Дирижировать глазами: как Юрий Башмет заново открыл альт
Башмет родился в Ростове-на-Дону, детство провел во Львове, а в 1976 году поступил в Московскую консерваторию.
В 1972-м маэстро приобрел альт миланского мастера Паоло Тесторе XVIII века, на котором играет до сих пор.
Башмет родился в Ростове-на-Дону, детство провел во Львове, а в 1976 году поступил в Московскую консерваторию.
В 1972-м маэстро приобрел альт миланского мастера Паоло Тесторе XVIII века, на котором играет до сих пор.
Классические концерты в исполнении Башмета превращаются в неповторимое действо, не обходится без импровизаций и юмора.
"Похулиганить — да… Это может быть фестивальная какая-то тема, что-то связанное с программой. Но это всегда должно касаться содержания, смысла того, что я делаю на сцене", — рассказывал музыкант РИА Новости.
Классические концерты в исполнении Башмета превращаются в неповторимое действо, не обходится без импровизаций и юмора.
"Похулиганить — да… Это может быть фестивальная какая-то тема, что-то связанное с программой. Но это всегда должно касаться содержания, смысла того, что я делаю на сцене", — рассказывал музыкант РИА Новости.
В 1986 году он создал камерный ансамбль "Солисты Москвы": в настоящее время является его художественным руководителем, дирижером и солистом.
В 1986 году он создал камерный ансамбль "Солисты Москвы": в настоящее время является его художественным руководителем, дирижером и солистом.
Маэстро совмещает разные виды искусства: так, в 2011-м с Константином Хабенским он выпустил музыкально-литературный проект, а позднее — спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".
А в 2017 году актер и музыкант представляли спектакль в рамках открытия X Зимнего Международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета.
Маэстро совмещает разные виды искусства: так, в 2011-м с Константином Хабенским он выпустил музыкально-литературный проект, а позднее — спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".
А в 2017 году актер и музыкант представляли спектакль в рамках открытия X Зимнего Международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета.
Со Всероссийским юношеским симфоническим оркестром Башмет выступал с концертами в России, ездил в турне по Азии (Сеул, Шанхай, Сингапур, Пекин), гастролировал в Европе (Берлин, Вена, Милан, Женева, Амстердам, Брюссель), принимал участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве.
Со Всероссийским юношеским симфоническим оркестром Башмет выступал с концертами в России, ездил в турне по Азии (Сеул, Шанхай, Сингапур, Пекин), гастролировал в Европе (Берлин, Вена, Милан, Женева, Амстердам, Брюссель), принимал участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве.
"Юношеский оркестр отличается от любого другого. Вот, например, во время паузы на репетиции что обычно делают взрослые? Отдыхают, кто-то выходит покурить, кто-то играет в домино или карты. А здесь — дети как-то рассредоточиваются по углам и продолжают жить самой репетицией", — рассказывал маэстро в интервью РИА Новости.
"Юношеский оркестр отличается от любого другого. Вот, например, во время паузы на репетиции что обычно делают взрослые? Отдыхают, кто-то выходит покурить, кто-то играет в домино или карты. А здесь — дети как-то рассредоточиваются по углам и продолжают жить самой репетицией", — рассказывал маэстро в интервью РИА Новости.
За свою концертную, преподавательскую, просветительскую работу Юрий Башмет получил множество наград.
В июне 2022 года главный дирижер симфонического оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы" был награжден золотой медалью "Герой Труда Российской Федерации" на церемонии вручения премий в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год.
За свою концертную, преподавательскую, просветительскую работу Юрий Башмет получил множество наград.
В июне 2022 года главный дирижер симфонического оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы" был награжден золотой медалью "Герой Труда Российской Федерации" на церемонии вручения премий в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год.
В репертуаре Башмета — музыка совершено разных стилей и эпох. Многие из классических произведений в интерпретации российского виртуоза признают выдающимися.
В репертуаре Башмета — музыка совершено разных стилей и эпох. Многие из классических произведений в интерпретации российского виртуоза признают выдающимися.
Говоря об отмене русской культуры на Западе, Башмет называет ее "дуростью". По его словам, "сейчас три страны ведут тихо переговоры" с его помощниками по поводу выступлений. Речь про Японию, Австрию, Италию.
"Как можно любить музыку без Чайковского или Рахманинова? Отменять их — это не лукавство, а тупость, дурость такая. Успех "Бориса Годунова" в Ла Скала — это не единственный пример. "Щелкунчик" идет в Лондоне четыре раза в день", — сказал он.
"Но все придет в баланс, наступит гармония", — уверен музыкант.
Говоря об отмене русской культуры на Западе, Башмет называет ее "дуростью". По его словам, "сейчас три страны ведут тихо переговоры" с его помощниками по поводу выступлений. Речь про Японию, Австрию, Италию.
"Как можно любить музыку без Чайковского или Рахманинова? Отменять их — это не лукавство, а тупость, дурость такая. Успех "Бориса Годунова" в Ла Скала — это не единственный пример. "Щелкунчик" идет в Лондоне четыре раза в день", — сказал он.
"Но все придет в баланс, наступит гармония", — уверен музыкант.
И ничто не может помешать концертной деятельности.
"У меня однажды что-то случилось с дисками позвоночными — и я вообще не мог двигаться, не мог чашку поднять. Я стоял, словно мумия, дирижировал… глазами, — поделился музыкант. — Предупредил своих ребят: форте у меня — движение пальцев на несколько миллиметров вверх. Оркестр весь очень собран был, внимательно следили за каждым жестом. Это в результате был такой удачный концерт!" — поделился в интервью РИА Новости юбиляр.
И ничто не может помешать концертной деятельности.
"У меня однажды что-то случилось с дисками позвоночными — и я вообще не мог двигаться, не мог чашку поднять. Я стоял, словно мумия, дирижировал… глазами, — поделился музыкант. — Предупредил своих ребят: форте у меня — движение пальцев на несколько миллиметров вверх. Оркестр весь очень собран был, внимательно следили за каждым жестом. Это в результате был такой удачный концерт!" — поделился в интервью РИА Новости юбиляр.