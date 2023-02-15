https://ria.ru/20230215/avans-1852133911.html

Аванс по зарплате в 2023 году: правила расчета по новому закону

Аванс по зарплате 2023: как рассчитать, сроки, изменения и проценты

Аванс по зарплате в 2023 году: правила расчета по новому закону

Аванс по зарплате с начала 2023 года рассчитывается по-новому. Как изменились правила уплаты НДФЛ, сколько процентов будет удерживаться при каждом перечислении... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:51

2023-02-15T12:51

2023-02-15T12:51

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Аванс по зарплате с начала 2023 года рассчитывается по-новому. Как изменились правила уплаты НДФЛ, сколько процентов будет удерживаться при каждом перечислении средств работнику, расчет и сроки выплат с учетом изменений – в материале РИА Новости.Аванс по зарплатеС 2023 года налоговый агент должен исчислить НДФЛ "на дату фактического получения дохода" (п. 3 ст. 226 НК РФ) при выдаче заработной платы за первую и за вторую часть месяца.По словам Анастасии Огор, директора по персоналу и организационному развитию Profit Group (Финансово-промышленная группа "Профит") понятие аванса является некорректным, существует только заработная плата за первую половину месяца и заработная плата за вторую половину месяца. Выплата за первую часть месяца рассчитывается с 1 по 15 число месяца пропорционально отработанному времени.Изменения в 2023 году"В 2023 году в силу вступили новые правила, согласно которым с аванса теперь необходимо также удерживать НДФЛ. По старым правилам НДФЛ удерживался один раз в месяц и с общей суммы заработной платы работника. С 2023 года же налог отдельно рассчитывается при выплате аванса и оклада", – поясняет Оксана Васильева, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ."НДФЛ теперь исчисляется два раза в месяц: при выплате зарплаты за первую половину месяца (аванса) и при выплате суммы под расчет. Общий размер удерживаемого налога от этого никак не изменился, на руки работник получает всю ту же сумму. Поменялось только соотношение аванса и основной зарплаты – при прочих равных размер зарплаты за первую половину месяца стал меньше, а за вторую больше", – уточняет Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".Вера Каллистратова, руководитель бухгалтерского консалтингового агентства "Простые решения", отмечает, что нововведения коснутся скорее бухгалтеров, на гражданах изменения отразятся в минимальной степени. "Формы отчетности регулярно меняются, вводятся новые правила, упраздняются старые. Наглядный пример – объединение ПФР и ФСС. Все это необходимо для прозрачного начисления налоговых взносов. Последние годы все больше увеличивает контроль за выплатой всех видов налогов, с целью минимизировать теневую бухгалтерию", – говорит специалист.Процент от заработной платыСогласно Трудовому кодексу РФ, работодатель обязан выплачивать заработную плату сотруднику дважды в месяц. "Аванс выплачивается за работу с 1 по 15 число каждого месяца и обычно составляет 40-50% заработной платы. А вот сам НДФЛ удерживали уже из заработной платы полностью за все дни работы в месяце, – говорит Вера Каллистратова. – С 1 января текущего года выплаты выглядят следующим образом: сумма аванса уменьшится на 13%, но при этом сумма, которая составляет саму заработную плату по итогам месяца, будет больше ровно на ту сумму, на которую уменьшится аванс".СрокиВознаграждение за труд работники должны получать не реже чем каждые полмесяца (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). Конкретные даты выплат работодатели устанавливают самостоятельно и закрепляют это в трудовом или коллективном договоре, в правилах внутреннего трудового распорядка.По словам Оксаны Васильевой, по новым правилам работодатели обязаны перечислять НДФЛ с выплат, произведенных с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца, до 28 числа текущего месяца, а до 25 числа необходимо подать в налоговую уведомление об исчисленных суммах.При определении дат Алла Матюхина, методолог Unicon Outsourcing, рекомендует учитывать следующие моменты:Срок выплаты, установленный трудовым договором, по словам Сергея Гебеля, может быть изменен путем оформления дополнительного соглашения. Для изменения срока, закрепленного в локальном нормативном акте, достаточно приказа руководителя. Срок, установленный коллективным договором, меняется по правилам внесения изменений в коллективный договор. А если выплата аванса попадает на выходной, праздничный или нерабочий день, его нужно выплатить накануне.Ответственность за невыплатуСергей Гебель поясняет, что не платить аванс работодатель не имеет права даже при наличии заявления от сотрудника или соответствующей статьи в трудовом и коллективном договоре."Выплата аванса в меньшем размере, чем это предусмотрено законом, является нарушением, за которое работодателя могут привлечь к административной ответственности по ч. 6 ст. 5. 27 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа увеличивается до 100 тысяч рублей", – говорит юрист.По словам Анастасии Огор, за несвоевременную выплату заработной платы (не важно за какую половину месяца) работодатель обязан выплатить денежную компенсацию (1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки).В случае невыплаты заработной платы более 15 дней работник вправе приостановить работу на период задержки выплат, при этом необходимо письменно уведомить работодателя.Сергей Гебель дополняет, что при определенных обстоятельствах частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев или полная невыплата более двух месяцев может стать основанием для привлечения руководителя к уголовной ответственности.Как рассчитать авансПо словам Аллы Матюхиной, размер аванса не прописан в Трудовом законодательстве. Организация самостоятельно принимает решение, как будет производиться расчет аванса и закрепляет это правило в локальном нормативном акте организации. Обычно используют два варианта расчета заработной платы за первую половину месяца:Сергей Гебель указывает, что размер аванса должен определяться пропорционально отработанному времени, то есть за фактически выполненную работу. Данное правило универсально и не зависит от системы оплаты труда сотрудника (повременная, сдельная)."Минтруд России неоднократно указывал, что при расчете аванса должен учитываться оклад (тарифная ставка) работника за отработанное время, а также надбавки, размер которых не зависит от итогов работы за месяц и выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда. К ним относятся оплата за работу в ночное время, доплата за совмещение должностей, профессиональное мастерство, стаж работы", –говорит юрист.Важно отметить, что уменьшение размера аванса при начислении может расцениваться как дискриминация в сфере труда и ухудшения трудовых прав работников. Таким образом, независимо от установленной системы оплаты труда, выплата аванса должна соответствовать пропорционально отработанному времени за этот период. “Сотрудникам со сдельной оплатой труда установленные премиальные выплаты, зависящие от месячной выработки, можно выплачивать в качестве зарплаты за вторую половину месяца. Если у работников с повременной системой оплаты количество рабочих дней в первой и второй половине месяца различается, то размер аванса и основной зарплаты также может разниться, это не будет считаться нарушением трудового законодательства”, – поясняет Сергей Гебель.ФормулаС 2023 года в формулу расчета аванса добавилась переменная в виде 13% НДФЛ:(Оклад, гросс/норма часов за месяц*количество отработанных часов с 1 по 15 число текущего месяца)-13% = заработная плата за первую половину месяца.Какие выплаты могут включаться в авансЭксперты отмечают, что в 2023 году в аванс по зарплате следует включать не только оклад, но и доплаты, которые не изменяются в зависимости от показателей работы в текущем месяце.Список таких выплат перечислила Оксана Васильева:Анастасия Огор поясняет, если есть ежемесячная премия, то она может либо делиться на две части (по усмотрению работодателя), но, как правило, выплачивается по итогам полного месяца вместе с зарплатой за вторую половину месяца. "Больничные и отпуска выплачиваются межрасчетом, но если дата выплаты заработной платы ближе крайней даты выплаты отпускных или оплаты больничного, то эту сумму могут включить в ближайшую выплату зарплаты", – поясняет специалист."В аванс не включаются те надбавки, которые начисляются на всю фактически заработанную сумму за полный месяц. Определить такие компенсации за полмесяца не предоставляется возможным. Поэтому они выплачиваются при окончательном расчете заработной платы, – говорит Алла Матюхина. – Кроме того, работнику могут выплачиваться премии и вознаграждения, расчет которых также зависит от показателей за весь период. Например, квартальная премия выплачивается только по итогам квартала. Поэтому учесть ее при исчислении аванса невозможно".

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

россия, зарплата, работа, пенсионный фонд рф, центральный банк рф (цб рф), законы