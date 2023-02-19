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На фестивале Башмета в Сочи прошел вечер кубинского джаза - РИА Новости, 19.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230219/dzhaz-1853028092.html
На фестивале Башмета в Сочи прошел вечер кубинского джаза
На фестивале Башмета в Сочи прошел вечер кубинского джаза - РИА Новости, 19.02.2023
На фестивале Башмета в Сочи прошел вечер кубинского джаза
Вечер кубинского джаза на фестивале российского дирижёра Юрия Башмета в Сочи прошёл с триумфом, зал Зимнего театра был полон, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T22:00
2023-02-19T22:16
сочи
беркли
россия
юрий башмет
зимний фестиваль искусств юрия башмета
культура
новости культуры
культура
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СОЧИ, 19 фев - РИА Новости. Вечер кубинского джаза на фестивале российского дирижёра Юрия Башмета в Сочи прошёл с триумфом, зал Зимнего театра был полон, передаёт корреспондент РИА Новости. На сцене в исполнении кубинской вокалистки Зуле Герра, выпускницы престижного музыкального колледжа Беркли, и джаз-бенда Blues de Habana впервые прозвучали песни кубинских артистов. Их музыка обращена к национальным корням и дополнена смешением блюза, фанка, джазовых аранжировок. "Зал сегодня заполнен. Стоит отметить, что музыканты в России впервые", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Русского концертного агентства". Во время выступления кубинских артистов сочинские зрители подпевали певице, исполняющей песни о жизни, любви и семейных традициях. По окончании концерта кубинские музыканты поблагодарили фестиваль и российскую публику. "Это удивительно, мы не говорим на одном языке, но очень хорошо понимаем друг друга", - сказала кубинская вокалистка Зуле Герра в обращении к зрителям. В Сочи открылся ХVI Зимний фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. Зимний международный фестиваль искусств стал традиционным культурным мероприятием Сочи. Программа концертов обычно включает известные композиции музыкальных классиков и собирает звездный актерский состав со всего мира. С 2011 года фестиваль входит в состав Европейской ассоциации фестивалей, он включен в двадцатку лучших фестивалей мира.
https://ria.ru/20230215/bashmet-1852105322.html
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сочи, беркли, россия, юрий башмет, зимний фестиваль искусств юрия башмета, новости культуры, культура
Сочи, Беркли, Россия, Юрий Башмет, Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, Культура, Новости культуры, Культура
22:00 19.02.2023 (обновлено: 22:16 19.02.2023)
 
На фестивале Башмета в Сочи прошел вечер кубинского джаза

Вечер кубинского джаза на фестивале Башмета собрал полный зал Зимнего театра в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкКубинская вокалистка Зуле Герра
Кубинская вокалистка Зуле Герра - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Кубинская вокалистка Зуле Герра. Архивное фото
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СОЧИ, 19 фев - РИА Новости. Вечер кубинского джаза на фестивале российского дирижёра Юрия Башмета в Сочи прошёл с триумфом, зал Зимнего театра был полон, передаёт корреспондент РИА Новости.
На сцене в исполнении кубинской вокалистки Зуле Герра, выпускницы престижного музыкального колледжа Беркли, и джаз-бенда Blues de Habana впервые прозвучали песни кубинских артистов. Их музыка обращена к национальным корням и дополнена смешением блюза, фанка, джазовых аранжировок.
Дирижер камерного оркестра Солисты Москвы Юрий Башмет
15 февраля, 11:28Культура
Зимний фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета стартовал в Сочи
"Зал сегодня заполнен. Стоит отметить, что музыканты в России впервые", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Русского концертного агентства".
Во время выступления кубинских артистов сочинские зрители подпевали певице, исполняющей песни о жизни, любви и семейных традициях. По окончании концерта кубинские музыканты поблагодарили фестиваль и российскую публику. "Это удивительно, мы не говорим на одном языке, но очень хорошо понимаем друг друга", - сказала кубинская вокалистка Зуле Герра в обращении к зрителям.
В Сочи открылся ХVI Зимний фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. Зимний международный фестиваль искусств стал традиционным культурным мероприятием Сочи. Программа концертов обычно включает известные композиции музыкальных классиков и собирает звездный актерский состав со всего мира. С 2011 года фестиваль входит в состав Европейской ассоциации фестивалей, он включен в двадцатку лучших фестивалей мира.
Дирижировать глазами: как Юрий Башмет заново открыл альт
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Башмет родился в Ростове-на-Дону, детство провел во Львове, а в 1976 году поступил в Московскую консерваторию.

В 1972-м маэстро приобрел альт миланского мастера Паоло Тесторе XVIII века, на котором играет до сих пор.

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет во время открытия музыкального фестиваля Территория мира - территория музыки в Калининграде
1 из 10

Башмет родился в Ростове-на-Дону, детство провел во Львове, а в 1976 году поступил в Московскую консерваторию.

В 1972-м маэстро приобрел альт миланского мастера Паоло Тесторе XVIII века, на котором играет до сих пор.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Классические концерты в исполнении Башмета превращаются в неповторимое действо, не обходится без импровизаций и юмора.

"Похулиганить — да… Это может быть фестивальная какая-то тема, что-то связанное с программой. Но это всегда должно касаться содержания, смысла того, что я делаю на сцене", — рассказывал музыкант РИА Новости.

Дирижер Юрий Башмет на открытии Московского международного джазового фестиваля в Московском концертном зале Зарядье
2 из 10

Классические концерты в исполнении Башмета превращаются в неповторимое действо, не обходится без импровизаций и юмора.

"Похулиганить — да… Это может быть фестивальная какая-то тема, что-то связанное с программой. Но это всегда должно касаться содержания, смысла того, что я делаю на сцене", — рассказывал музыкант РИА Новости.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

В 1986 году он создал камерный ансамбль "Солисты Москвы": в настоящее время является его художественным руководителем, дирижером и солистом.

Дирижер Юрий Башмет выступает на открытии культурно-образовательного центра Юрия Башмета
3 из 10

В 1986 году он создал камерный ансамбль "Солисты Москвы": в настоящее время является его художественным руководителем, дирижером и солистом.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанк

Маэстро совмещает разные виды искусства: так, в 2011-м с Константином Хабенским он выпустил музыкально-литературный проект, а позднее — спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

А в 2017 году актер и музыкант представляли спектакль в рамках открытия X Зимнего Международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета.

Актер Константин Хабенский и дирижер Юрий Башмет во время премьеры спектакля Не покидай свою планету
4 из 10

Маэстро совмещает разные виды искусства: так, в 2011-м с Константином Хабенским он выпустил музыкально-литературный проект, а позднее — спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

А в 2017 году актер и музыкант представляли спектакль в рамках открытия X Зимнего Международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Со Всероссийским юношеским симфоническим оркестром Башмет выступал с концертами в России, ездил в турне по Азии (Сеул, Шанхай, Сингапур, Пекин), гастролировал в Европе (Берлин, Вена, Милан, Женева, Амстердам, Брюссель), принимал участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве.

Музыкант Юрий Башмет во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи
5 из 10

Со Всероссийским юношеским симфоническим оркестром Башмет выступал с концертами в России, ездил в турне по Азии (Сеул, Шанхай, Сингапур, Пекин), гастролировал в Европе (Берлин, Вена, Милан, Женева, Амстердам, Брюссель), принимал участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

"Юношеский оркестр отличается от любого другого. Вот, например, во время паузы на репетиции что обычно делают взрослые? Отдыхают, кто-то выходит покурить, кто-то играет в домино или карты. А здесь — дети как-то рассредоточиваются по углам и продолжают жить самой репетицией", — рассказывал маэстро в интервью РИА Новости.

Народный артист СССР Юрий Башмет на концерте в Большом зале Московской консерватории
6 из 10

"Юношеский оркестр отличается от любого другого. Вот, например, во время паузы на репетиции что обычно делают взрослые? Отдыхают, кто-то выходит покурить, кто-то играет в домино или карты. А здесь — дети как-то рассредоточиваются по углам и продолжают жить самой репетицией", — рассказывал маэстро в интервью РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

За свою концертную, преподавательскую, просветительскую работу Юрий Башмет получил множество наград.

В июне 2022 года главный дирижер симфонического оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы" был награжден золотой медалью "Герой Труда Российской Федерации" на церемонии вручения премий в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год.

Президент РФ Владимир Путин и художественный руководитель, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия и камерного ансамбля Солисты Москвы Юрий Башмет (справа) на церемонии вручения Государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год и золотых медалей Герой Труда РФ
7 из 10

За свою концертную, преподавательскую, просветительскую работу Юрий Башмет получил множество наград.

В июне 2022 года главный дирижер симфонического оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы" был награжден золотой медалью "Герой Труда Российской Федерации" на церемонии вручения премий в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

В репертуаре Башмета — музыка совершено разных стилей и эпох. Многие из классических произведений в интерпретации российского виртуоза признают выдающимися.

Пианист Денис Мацуев и музыкант и дирижер Юрий Башмет на церемонии вручения премии имени Дмитрия Шостаковича в Большом зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского
8 из 10

В репертуаре Башмета — музыка совершено разных стилей и эпох. Многие из классических произведений в интерпретации российского виртуоза признают выдающимися.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© Пресс-служба Bosco Family / Перейти в медиабанк

Говоря об отмене русской культуры на Западе, Башмет называет ее "дуростью". По его словам, "сейчас три страны ведут тихо переговоры" с его помощниками по поводу выступлений. Речь про Японию, Австрию, Италию.

"Как можно любить музыку без Чайковского или Рахманинова? Отменять их — это не лукавство, а тупость, дурость такая. Успех "Бориса Годунова" в Ла Скала — это не единственный пример. "Щелкунчик" идет в Лондоне четыре раза в день", — сказал он.

"Но все придет в баланс, наступит гармония", — уверен музыкант.

Музыкант Юрий Башмет выступает на онлайн-концерте Оптимистические выступления. Живой эфир в зале Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
9 из 10

Говоря об отмене русской культуры на Западе, Башмет называет ее "дуростью". По его словам, "сейчас три страны ведут тихо переговоры" с его помощниками по поводу выступлений. Речь про Японию, Австрию, Италию.

"Как можно любить музыку без Чайковского или Рахманинова? Отменять их — это не лукавство, а тупость, дурость такая. Успех "Бориса Годунова" в Ла Скала — это не единственный пример. "Щелкунчик" идет в Лондоне четыре раза в день", — сказал он.

"Но все придет в баланс, наступит гармония", — уверен музыкант.

© Пресс-служба Bosco Family
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанк

И ничто не может помешать концертной деятельности.

"У меня однажды что-то случилось с дисками позвоночными — и я вообще не мог двигаться, не мог чашку поднять. Я стоял, словно мумия, дирижировал… глазами, — поделился музыкант. — Предупредил своих ребят: форте у меня — движение пальцев на несколько миллиметров вверх. Оркестр весь очень собран был, внимательно следили за каждым жестом. Это в результате был такой удачный концерт!" — поделился в интервью РИА Новости юбиляр.

Музыкант Юрий Башмет во время выступления Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством Ю.Башмета в терминале железнодорожного вокзала Адлера
10 из 10

И ничто не может помешать концертной деятельности.

"У меня однажды что-то случилось с дисками позвоночными — и я вообще не мог двигаться, не мог чашку поднять. Я стоял, словно мумия, дирижировал… глазами, — поделился музыкант. — Предупредил своих ребят: форте у меня — движение пальцев на несколько миллиметров вверх. Оркестр весь очень собран был, внимательно следили за каждым жестом. Это в результате был такой удачный концерт!" — поделился в интервью РИА Новости юбиляр.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
1 из 10

Башмет родился в Ростове-на-Дону, детство провел во Львове, а в 1976 году поступил в Московскую консерваторию.

В 1972-м маэстро приобрел альт миланского мастера Паоло Тесторе XVIII века, на котором играет до сих пор.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
2 из 10

Классические концерты в исполнении Башмета превращаются в неповторимое действо, не обходится без импровизаций и юмора.

"Похулиганить — да… Это может быть фестивальная какая-то тема, что-то связанное с программой. Но это всегда должно касаться содержания, смысла того, что я делаю на сцене", — рассказывал музыкант РИА Новости.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
3 из 10

В 1986 году он создал камерный ансамбль "Солисты Москвы": в настоящее время является его художественным руководителем, дирижером и солистом.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Маэстро совмещает разные виды искусства: так, в 2011-м с Константином Хабенским он выпустил музыкально-литературный проект, а позднее — спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

А в 2017 году актер и музыкант представляли спектакль в рамках открытия X Зимнего Международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
5 из 10

Со Всероссийским юношеским симфоническим оркестром Башмет выступал с концертами в России, ездил в турне по Азии (Сеул, Шанхай, Сингапур, Пекин), гастролировал в Европе (Берлин, Вена, Милан, Женева, Амстердам, Брюссель), принимал участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 10

"Юношеский оркестр отличается от любого другого. Вот, например, во время паузы на репетиции что обычно делают взрослые? Отдыхают, кто-то выходит покурить, кто-то играет в домино или карты. А здесь — дети как-то рассредоточиваются по углам и продолжают жить самой репетицией", — рассказывал маэстро в интервью РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
7 из 10

За свою концертную, преподавательскую, просветительскую работу Юрий Башмет получил множество наград.

В июне 2022 года главный дирижер симфонического оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы" был награжден золотой медалью "Герой Труда Российской Федерации" на церемонии вручения премий в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 10

В репертуаре Башмета — музыка совершено разных стилей и эпох. Многие из классических произведений в интерпретации российского виртуоза признают выдающимися.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
9 из 10

Говоря об отмене русской культуры на Западе, Башмет называет ее "дуростью". По его словам, "сейчас три страны ведут тихо переговоры" с его помощниками по поводу выступлений. Речь про Японию, Австрию, Италию.

"Как можно любить музыку без Чайковского или Рахманинова? Отменять их — это не лукавство, а тупость, дурость такая. Успех "Бориса Годунова" в Ла Скала — это не единственный пример. "Щелкунчик" идет в Лондоне четыре раза в день", — сказал он.

"Но все придет в баланс, наступит гармония", — уверен музыкант.

© Пресс-служба Bosco Family
Перейти в медиабанк
10 из 10

И ничто не может помешать концертной деятельности.

"У меня однажды что-то случилось с дисками позвоночными — и я вообще не мог двигаться, не мог чашку поднять. Я стоял, словно мумия, дирижировал… глазами, — поделился музыкант. — Предупредил своих ребят: форте у меня — движение пальцев на несколько миллиметров вверх. Оркестр весь очень собран был, внимательно следили за каждым жестом. Это в результате был такой удачный концерт!" — поделился в интервью РИА Новости юбиляр.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
 
КультураСочиБерклиРоссияЮрий БашметЗимний фестиваль искусств Юрия БашметаНовости культурыКультура
 
 
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