о настоящем шедевре". Ранее заместитель министра культуры Италии, известный арт-критик Витторио Згарби заявил РИА Новости, что "Борис Годунов" — "шедевр, принадлежащий всему человечеству". Он назвал глупостью призывы отменить исполнение этого выдающегося музыкального произведения.Протесты вокруг премьеры вспыхнули с новой силой в день представления: еще утром пятеро экоактивистов облили краской фасад "Ла Скала". Успев выкрикнуть лозунги против использования газа и угля, они были задержаны полицией. Двое силовиков получили травмы. Во второй половине дня в квартале и на площади у театра прошли протесты против социальной политики правительства и подорожания коммунальных услуг. По данным газеты Corriere della Sera, около 50 участников акции попытались прорваться через ограждения, но были остановлены полицией.Напротив "Ла Скала" также прошел пикет украинской диаспоры против постановки оперы российского композитора. Несколько десятков участников манифестации призвали миланский театр "не поддерживать пропаганду Путина", растянув плакаты и украинские флаги.В защиту "Бориса Годунова" перед началом представления выступили как Мелони, так и фон дер Ляйен."У нас нет ничего против русского народа, русской истории, русской культуры", — заявила итальянский премьер.После начала спецоперации на Украине Запад пытается "отменить" российскую культуру и связи с Москвой. Многие организации отказались от сотрудничества с музыкантами из России. Так, мэрия Мюнхена разорвала контракт с главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра Валерием Гергиевым, а Баварская государственная опера отказалась сотрудничать как с Гергиевым, так и с оперной певицей Анной Нетребко. Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра.

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https://ria.ru/20221207/pamyatnik-1837063549.html

https://ria.ru/20221027/kultura-1827328367.html

https://ria.ru/20220516/draka-1788867761.html

украина

италия

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Евгения Нефедова

борис годунов, джорджа мелони, урсула фон дер ляйен, украина, италия, ла скала