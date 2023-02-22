https://ria.ru/20230222/spetsoperatsiya-1853894129.html

Спецоперация, 22 февраля: Путин с Ван И обсудили ситуацию на Украине

Спецоперация, 22 февраля: Путин с Ван И обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 22.02.2023

Спецоперация, 22 февраля: Путин с Ван И обсудили ситуацию на Украине

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска, скорее всего, в скором времени сдадут Артемовск. По данным Минобороны РФ, на... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T22:26

2023-02-22T22:26

2023-02-22T22:26

специальная военная операция на украине

в мире

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ван и (политик)

владимир путин

сергей лавров

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска, скорее всего, в скором времени сдадут Артемовск. По данным Минобороны РФ, на Донецком направлении потери противника за сутки составили до 250 военных убитыми и ранеными и 12 единиц техники. Также в среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, стороны обсуждали в том числе украинское урегулирование. Ход операцииРоссийские силы продолжают наступление на Донецком направлении – потери противника за сутки составили до 250 военных убитыми и ранеными и 12 единиц техники, на Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми более 170 военнослужащих, группировка войск ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожила до 65 украинских военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ. Начальник главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов ожидает, что решающие бои на Украине будут происходить с середины и до конца весны. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска, скорее всего, в скором времени сдадут Артемовск. Киев пытается удержать промзону Артемовска в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Киев ежедневно перебрасывает на кременское направление не менее роты солдат, пытаясь восполнить потери на данном участке, добавил он. Переговоры Путина и Ван ИПутин провел переговоры с Ван И, в ходе которых обсуждались двусторонние отношения, а также Украина. Ван И заявил, что Китай продолжит придерживаться объективной позиции по украинскому вопросу и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса, а также что Пекин высоко ценит готовность Москвы урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров. Встретился с Ван И и глава МИД РФ Сергей Лавров, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе встречи Лавров выразил благодарность китайской стороне за сбалансированный подход к украинскому кризису и приветствовал готовность Пекина играть позитивную роль в его урегулировании. Позже в МИД РФ отметили, что на встрече в Москве Лавров и Ван И не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В министерстве добавили, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса. ЕС не согласовал санкцииЕвросоюз не смог согласовать очередной пакет санкций против России, переговоры по этому вопросу продолжаться в четверг, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре дипломатических источника. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид передаст Украине шесть танков Leopard 2A4 и может отправить еще больше "при необходимости", передает агентство Europa Press. Премьер-министр Испании Педро Санчес отправился в среду в ранее незапланированную поездку на Украину, сообщает газета La Razon с ссылкой на источники. По данным издания, эта поездка, оказавшаяся неожиданностью для всех, была организована в условиях максимальной секретности, которая по соображениям безопасности не была запланирована в официальной программе председателя правительства. Румыния будет поддерживать Украину, пока она не победит Россию, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис во время церемонии открытия саммита глав стран Бухарестской девятки - "восточного фланга НАТО" - Болгарии, Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии с участием президента США Джо Байдена. Лондон не будет отправлять войска на Украину, это немыслимо, заявил в Баку государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти. Чехия является одним из крупнейших поставщиков разных видов помощи Украине и будет продолжать поддерживать ее до тех пор, пока это необходимо, заявил в среду журналистам премьер Петр Фиала. Гуманитарное сотрудничествоУкраина намерена на этой неделе запросить Турцию и ООН начать переговоры о продлении зерновой сделки, хочет продлить соглашение еще как минимум на год и включить больше украинских портов, заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков агентству Рейтер. Международный Комитет Красного Креста (МККК) считает деликатным вопрос доступа гуманитарных организаций к военнопленным, а также призывает Россию и Украину обеспечить к ним доступ, заявил РИА Новости генеральный директор организации Роберт Мардини. Он также отметил, что МККК готов выступить в качестве нейтрального посредника при организации возможного обмена военнопленными между Россией и Украиной по принципу "все на все".

https://ria.ru/20230222/putin-1853881552.html

https://ria.ru/20230222/spetsoperatsiya-1853632086.html

https://ria.ru/20230222/mariupol-1853779609.html

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https://ria.ru/20230221/evrosoyuz-1853533972.html

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в мире, украина, россия, артемовск, ван и (политик), владимир путин, сергей лавров, международный комитет красного креста (мккк), евросоюз