Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 22 февраля: Путин с Ван И обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/spetsoperatsiya-1853894129.html
Спецоперация, 22 февраля: Путин с Ван И обсудили ситуацию на Украине
Спецоперация, 22 февраля: Путин с Ван И обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 22.02.2023
Спецоперация, 22 февраля: Путин с Ван И обсудили ситуацию на Украине
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска, скорее всего, в скором времени сдадут Артемовск. По данным Минобороны РФ, на... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T22:26
2023-02-22T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
артемовск
ван и (политик)
владимир путин
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853738616_0:182:3070:1910_1920x0_80_0_0_4b335b80a57f2f9b6ca51110db7c749f.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска, скорее всего, в скором времени сдадут Артемовск. По данным Минобороны РФ, на Донецком направлении потери противника за сутки составили до 250 военных убитыми и ранеными и 12 единиц техники. Также в среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, стороны обсуждали в том числе украинское урегулирование. Ход операцииРоссийские силы продолжают наступление на Донецком направлении – потери противника за сутки составили до 250 военных убитыми и ранеными и 12 единиц техники, на Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми более 170 военнослужащих, группировка войск ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожила до 65 украинских военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ. Начальник главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов ожидает, что решающие бои на Украине будут происходить с середины и до конца весны. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска, скорее всего, в скором времени сдадут Артемовск. Киев пытается удержать промзону Артемовска в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Киев ежедневно перебрасывает на кременское направление не менее роты солдат, пытаясь восполнить потери на данном участке, добавил он. Переговоры Путина и Ван ИПутин провел переговоры с Ван И, в ходе которых обсуждались двусторонние отношения, а также Украина. Ван И заявил, что Китай продолжит придерживаться объективной позиции по украинскому вопросу и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса, а также что Пекин высоко ценит готовность Москвы урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров. Встретился с Ван И и глава МИД РФ Сергей Лавров, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе встречи Лавров выразил благодарность китайской стороне за сбалансированный подход к украинскому кризису и приветствовал готовность Пекина играть позитивную роль в его урегулировании. Позже в МИД РФ отметили, что на встрече в Москве Лавров и Ван И не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В министерстве добавили, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса. ЕС не согласовал санкцииЕвросоюз не смог согласовать очередной пакет санкций против России, переговоры по этому вопросу продолжаться в четверг, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре дипломатических источника. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид передаст Украине шесть танков Leopard 2A4 и может отправить еще больше "при необходимости", передает агентство Europa Press. Премьер-министр Испании Педро Санчес отправился в среду в ранее незапланированную поездку на Украину, сообщает газета La Razon с ссылкой на источники. По данным издания, эта поездка, оказавшаяся неожиданностью для всех, была организована в условиях максимальной секретности, которая по соображениям безопасности не была запланирована в официальной программе председателя правительства. Румыния будет поддерживать Украину, пока она не победит Россию, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис во время церемонии открытия саммита глав стран Бухарестской девятки - "восточного фланга НАТО" - Болгарии, Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии с участием президента США Джо Байдена. Лондон не будет отправлять войска на Украину, это немыслимо, заявил в Баку государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти. Чехия является одним из крупнейших поставщиков разных видов помощи Украине и будет продолжать поддерживать ее до тех пор, пока это необходимо, заявил в среду журналистам премьер Петр Фиала. Гуманитарное сотрудничествоУкраина намерена на этой неделе запросить Турцию и ООН начать переговоры о продлении зерновой сделки, хочет продлить соглашение еще как минимум на год и включить больше украинских портов, заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков агентству Рейтер. Международный Комитет Красного Креста (МККК) считает деликатным вопрос доступа гуманитарных организаций к военнопленным, а также призывает Россию и Украину обеспечить к ним доступ, заявил РИА Новости генеральный директор организации Роберт Мардини. Он также отметил, что МККК готов выступить в качестве нейтрального посредника при организации возможного обмена военнопленными между Россией и Украиной по принципу "все на все".
https://ria.ru/20230222/putin-1853881552.html
https://ria.ru/20230222/spetsoperatsiya-1853632086.html
https://ria.ru/20230222/mariupol-1853779609.html
https://ria.ru/20230222/kitay-1853821472.html
https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853873430.html
https://ria.ru/20230221/evrosoyuz-1853533972.html
https://ria.ru/20230222/siriya-1853753321.html
украина
россия
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853738616_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_36f91f1f35898ac68a0ac69e90016317.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, артемовск, ван и (политик), владимир путин, сергей лавров, международный комитет красного креста (мккк), евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Артемовск, Ван И (политик), Владимир Путин, Сергей Лавров, Международный комитет Красного Креста (МККК), Евросоюз
22:26 22.02.2023
 
Спецоперация, 22 февраля: Путин с Ван И обсудили ситуацию на Украине

Путин встретился с китайским политиком Ван И и обсудил ситуацию на Украину

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи
Президент России Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска, скорее всего, в скором времени сдадут Артемовск. По данным Минобороны РФ, на Донецком направлении потери противника за сутки составили до 250 военных убитыми и ранеными и 12 единиц техники.
Также в среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, стороны обсуждали в том числе украинское урегулирование.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 20:36Специальная военная операция на Украине
В США признали правоту Путина по поводу ситуации на Украине

Ход операции

Российские силы продолжают наступление на Донецком направлении – потери противника за сутки составили до 250 военных убитыми и ранеными и 12 единиц техники, на Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми более 170 военнослужащих, группировка войск ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожила до 65 украинских военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.
Начальник главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов ожидает, что решающие бои на Украине будут происходить с середины и до конца весны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:22Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.02.2023
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска, скорее всего, в скором времени сдадут Артемовск.
Киев пытается удержать промзону Артемовска в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Киев ежедневно перебрасывает на кременское направление не менее роты солдат, пытаясь восполнить потери на данном участке, добавил он.
Мариупольский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 16:17Специальная военная операция на Украине
Пушилин намерен выяснить, есть ли у ВСУ вооружения, угрожающие Мариуполю

Переговоры Путина и Ван И

Путин провел переговоры с Ван И, в ходе которых обсуждались двусторонние отношения, а также Украина. Ван И заявил, что Китай продолжит придерживаться объективной позиции по украинскому вопросу и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса, а также что Пекин высоко ценит готовность Москвы урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров.
Встретился с Ван И и глава МИД РФ Сергей Лавров, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе встречи Лавров выразил благодарность китайской стороне за сбалансированный подход к украинскому кризису и приветствовал готовность Пекина играть позитивную роль в его урегулировании.
Позже в МИД РФ отметили, что на встрече в Москве Лавров и Ван И не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В министерстве добавили, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса.
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 17:16
Ван И на встрече с Путиным выразил признательность России

ЕС не согласовал санкции

Евросоюз не смог согласовать очередной пакет санкций против России, переговоры по этому вопросу продолжаться в четверг, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре дипломатических источника.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид передаст Украине шесть танков Leopard 2A4 и может отправить еще больше "при необходимости", передает агентство Europa Press.
Премьер-министр Испании Педро Санчес отправился в среду в ранее незапланированную поездку на Украину, сообщает газета La Razon с ссылкой на источники. По данным издания, эта поездка, оказавшаяся неожиданностью для всех, была организована в условиях максимальной секретности, которая по соображениям безопасности не была запланирована в официальной программе председателя правительства.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 19:47
СМИ рассказали, какие санкции не смогли согласовать в ЕС
Румыния будет поддерживать Украину, пока она не победит Россию, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис во время церемонии открытия саммита глав стран Бухарестской девятки - "восточного фланга НАТО" - Болгарии, Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии с участием президента США Джо Байдена.
Лондон не будет отправлять войска на Украину, это немыслимо, заявил в Баку государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.
Чехия является одним из крупнейших поставщиков разных видов помощи Украине и будет продолжать поддерживать ее до тех пор, пока это необходимо, заявил в среду журналистам премьер Петр Фиала.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 18:51
Венгрия назвала непринятие стран Западных Балкан в ЕС позором Брюсселя

Гуманитарное сотрудничество

Украина намерена на этой неделе запросить Турцию и ООН начать переговоры о продлении зерновой сделки, хочет продлить соглашение еще как минимум на год и включить больше украинских портов, заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков агентству Рейтер.
Международный Комитет Красного Креста (МККК) считает деликатным вопрос доступа гуманитарных организаций к военнопленным, а также призывает Россию и Украину обеспечить к ним доступ, заявил РИА Новости генеральный директор организации Роберт Мардини. Он также отметил, что МККК готов выступить в качестве нейтрального посредника при организации возможного обмена военнопленными между Россией и Украиной по принципу "все на все".
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 15:20
ООН вновь призвала обеспечить гумпомощь Сирии несмотря на санкции
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАртемовскВан И (политик)Владимир ПутинСергей ЛавровМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала