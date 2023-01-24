https://ria.ru/20230124/bashmet-1847078442.html

Башмет назвал "отмену" российской культуры на Западе дуростью

Башмет назвал "отмену" российской культуры на Западе дуростью - РИА Новости, 24.01.2023

Башмет назвал "отмену" российской культуры на Западе дуростью

Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет, отмечающий 70-летие, рассказал, что, несмотря на "отмену" русской культуры на Западе, ряд стран продолжают... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:43

2023-01-24T14:43

2023-01-24T14:43

культура

юрий башмет

россия

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МОКВА, 24 янв – РИА Новости. Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет, отмечающий 70-летие, рассказал, что, несмотря на "отмену" русской культуры на Западе, ряд стран продолжают с ним "тихо вести" переговоры о выступлениях, но ему самому достаточно гастролей в России. По его словам, "сейчас три страны ведут тихо переговоры" с его помощниками по поводу выступлений. "Это Япония, Австрия, Италия. В Японии я тысячу раз выступал, у меня там даже есть клуб фанатов. Столько мы ездили по этим странам, столько наиграли. Ну, пусть они теперь побудут без нас. Вот мы ездим по своей стране, и больше мне ничего не нужно", - сказал Башмет в интервью "России 24". Он отметил, что, отказываясь от русской культуры, "они там на Западе выносят пожизненный приговор своей душе". "Ну как можно любить музыку без Чайковского или Рахманинова? <…> Отменять их – это не лукавство, а тупость, дурость такая. Успех "Бориса Годунова" в "Ла Скала" – это не единственный пример. "Щелкунчик" идет в Лондоне четыре раза в день", - сказал он. Башмет добавил, что "классическая музыка многовековая, а политика рассчитывается десятилетиями". "Надо потом будет находить какие-то пути, исправлять какие-то ошибки… Это ненормально для развития связей, культурных отношений. Но все придет в баланс, наступит гармония. Там у них все утрясется в болоте. А мы будем маршировать с нашей культурой с высоко поднятой головой. У нас такие корни и в литературе, и в живописи, и в музыке", - сказал дирижер.

https://ria.ru/20230124/bashmet-1847048807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

юрий башмет, россия