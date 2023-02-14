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Биография Сергея Миронова

Биография Сергея Миронова - РИА Новости, 14.02.2023

Биография Сергея Миронова

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Государственной Думы РФ Сергей Михайлович Миронов родился 14 февраля 1953 года в городе Пушкине,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T00:37

2023-02-14T00:37

2023-02-14T00:37

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Председатель партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Государственной Думы РФ Сергей Михайлович Миронов родился 14 февраля 1953 года в городе Пушкине, который входил в состав Ленинграда (ныне Пушкинский район Санкт-Петербурга).Окончил Ленинградский горный институт имени Г.В. Плеханова (ныне Санкт-Петербургский горный университет) в 1980 году, Санкт-Петербургский технический университет в 1992 году, с отличием Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации в 1997 году; с отличием юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета в 1998 году, философский факультет того же университета в 2004 году.В 1971-1973 годах проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках (ВДВ) Советской Армии, окончил службу в звании гвардии старшего сержанта ВДВ.С 1978 года по 1986 год Сергей Миронов работал старшим инженером-геофизиком НПО "Рудгеофизика", затем – геофизиком Зеленогорской экспедиции министерства геологии СССР.В 1986-1991 годах по направлению министерства геологии СССР работал старшим геофизиком аэропартии в Монголии.В 1993 году получил аттестат Минфина России на право работы на рынке ценных бумаг.В 1993-1995 годах - исполнительный директор АООТ "Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга".В 1994 году Сергей Миронов был избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга первого созыва, с апреля 1995 года – первый заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга. С апреля по декабрь 1998 года он исполнял обязанности председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга первого созыва.В декабре 1998 года Миронов был избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга второго созыва, с июня 2000 года – заместитель председателя Заксобрания.С сентября 2000 года – председатель политсовета Санкт-Петербургского регионального политического общественного движения "Воля Петербурга".13 июня 2001 года Сергей Миронов был избран членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ. С декабря 2001 года по май 2011 года – председатель Совета Федерации.С апреля 2003 года являлся председателем Российской партии ЖИЗНИ.28 октября 2006 года Сергей Миронов был избран председателем новой политической партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь", созданной на основе Российской партии ЖИЗНИ, партии "Родина" и Российской партии пенсионеров.16 апреля 2011 года на V съезде политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов оставил пост председателя партии и был избран на учрежденную в ходе съезда должность председателя Совета Палаты депутатов партии. 18 мая 2011 года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли постановление об отзыве Сергея Миронова из Совета Федерации. Он автоматически лишился поста спикера СФ. 8 июня 2011 года Центризбирком РФ зарегистрировал Сергея Миронова депутатом Государственной Думы (ему был передан вакантный мандат). 14 июня 2011 года Миронов возглавил фракцию "Справедливая Россия" в Госдуме. 4 декабря 2011 года Сергей Миронов был избран депутатом Государственной Думы шестого созыва, являлся руководителем фракции "Справедливая Россия". 27 октября 2013 года на VII съезде партии "Справедливая Россия" Миронова вновь избрали председателем партии. 18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной Думы седьмого созыва, вновь стал руководителем фракции "Справедливая Россия". 20 января 2021 года Сергей Миронов заявил об объединении "Справедливой России" с партиями "За правду" и "Патриоты России". 22 февраля 2021 года состоялись политические съезды партий по вопросу об объединении. На совместном съезде было объявлено о создании новой партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", сокращенное название: партия "Справедливая Россия – За правду". Сергей Миронов был избран председателем объединенной партии. В сентябре 2021 года Сергей Миронов был избран депутатом Государственной Думы восьмого созыва. Возглавляет фракцию "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". Сергей Миронов принимал участие в президентских выборах в 2004 и 2012 годах, набрал 0,75% и 3,85% голосов соответственно. Миронов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III (2008), и IV (2018) степеней. орденами Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского I (2008) и II степеней (2003), орденом Святого благоверного князя Даниила Московского (2016) и др. Сергей Миронов женат, у него трое детей (два сына и дочь). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, политика, санкт-петербург, россия, ссср, сергей миронов, справедливая россия, совет федерации рф, воздушно-десантные войска россии