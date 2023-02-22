Спецоперация, 22 февраля: Путин с Ван И обсудили ситуацию на Украине
Путин встретился с китайским политиком Ван И и обсудил ситуацию на Украину
© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи
© POOL
Президент России Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска, скорее всего, в скором времени сдадут Артемовск. По данным Минобороны РФ, на Донецком направлении потери противника за сутки составили до 250 военных убитыми и ранеными и 12 единиц техники.
Ход операции
Российские силы продолжают наступление на Донецком направлении – потери противника за сутки составили до 250 военных убитыми и ранеными и 12 единиц техники, на Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми более 170 военнослужащих, группировка войск ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожила до 65 украинских военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.
Начальник главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов ожидает, что решающие бои на Украине будут происходить с середины и до конца весны.
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска, скорее всего, в скором времени сдадут Артемовск.
Киев пытается удержать промзону Артемовска в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Киев ежедневно перебрасывает на кременское направление не менее роты солдат, пытаясь восполнить потери на данном участке, добавил он.
Переговоры Путина и Ван И
Путин провел переговоры с Ван И, в ходе которых обсуждались двусторонние отношения, а также Украина. Ван И заявил, что Китай продолжит придерживаться объективной позиции по украинскому вопросу и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса, а также что Пекин высоко ценит готовность Москвы урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров.
Встретился с Ван И и глава МИД РФ Сергей Лавров, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе встречи Лавров выразил благодарность китайской стороне за сбалансированный подход к украинскому кризису и приветствовал готовность Пекина играть позитивную роль в его урегулировании.
Позже в МИД РФ отметили, что на встрече в Москве Лавров и Ван И не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. В министерстве добавили, что Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса.
ЕС не согласовал санкции
Евросоюз не смог согласовать очередной пакет санкций против России, переговоры по этому вопросу продолжаться в четверг, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре дипломатических источника.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид передаст Украине шесть танков Leopard 2A4 и может отправить еще больше "при необходимости", передает агентство Europa Press.
Премьер-министр Испании Педро Санчес отправился в среду в ранее незапланированную поездку на Украину, сообщает газета La Razon с ссылкой на источники. По данным издания, эта поездка, оказавшаяся неожиданностью для всех, была организована в условиях максимальной секретности, которая по соображениям безопасности не была запланирована в официальной программе председателя правительства.
Румыния будет поддерживать Украину, пока она не победит Россию, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис во время церемонии открытия саммита глав стран Бухарестской девятки - "восточного фланга НАТО" - Болгарии, Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии с участием президента США Джо Байдена.
Лондон не будет отправлять войска на Украину, это немыслимо, заявил в Баку государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.
Чехия является одним из крупнейших поставщиков разных видов помощи Украине и будет продолжать поддерживать ее до тех пор, пока это необходимо, заявил в среду журналистам премьер Петр Фиала.
Гуманитарное сотрудничество
Международный Комитет Красного Креста (МККК) считает деликатным вопрос доступа гуманитарных организаций к военнопленным, а также призывает Россию и Украину обеспечить к ним доступ, заявил РИА Новости генеральный директор организации Роберт Мардини. Он также отметил, что МККК готов выступить в качестве нейтрального посредника при организации возможного обмена военнопленными между Россией и Украиной по принципу "все на все".