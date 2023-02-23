https://ria.ru/20230223/paritet-1853889686.html

Новый ядерный паритет рождается на Новой Земле

Новый ядерный паритет рождается на Новой Земле - РИА Новости, 23.02.2023

Новый ядерный паритет рождается на Новой Земле

Вчера — уже на следующий день после послания российского лидера — Государственная дума и Совет Федерации единогласно одобрили президентский законопроект о... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T08:00

2023-02-23T08:00

2023-02-23T10:12

авторы

россия

новая земля

ссср

владимир путин

йенс столтенберг

джо байден

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580129281_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2b028db11bfcba55043c78b4190639af.jpg

Вчера — уже на следующий день после послания российского лидера — Государственная дума и Совет Федерации единогласно одобрили президентский законопроект о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Однако мимо внимания многих прошел еще один знаковый пункт в выступлении Путина: он потребовал от Министерства обороны и корпорации "Росатом" обеспечить готовность ядерного полигона в Заполярье к проведению испытаний новых образцов вооружений.Как только затихло эхо осознания произошедшего, а адъютанты и секретари убрали от руководящих западных носов нашатырь, информационный горизонт взорвался фейерверком истеричных воплей. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выпустил авральное заявление, что НАТО сожалеет о решении России, так как это демонтирует всю систему контроля за (читай: российскими) вооружениями. В унисон выступил Джо Байден, назвавший произошедшее большой ошибкой, а представитель Госдепа торопливо добавил, что Вашингтон готов немедленно возобновить переговоры с Москвой для обсуждения положений ДСНВ (он же СНВ-3).Сложно посчитать, сколько раз в своей речи Владимир Путин обвинил альянс западных стран в лицемерии и лжи, имеющих целью разрушить Россию и установить собственный тоталитарный и не предусматривающий никаких альтернатив миропорядок. Тематические выступления Байдена, Столтенберга и функционеров калибром поменьше тому хрестоматийное подтверждение.Замглавы МИД России Сергей Рябков озвучил исторические факты, которые просто физически не смог уместить в свою речь президент. Например, он напомнил том, что в настоящий момент западный блок "забывает" включить в перечни соответствующих вооружений ядерные арсеналы Франции и Великобритании, всячески запутывая учеты. Что это не Россия, а Соединенные Штаты в прошлом году спрятали порядка 500 боезарядов различной мощности, просто переименовав их, самовольно сменив категорийность и твердо отказываясь пустить российских инспекторов для проверки их реальных параметров. Одновременно с этим Вашингтону и его вассалам хватало наглости громогласно требовать от России полного и беспрепятственного доступа ко всем арсеналам и базам хранения, включая закрытые и секретные.Сергей Рябков не раз особо подчеркнул, что Россия лишь приостановила свое участие в договоре, но сделано это исключительно в ответ на неадекватную политику США и НАТО, а также на фоне скрываемых попыток переформатировать западную ударную ядерную доктрину, которая имеет совершенно очевидный агрессивный антироссийский акцент. Общий посыл прост: Россия готова договариваться, но только на условиях полного равноправия, прозрачности и признания за нами права на защиту государства и его интересов. Судя по вою на западных болотах, вариант равноправия господам из НАТО как раз очень не нравится.Что касается приказа Владимира Путина российским военным и атомщикам расконсервировать советский ядерный полигон за полярным кругом, то новость была внезапна лишь для тех, кто чрезвычайно увлекся поставками оружия киевскому режиму. Впрочем, это и к лучшему.На самом деле на Новой Земле с начала 1950-х функционировали целых три полигона — самой известной, конечно, была площадка в районе мыса Сухой Нос. Именно здесь в прямом и переносном смысле ковалось и оттачивалось оружие чудовищной разрушительной силы, наличие которого и не позволило альянсу западных стран уничтожить Советский Союз. Всего на студеных пустошах Новой Земли с 21 сентября 1955-го по 24 октября 1990-го было осуществлено 130 испытаний: 88 атмосферных, три подводных и 39 подземных ядерных взрывов различной мощности. Именно здесь в октябре 1961 года была сброшена с самолета и взорвана термоядерная авиационная бомба АН602, более известная как "Царь-бомба" или "Кузькина мать", как ее любил величать тогдашний советский лидер Никита Хрущев. Полярные острова стали не просто главным, а, по сути, единственным полигоном такого рода. Достаточно сказать, что здесь было проведено 94 процента всех испытаний ядерного оружия в истории нашей страны.С развалом СССР жизнь стала уходить из российского Заполярья. Вымирали военные городки, закрывались рудники и угольные шахты. При этом сам полигон — остается лишь догадываться, какими усилиями, — был сохранен. Вот уже три десятка лет он имеет статус "Центральный полигон Российской Федерации" и находится в подчинении 12-го Главного управления Минобороны как в/ч №31600. Чтобы понимать, насколько глубоки и продуманны любые слова Владимира Путина, нужно добавить, что полигон существовал не только на бумаге. Есть программа поддержания его функциональной готовности, в рамках которой еще 9 февраля Российский федеральный ядерный центр (Всероссийского НИИ экспериментальной физики) заявил, что там полностью готовы возобновить испытательные и экспериментальные программы. Да, вы не ослышались: за две недели до президентского послания.В любой науке есть сигнальные маркеры — основные и второстепенные. История — как дисциплина научная — в этом плане ничем не отличается от своих точных собратьев. В начале 1960-х США начали размещать в Турции десятки ракет PGM-19 "Юпитер", имевших ядерную боевую часть. Это прямым образом угрожало существованию всей южной части СССР, и Москва просто не имела других вариантов, кроме как ответить зеркально и предельно жестко. В результате масштабной операции в одно не самое приятное утро американцы обнаружили, что под самым их боком на Кубе уже размещены три десятка советских баллистических ракет Р-12 и Р-14. И либо нужно договориться с СССР, либо история человечества на этом закончится. Хвала провидению, Джону Кеннеди тогда хватило дипломатической мудрости — и конфликт двух сверхдержав разрешился за столом переговоров.В XXI веке технологии дошли до того, что совершенно необязательно скрытно перевозить ракеты к самым берегам страны, страстно желающей нашего уничтожения. У России есть современный ударный потенциал, научные наработки и громадная полярная лаборатория для натурных экспериментов. Как и полвека назад, наша страна вынуждена защищаться, ставя если не ультиматум, то предельно прозрачный намек. Что поделать, если наши западные партнеры приходят в себя, только когда им прямо в нос суют термоядерный дробовик.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853463568.html

https://ria.ru/20230221/ogranicheniya-1853552006.html

https://ria.ru/20230222/dsnv-1853887334.html

https://ria.ru/20230222/dsnv-1853767271.html

россия

новая земля

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, россия, новая земля, ссср, владимир путин, йенс столтенберг, джо байден, нато, совет федерации рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", договор снв-3