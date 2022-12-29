https://ria.ru/20221229/bolnichnyy-1842228732.html

Больничный лист: размер выплаты, как оформить, изменения в 2023 году

Больничный лист 2023: изменения, оплата, расчет и как оформить

Больничный лист: размер выплаты, как оформить, изменения в 2023 году

Больничный лист позволяет сотруднику остаться дома по причине своей болезни или оформить отпуск по уходу за заболевшим ребенком и получить оплату. Как оформить... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:55

2022-12-29T15:55

2022-12-29T15:55

россия

больничный

пенсионный фонд рф

работа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756422351_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_7489deea504766559276edf1183069e3.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Больничный лист позволяет сотруднику остаться дома по причине своей болезни или оформить отпуск по уходу за заболевшим ребенком и получить оплату. Как оформить больничный в 2023 году, формула расчета пособия, сколько дней оплачивает работодатель и в какой срок – в материале РИА Новости.Больничный листВо время болезни у работников предприятий есть возможность остаться дома, чтобы вылечиться и не заразить своих коллег, и при этом получить пособие. В таких случаях оформляется больничный лист.Регулирующий законВсе положения, касающиеся оформления и расчета больничных листов, закреплены в нескольких основных документах:− ФЗ № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством";− Условия и порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе в случаях, установленных законодательством РФ;− Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы".Условия для полученияНаталья Ильченко, методолог-консультант 1C-WiseAdvice, отмечает, что больничный лист формируется в виде электронного документа, а также выдается в бумажной форме лицам, определенным ч. 28 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ. Он выдается по причине:Кому может быть выписан больничный лист:Иван Коропец, заместитель генерального директора по клинико-экспертной работе сети клиник "Евроонко", дополняет, что листок нетрудоспособности не формируется гражданам:"В перечисленных случаях по просьбе гражданина оформляется выписка из медицинской документации, которая подтверждает факт получения медпомощи. Для освобождения от учебы выдается справка", – уточнил эксперт.Минимальный и максимальный срокИван Коропец отмечает, что минимальный срок законодательно не регламентирован, лечащий врач может сформировать больничный хоть на один день – все зависит от характера патологии и самочувствия пациента, на практике, как правило, врачи формируют больничный лист минимум на три дня. А вот максимальный срок больничного листа, который может сформировать лечащий врач, составляет 15 календарных дней, при этом зубной врач или фельдшер могут выписать больничный лист максимально до 10 дней. Продление при необходимости осуществляется по решению врачебной комиссии, которая может пролонгировать больничный не более чем на 10 месяцев с даты начала временной нетрудоспособности. Исключением является туберкулез (не более 12 месяцев). В этой ситуации больной работник должен через каждые 15 дней приходить на освидетельствование медицинской комиссией. Она оценивает ход лечения, реабилитацию и принимает решение продлить или закрыть больничный лист.Минимальный и максимальный размер выплатПо словам Дмитрия Пучкова, директора по развитию платформы Авито Работа, минимальный размер выплаты зависит от величины МРОТ – минимального размера оплаты труда. С 1 января 2023 года МРОТ составит 16 242 рубля в месяц, а минимальная выплата по больничному в среднем будет 533 рубля 98 копеек в день. Она вычисляется так: МРОТ умножается на 24 месяца и делится на 730 дней. При этом в субъектах РФ учитываются региональные коэффициенты.Максимальный предел выплат по временной нетрудоспособности устанавливается ежегодно. В 2023 году он составит 2736 рублей 99 копеек в день. Для сравнения, в 2022 году он был 2572 рубля 60 копеек.Как оформить больничный листСергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры", отмечает, что правом оформления листков нетрудоспособности обладают исключительно медицинские организации: больницы, поликлиники, частные клиники. Заниматься оформлением документов может фельдшер, стоматолог или врач. Электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН) оформляется в первый или последний день болезни. Во втором случае он сразу же закрывается.При обращении к врачу после работы можно попросить оформить больничный со следующего дня – это законно. Иначе в дальнейшем возникнет проблема с одновременным начислением зарплаты и выплат по болезни.В документ вносят данные из паспорта и СНИЛС, также потребуется ИНН. Для сохранения врачебной тайны в больничном листе не пишется диагноз, вместо него указывается код, по которому можно понять причину оформления.Уведомление об открытии, продлении, закрытии или оплате больничного листа придет в личный кабинет на портале "Госуслуги".ПримерСамому работнику не нужно разбираться в нюансах заполнения больничного листа, но на сайте Фонда социального страхования (ФСС) РФ есть подробные рекомендации и образцы для медицинских учреждений.Как правильно произвести расчетДля расчета размера выплат по больничному листу важно знать множество нюансов. Обычному человеку не требуется их понимать, но, если разобраться в основах, можно попробовать посчитать, сколько заплатит работодатель и ФСС за время болезни.Влияние стажаНаталья Ильченко привела таблицу взаимосвязи стажа работы и размера пособия по больничному листу:Влияние зарплатыКак отмечает Наталья Ильченко, для расчета пособия по больничному листу в 2023 году необходимо сложить предельные базы 2021 и 2022 годов (1 032 000 рублей + 966 000 рублей) и разделить эту сумму на 730 календарных дней. Чтобы рассчитать размер пособия за месяц (31 календарный день), умножаем полученную сумму на 31. Получаем пособие в размере 84 846,69 руб. Это максимальное пособие, которое можно будет получить, если заработок за два года составил не менее 1 998 000 рублей, а стаж работы более 8 лет.Формула и примерПо словам Сергея Гебеля, формулу расчета пособия по больничному листу можно представить следующим образом:Оплата больничного листаКак и расчет пособия, оплата больничного листа тоже имеет некоторые нюансы.Кто оплачивает"Порядок оплаты дней больничного работодателем и/или ФСС зависит от страхового случая. Как и ранее, в 2023 году работодатель оплатит первые три дня – при болезни или травме самого работника. Во всех остальных случаях и за все остальные дни по больничному листу, в том числе и его продлению, оплатит фонд (ч. 2 ст. 3 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ)", – отметила Наталья Ильченко.Сколько оплачивается дней больничного в годНаталья Ильченко поясняет, что оплачивается до 15 календарных дней включительно, а свыше – продлевается по решению врачебной комиссии каждые 15 календарных дней, но на срок не более 10 месяцев с даты начала временной нетрудоспособности (при туберкулезе – не более 12 месяцев). Эти данные актуальны в случае оплаты больничного листа, выписанного на самого работника.Когда и как пришлют деньгиОльга Меркулова, начальник управления по кадровой и социальной политике ПАО "РосДорБанк", отмечает, что начиная с четвертого дня болезни сотрудника и за оставшиеся дни болезни больничное пособие оплачивает территориальный орган Социальный фонд России (СФР) путем перечисления средств на карту МИР, сведения о которой работодатель передаёт в Фонд.Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов о завершении периода временной нетрудоспособности от медицинского учреждения, его ведущего. Такие правила установили в ч. 1 ст. 15 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.Есть ли налог с больничного листаПо словам Сергея Гебеля, выплаты по больничному облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), исключением являются беременность и роды. При этом страховые взносы с больничного не уплачиваются.Особенности больничногоБольничный лист может оформляться для разных ситуаций, и каждая из них будет иметь свои особенности оформления и оплаты.Если заболел ребенокИван Коропец рассказал, что при заболевании ребенка в возрасте до 15 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, а также ребенка в возрасте до 18 лет при его болезни, связанной с поствакцинальным осложнением или онкологией, листок нетрудоспособности формируется законному представителю (родителю, опекуну) на весь период лечения ребенка независимо от условий оказания медицинской помощи – амбулаторно или стационарно. При заболевании ВИЧ-инфицированного ребенка в возрасте до 18 лет листок нетрудоспособности формируется законному представителю на весь период пребывания с ним в стационарных условиях. В остальных случаях ухода за больным членом семьи при лечении в амбулаторных условиях – не более чем на 7 календарных дней по каждому случаю заболевания.При заболевании в период отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет листок нетрудоспособности формируется со дня окончания указанных отпусков.Не формируется листок нетрудоспособности по уходу:Для удобства Наталья Ильченко привела таблицу соотношения оплачиваемых дней отпуска по уходу за детьми разного возраста:Также эксперт указала размеры пособия в зависимости от причины нетрудоспособности:Если заболели во время отпускаДмитрий Пучков, директор по развитию платформы Авито Работа, уточняет, когда работник оформил листок по временной нетрудоспособности во время отпуска, он получит выплаты за все дни больничного и сможет перенести или продлить отпуск на количество дней болезни.После увольненияИван Коропец поясняет, что увольнение – это не всегда полное прекращение взаимоотношений с работодателем. Например, за работником сохраняются некоторые гарантии и после его ухода, в том числе и право на оплату больничного. Но для этого нужно, чтобы соблюдались три условия:"Больничный оплачивается, только в том случае, если травма или заболевание касаются непосредственно самого бывшего сотрудника. При заболевании его ребенка или другого родственника пособие не выплачивается", – уточнил эксперт.Изменения к 2023 годуПо словам Дмитрия Пучкова, помимо увеличения максимальных выплат, с 1 января 2023 года листок по временной нетрудоспособности смогут получать работники, выполняющие работы или оказывающие услуги по договорам ГПХ, договорам авторского заказа или по договорам об отчуждении авторских прав. Раньше больничные выдавались только тем, кто работает по трудовым договорам.Список граждан, застрахованных в сфере обязательного соцстрахования, расширен согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 237-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Порядок расчета пособия для этих работников будет таким же, как и по трудовым договорам. Главное, чтобы в 2022 году работодатели вносили за них страховые взносы и их сумма должна быть 4833 рубля 72 копейки и более."С 1 января всеми выплатами и пособиями будет заниматься Социальный фонд России, в который объединились ПФР и ФСС. Это даст возможность гражданам обращаться сразу за несколькими мерами поддержки и сделает процесс проще и быстрее", – дополнил эксперт.Ольга Меркулова также уточняет особенности пособий по болезни для исполнителей по ГПХ:"Пособия по болезни в 2023 году будут положены только тем исполнителям по гражданско-правовым договорам, за кого в предыдущий год уплатили взносы на соцстрахование в размере стоимости страхового года, ст. 9 Закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ, письмо Минтруда от 05.08.2022 № 17-1/В-103.Пример: гражданин Х в 2022 году работал по трудовому договору, работодатель платил за него взносы на социальное страхование. В 2023 году он уволился и заключил договор гражданско-правового характера с некой организацией. Если гражданин Х заболеет в 2023 году, он сможет получить пособие по больничному, хоть и стал исполнителем по ГПД.Другой пример: гражданин Y работает по договору гражданско-правового характера последние 3 года. Страховые взносы по его договору ранее не платили, поэтому он получит право на выплаты по больничному только с 2024 года".

https://ria.ru/20221227/vyplaty-1841539691.html

https://ria.ru/20221217/otpusknye-1839331978.html

https://ria.ru/20221211/otpusk-1837801283.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221207/mrot-1837084149.html

https://ria.ru/20221227/posobie-1841572422.html

https://ria.ru/20221222/posobie-1840496358.html

https://ria.ru/20221219/posobie-1839727002.html

https://ria.ru/20221216/regiony-1839320014.html

https://ria.ru/20221215/putin-1838927135.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, больничный, пенсионный фонд рф, работа