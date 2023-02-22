https://ria.ru/20230222/dsnv-1853703062.html

Возрождение ДСНВ зависит целиком от США, заявил Рябков

Возрождение ДСНВ зависит целиком от США, заявил Рябков - РИА Новости, 22.02.2023

Возрождение ДСНВ зависит целиком от США, заявил Рябков

Шансы на возрождение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в прежнем виде есть, но это зависит целиком от поведения США, заявил... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:23

2023-02-22T13:23

2023-02-22T13:49

сша

договор снв-3

россия

сергей рябков

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Шансы на возрождение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в прежнем виде есть, но это зависит целиком от поведения США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса"."Думаю, шансы на его (ДСНВ – ред.) возрождение в прежнем виде есть, но это зависит целиком и полностью от поведения США, от осознания или неосознания ими пагубности курса, который они проводят на российском направлении", - сказал Рябков на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности."Если все будет продолжаться, как сейчас, если антироссийская доминанта сохранится, тогда, конечно, ни о каком возобновлении с нашей стороны - возобновлении договора и возобновлении его применения- за исключением приверженности центральным обязательствам, я вообще не могу себе представить", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853470621.html

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Кирилл Волков

сша, договор снв-3, россия, сергей рябков, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)