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Возрождение ДСНВ зависит целиком от США, заявил Рябков - РИА Новости, 22.02.2023
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Возрождение ДСНВ зависит целиком от США, заявил Рябков
Возрождение ДСНВ зависит целиком от США, заявил Рябков - РИА Новости, 22.02.2023
Возрождение ДСНВ зависит целиком от США, заявил Рябков
Шансы на возрождение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в прежнем виде есть, но это зависит целиком от поведения США, заявил... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:23
2023-02-22T13:49
сша
договор снв-3
россия
сергей рябков
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Шансы на возрождение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в прежнем виде есть, но это зависит целиком от поведения США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса"."Думаю, шансы на его (ДСНВ – ред.) возрождение в прежнем виде есть, но это зависит целиком и полностью от поведения США, от осознания или неосознания ими пагубности курса, который они проводят на российском направлении", - сказал Рябков на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности."Если все будет продолжаться, как сейчас, если антироссийская доминанта сохранится, тогда, конечно, ни о каком возобновлении с нашей стороны - возобновлении договора и возобновлении его применения- за исключением приверженности центральным обязательствам, я вообще не могу себе представить", - подчеркнул он.
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сша, договор снв-3, россия, сергей рябков, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Договор СНВ-3, Россия, Сергей Рябков, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:23 22.02.2023 (обновлено: 13:49 22.02.2023)
 
Возрождение ДСНВ зависит целиком от США, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: шансы на возрождение ДСНВ есть, но это зависит целиком от США

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Шансы на возрождение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в прежнем виде есть, но это зависит целиком от поведения США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
"Думаю, шансы на его (ДСНВ – ред.) возрождение в прежнем виде есть, но это зависит целиком и полностью от поведения США, от осознания или неосознания ими пагубности курса, который они проводят на российском направлении", - сказал Рябков на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности.
"Если все будет продолжаться, как сейчас, если антироссийская доминанта сохранится, тогда, конечно, ни о каком возобновлении с нашей стороны - возобновлении договора и возобновлении его применения- за исключением приверженности центральным обязательствам, я вообще не могу себе представить", - подчеркнул он.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 15:50
США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили, заявил Медведев
 
СШАДоговор СНВ-3РоссияСергей РябковБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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