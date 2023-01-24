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Дирижировать глазами: как Юрий Башмет заново открыл альт - РИА Новости, 24.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230124/bashmet-1847097613.html
Дирижировать глазами: как Юрий Башмет заново открыл альт
Дирижировать глазами: как Юрий Башмет заново открыл альт - РИА Новости, 24.01.2023
Дирижировать глазами: как Юрий Башмет заново открыл альт
Альтист, дирижер, педагог, общественный деятель Юрий Башмет отмечает 70-летний юбилей. Он выступает на лучших площадках мира, обучает талантливых музыкантов,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:32
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юрий башмет
музыка
константин хабенский
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МОКВА, 24 янв — РИА Новости. Альтист, дирижер, педагог, общественный деятель Юрий Башмет отмечает 70-летний юбилей. Он выступает на лучших площадках мира, обучает талантливых музыкантов, является лауреатом "Грэмми" и многих других престижных наград.
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фото, фото, юрий башмет, музыка, константин хабенский, антуан де сент-экзюпери, италия
Фото, Культура, Юрий Башмет, Музыка, Константин Хабенский, Антуан де Сент-Экзюпери, Италия
15:32 24.01.2023 (обновлено: 16:53 24.01.2023)
 

Дирижировать глазами: как Юрий Башмет заново открыл альт

Читать ria.ru в
МОКВА, 24 янв — РИА Новости. Альтист, дирижер, педагог, общественный деятель Юрий Башмет отмечает 70-летний юбилей. Он выступает на лучших площадках мира, обучает талантливых музыкантов, является лауреатом "Грэмми" и многих других престижных наград.
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Башмет родился в Ростове-на-Дону, детство провел во Львове, а в 1976 году поступил в Московскую консерваторию.

В 1972-м маэстро приобрел альт миланского мастера Паоло Тесторе XVIII века, на котором играет до сих пор.

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет во время открытия музыкального фестиваля Территория мира - территория музыки в Калининграде
1 из 10

Башмет родился в Ростове-на-Дону, детство провел во Львове, а в 1976 году поступил в Московскую консерваторию.

В 1972-м маэстро приобрел альт миланского мастера Паоло Тесторе XVIII века, на котором играет до сих пор.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Классические концерты в исполнении Башмета превращаются в неповторимое действо, не обходится без импровизаций и юмора.

"Похулиганить — да… Это может быть фестивальная какая-то тема, что-то связанное с программой. Но это всегда должно касаться содержания, смысла того, что я делаю на сцене", — рассказывал музыкант РИА Новости.

Дирижер Юрий Башмет на открытии Московского международного джазового фестиваля в Московском концертном зале Зарядье
2 из 10

Классические концерты в исполнении Башмета превращаются в неповторимое действо, не обходится без импровизаций и юмора.

"Похулиганить — да… Это может быть фестивальная какая-то тема, что-то связанное с программой. Но это всегда должно касаться содержания, смысла того, что я делаю на сцене", — рассказывал музыкант РИА Новости.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

В 1986 году он создал камерный ансамбль "Солисты Москвы": в настоящее время является его художественным руководителем, дирижером и солистом.

Дирижер Юрий Башмет выступает на открытии культурно-образовательного центра Юрия Башмета
3 из 10

В 1986 году он создал камерный ансамбль "Солисты Москвы": в настоящее время является его художественным руководителем, дирижером и солистом.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанк

Маэстро совмещает разные виды искусства: так, в 2011-м с Константином Хабенским он выпустил музыкально-литературный проект, а позднее — спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

А в 2017 году актер и музыкант представляли спектакль в рамках открытия X Зимнего Международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета.

Актер Константин Хабенский и дирижер Юрий Башмет во время премьеры спектакля Не покидай свою планету
4 из 10

Маэстро совмещает разные виды искусства: так, в 2011-м с Константином Хабенским он выпустил музыкально-литературный проект, а позднее — спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

А в 2017 году актер и музыкант представляли спектакль в рамках открытия X Зимнего Международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Со Всероссийским юношеским симфоническим оркестром Башмет выступал с концертами в России, ездил в турне по Азии (Сеул, Шанхай, Сингапур, Пекин), гастролировал в Европе (Берлин, Вена, Милан, Женева, Амстердам, Брюссель), принимал участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве.

Музыкант Юрий Башмет во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи
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Со Всероссийским юношеским симфоническим оркестром Башмет выступал с концертами в России, ездил в турне по Азии (Сеул, Шанхай, Сингапур, Пекин), гастролировал в Европе (Берлин, Вена, Милан, Женева, Амстердам, Брюссель), принимал участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

"Юношеский оркестр отличается от любого другого. Вот, например, во время паузы на репетиции что обычно делают взрослые? Отдыхают, кто-то выходит покурить, кто-то играет в домино или карты. А здесь — дети как-то рассредоточиваются по углам и продолжают жить самой репетицией", — рассказывал маэстро в интервью РИА Новости.

Народный артист СССР Юрий Башмет на концерте в Большом зале Московской консерватории
6 из 10

"Юношеский оркестр отличается от любого другого. Вот, например, во время паузы на репетиции что обычно делают взрослые? Отдыхают, кто-то выходит покурить, кто-то играет в домино или карты. А здесь — дети как-то рассредоточиваются по углам и продолжают жить самой репетицией", — рассказывал маэстро в интервью РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

За свою концертную, преподавательскую, просветительскую работу Юрий Башмет получил множество наград.

В июне 2022 года главный дирижер симфонического оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы" был награжден золотой медалью "Герой Труда Российской Федерации" на церемонии вручения премий в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год.

Президент РФ Владимир Путин и художественный руководитель, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия и камерного ансамбля Солисты Москвы Юрий Башмет (справа) на церемонии вручения Государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год и золотых медалей Герой Труда РФ
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За свою концертную, преподавательскую, просветительскую работу Юрий Башмет получил множество наград.

В июне 2022 года главный дирижер симфонического оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы" был награжден золотой медалью "Герой Труда Российской Федерации" на церемонии вручения премий в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

В репертуаре Башмета — музыка совершено разных стилей и эпох. Многие из классических произведений в интерпретации российского виртуоза признают выдающимися.

Пианист Денис Мацуев и музыкант и дирижер Юрий Башмет на церемонии вручения премии имени Дмитрия Шостаковича в Большом зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского
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В репертуаре Башмета — музыка совершено разных стилей и эпох. Многие из классических произведений в интерпретации российского виртуоза признают выдающимися.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© Пресс-служба Bosco Family / Перейти в медиабанк

Говоря об отмене русской культуры на Западе, Башмет называет ее "дуростью". По его словам, "сейчас три страны ведут тихо переговоры" с его помощниками по поводу выступлений. Речь про Японию, Австрию, Италию.

"Как можно любить музыку без Чайковского или Рахманинова? Отменять их — это не лукавство, а тупость, дурость такая. Успех "Бориса Годунова" в Ла Скала — это не единственный пример. "Щелкунчик" идет в Лондоне четыре раза в день", — сказал он.

"Но все придет в баланс, наступит гармония", — уверен музыкант.

Музыкант Юрий Башмет выступает на онлайн-концерте Оптимистические выступления. Живой эфир в зале Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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Говоря об отмене русской культуры на Западе, Башмет называет ее "дуростью". По его словам, "сейчас три страны ведут тихо переговоры" с его помощниками по поводу выступлений. Речь про Японию, Австрию, Италию.

"Как можно любить музыку без Чайковского или Рахманинова? Отменять их — это не лукавство, а тупость, дурость такая. Успех "Бориса Годунова" в Ла Скала — это не единственный пример. "Щелкунчик" идет в Лондоне четыре раза в день", — сказал он.

"Но все придет в баланс, наступит гармония", — уверен музыкант.

© Пресс-служба Bosco Family
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанк

И ничто не может помешать концертной деятельности.

"У меня однажды что-то случилось с дисками позвоночными — и я вообще не мог двигаться, не мог чашку поднять. Я стоял, словно мумия, дирижировал… глазами, — поделился музыкант. — Предупредил своих ребят: форте у меня — движение пальцев на несколько миллиметров вверх. Оркестр весь очень собран был, внимательно следили за каждым жестом. Это в результате был такой удачный концерт!" — поделился в интервью РИА Новости юбиляр.

Музыкант Юрий Башмет во время выступления Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством Ю.Башмета в терминале железнодорожного вокзала Адлера
10 из 10

И ничто не может помешать концертной деятельности.

"У меня однажды что-то случилось с дисками позвоночными — и я вообще не мог двигаться, не мог чашку поднять. Я стоял, словно мумия, дирижировал… глазами, — поделился музыкант. — Предупредил своих ребят: форте у меня — движение пальцев на несколько миллиметров вверх. Оркестр весь очень собран был, внимательно следили за каждым жестом. Это в результате был такой удачный концерт!" — поделился в интервью РИА Новости юбиляр.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КультураФотоЮрий БашметМузыкаКонстантин ХабенскийАнтуан де Сент-ЭкзюпериИталия
 
 
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