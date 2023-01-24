https://ria.ru/20230124/bashmet-1847078442.html
Башмет назвал "отмену" российской культуры на Западе дуростью
Башмет назвал "отмену" российской культуры на Западе дуростью - РИА Новости, 24.01.2023
Башмет назвал "отмену" российской культуры на Западе дуростью
Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет, отмечающий 70-летие, рассказал, что, несмотря на "отмену" русской культуры на Западе, ряд стран продолжают... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:43
2023-01-24T14:43
2023-01-24T14:43
культура
юрий башмет
россия
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МОКВА, 24 янв – РИА Новости. Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет, отмечающий 70-летие, рассказал, что, несмотря на "отмену" русской культуры на Западе, ряд стран продолжают с ним "тихо вести" переговоры о выступлениях, но ему самому достаточно гастролей в России. По его словам, "сейчас три страны ведут тихо переговоры" с его помощниками по поводу выступлений. "Это Япония, Австрия, Италия. В Японии я тысячу раз выступал, у меня там даже есть клуб фанатов. Столько мы ездили по этим странам, столько наиграли. Ну, пусть они теперь побудут без нас. Вот мы ездим по своей стране, и больше мне ничего не нужно", - сказал Башмет в интервью "России 24". Он отметил, что, отказываясь от русской культуры, "они там на Западе выносят пожизненный приговор своей душе". "Ну как можно любить музыку без Чайковского или Рахманинова? <…> Отменять их – это не лукавство, а тупость, дурость такая. Успех "Бориса Годунова" в "Ла Скала" – это не единственный пример. "Щелкунчик" идет в Лондоне четыре раза в день", - сказал он. Башмет добавил, что "классическая музыка многовековая, а политика рассчитывается десятилетиями". "Надо потом будет находить какие-то пути, исправлять какие-то ошибки… Это ненормально для развития связей, культурных отношений. Но все придет в баланс, наступит гармония. Там у них все утрясется в болоте. А мы будем маршировать с нашей культурой с высоко поднятой головой. У нас такие корни и в литературе, и в живописи, и в музыке", - сказал дирижер.
https://ria.ru/20230124/bashmet-1847048807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий башмет, россия
Культура, Юрий Башмет, Россия
Башмет назвал "отмену" российской культуры на Западе дуростью
Башмет: после "отмены" на Западе ездим с выступлениями по России, и больше ничего не нужно
МОКВА, 24 янв – РИА Новости.
Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет, отмечающий 70-летие, рассказал
, что, несмотря на "отмену" русской культуры на Западе, ряд стран продолжают с ним "тихо вести" переговоры о выступлениях, но ему самому достаточно гастролей в России.
По его словам, "сейчас три страны ведут тихо переговоры" с его помощниками по поводу выступлений. "Это Япония, Австрия, Италия. В Японии я тысячу раз выступал, у меня там даже есть клуб фанатов. Столько мы ездили по этим странам, столько наиграли. Ну, пусть они теперь побудут без нас. Вот мы ездим по своей стране, и больше мне ничего не нужно", - сказал Башмет в интервью "России 24".
Он отметил, что, отказываясь от русской культуры, "они там на Западе выносят пожизненный приговор своей душе". "Ну как можно любить музыку без Чайковского или Рахманинова? <…> Отменять их – это не лукавство, а тупость, дурость такая. Успех "Бориса Годунова" в "Ла Скала" – это не единственный пример. "Щелкунчик" идет в Лондоне четыре раза в день", - сказал он.
Башмет добавил, что "классическая музыка многовековая, а политика рассчитывается десятилетиями". "Надо потом будет находить какие-то пути, исправлять какие-то ошибки… Это ненормально для развития связей, культурных отношений. Но все придет в баланс, наступит гармония. Там у них все утрясется в болоте. А мы будем маршировать с нашей культурой с высоко поднятой головой. У нас такие корни и в литературе, и в живописи, и в музыке", - сказал дирижер.