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Башмет назвал "отмену" российской культуры на Западе дуростью - РИА Новости, 24.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230124/bashmet-1847078442.html
Башмет назвал "отмену" российской культуры на Западе дуростью
Башмет назвал "отмену" российской культуры на Западе дуростью - РИА Новости, 24.01.2023
Башмет назвал "отмену" российской культуры на Западе дуростью
Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет, отмечающий 70-летие, рассказал, что, несмотря на "отмену" русской культуры на Западе, ряд стран продолжают... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:43
2023-01-24T14:43
культура
юрий башмет
россия
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МОКВА, 24 янв – РИА Новости. Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет, отмечающий 70-летие, рассказал, что, несмотря на "отмену" русской культуры на Западе, ряд стран продолжают с ним "тихо вести" переговоры о выступлениях, но ему самому достаточно гастролей в России. По его словам, "сейчас три страны ведут тихо переговоры" с его помощниками по поводу выступлений. "Это Япония, Австрия, Италия. В Японии я тысячу раз выступал, у меня там даже есть клуб фанатов. Столько мы ездили по этим странам, столько наиграли. Ну, пусть они теперь побудут без нас. Вот мы ездим по своей стране, и больше мне ничего не нужно", - сказал Башмет в интервью "России 24". Он отметил, что, отказываясь от русской культуры, "они там на Западе выносят пожизненный приговор своей душе". "Ну как можно любить музыку без Чайковского или Рахманинова? &lt;…&gt; Отменять их – это не лукавство, а тупость, дурость такая. Успех "Бориса Годунова" в "Ла Скала" – это не единственный пример. "Щелкунчик" идет в Лондоне четыре раза в день", - сказал он. Башмет добавил, что "классическая музыка многовековая, а политика рассчитывается десятилетиями". "Надо потом будет находить какие-то пути, исправлять какие-то ошибки… Это ненормально для развития связей, культурных отношений. Но все придет в баланс, наступит гармония. Там у них все утрясется в болоте. А мы будем маршировать с нашей культурой с высоко поднятой головой. У нас такие корни и в литературе, и в живописи, и в музыке", - сказал дирижер.
https://ria.ru/20230124/bashmet-1847048807.html
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юрий башмет, россия
Культура, Юрий Башмет, Россия
14:43 24.01.2023
 
Башмет назвал "отмену" российской культуры на Западе дуростью

Башмет: после "отмены" на Западе ездим с выступлениями по России, и больше ничего не нужно

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЮрий Башмет
Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Юрий Башмет. Архивное фото
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МОКВА, 24 янв – РИА Новости. Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет, отмечающий 70-летие, рассказал, что, несмотря на "отмену" русской культуры на Западе, ряд стран продолжают с ним "тихо вести" переговоры о выступлениях, но ему самому достаточно гастролей в России.
По его словам, "сейчас три страны ведут тихо переговоры" с его помощниками по поводу выступлений. "Это Япония, Австрия, Италия. В Японии я тысячу раз выступал, у меня там даже есть клуб фанатов. Столько мы ездили по этим странам, столько наиграли. Ну, пусть они теперь побудут без нас. Вот мы ездим по своей стране, и больше мне ничего не нужно", - сказал Башмет в интервью "России 24".
Дирижер Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 13:01Культура
Путин поздравил дирижера Юрия Башмета с юбилеем
Он отметил, что, отказываясь от русской культуры, "они там на Западе выносят пожизненный приговор своей душе". "Ну как можно любить музыку без Чайковского или Рахманинова? <…> Отменять их – это не лукавство, а тупость, дурость такая. Успех "Бориса Годунова" в "Ла Скала" – это не единственный пример. "Щелкунчик" идет в Лондоне четыре раза в день", - сказал он.
Башмет добавил, что "классическая музыка многовековая, а политика рассчитывается десятилетиями". "Надо потом будет находить какие-то пути, исправлять какие-то ошибки… Это ненормально для развития связей, культурных отношений. Но все придет в баланс, наступит гармония. Там у них все утрясется в болоте. А мы будем маршировать с нашей культурой с высоко поднятой головой. У нас такие корни и в литературе, и в живописи, и в музыке", - сказал дирижер.
Художественный руководитель, музыкант Юрий Башмет на репетиции концерта на Мамаевом кургане, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 03:03
Биография Юрия Башмета
 
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