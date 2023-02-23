https://ria.ru/20230223/igry-1853941115.html

В Кузбассе стартовали зимние Международные спортивные игры "Дети Азии"

В Кузбассе стартовали зимние Международные спортивные игры "Дети Азии" - РИА Новости, 23.02.2023

В Кузбассе стартовали зимние Международные спортивные игры "Дети Азии"

Вторые зимние Международные спортивные игры "Дети Азии" стартовали в Кузбассе, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T10:34

2023-02-23T10:34

2023-02-23T10:35

кемерово

новокузнецк

казахстан

сергей цивилев

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 23 фев – РИА Новости. Вторые зимние Международные спортивные игры "Дети Азии" стартовали в Кузбассе, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Официальная церемония открытия игр состоится 25 февраля, а сегодня – старт соревнований. К этому событию в регионе проведена большая подготовительная работа. Мы постарались сделать все возможное, чтобы юные спортсмены, которые приезжают в Кузбасс, чувствовали себя комфортно и безопасно. В их распоряжении – лучшие спортивные площадки региона. Желаю юным атлетам честной спортивной борьбы, а болельщикам – положительных эмоций", – цитирует пресс-служба Цивилева. Уточняется, что старт II зимним Международным спортивным играм "Дети Азии" дали хоккеисты, у них начались первые официальные тренировки на новокузнецком льду. Первый хоккейный матч состоится 24 февраля. В группе А сыграют команды Кузбасса и Дальневосточного федерального округа. Игра пройдет в Ледовом дворце "Кузнецкий лед". Также в Кузбасс продолжают прибывать иностранные делегации участников игр. В Кемерово и Новокузнецк в четверг прилетают сборные Казахстана, Республики Беларусь и Республики Кыргызстан. Всего в Кузбасс приедут почти 1,2 тысячи участников игр: юные спортсмены, тренеры, официальные представители делегаций Армении, Афганистана, Казахстана, Кувейта, Киргизии, Ливана, Республики Беларусь, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана и Узбекистана. Россию представят восемь регионов России: Москва, Республики Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Кузбасс, сборные Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. За время соревнований разыграют 57 комплектов медалей. "В связи с тем, что на играх в соревнованиях по горнолыжному спорту и хоккею появилось разделение начального и спортивного уровня подготовки, а также есть демонстрационный вид спорта по волейболу на снегу, медали у нас двух видов – стандартные и малые. Обладатели золотых медалей во всех видах спорта, в том числе демонстрационных, вместе с медалью получат также значок чемпиона", – приводятся в сообщении слова руководителя дирекции "Дети Азии 2023" в Кузбассе Алексея Пузынина. Кроме того, в регионе открылся первый в истории игр студенческий пресс-центр. Состязания принимают сразу четыре территории – Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск и Таштагольский район. Состязания пройдут по лыжным гонкам, шорт-треку, фигурному катанию на коньках, хоккею, прыжкам на лыжах с трамплина, сноуборду и горнолыжному спорту. Также по инициативе Кузбасса в программу игр впервые включены керлинг, фристайл и конькобежный спорт. Впервые в истории игр пройдут показательные соревнования по волейболу на снегу и компьютерному спорту.

https://rsport.ria.ru/20230220/chernyshenko-1853130737.html

https://ria.ru/20230220/volontery-1853225861.html

кемерово

новокузнецк

казахстан

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кемерово, новокузнецк, казахстан, сергей цивилев, кемеровская область, общество