https://ria.ru/20230213/nurdagy-1851761640.html

В Турции после землетрясений снесут город

В Турции после землетрясений снесут город - РИА Новости, 13.02.2023

В Турции после землетрясений снесут город

Сильно пострадавший от землетрясений город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп снесут полностью, заявил исполняющий обязанности губернатора Осман Бильгин,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:32

2023-02-13T17:32

2023-02-13T20:17

в мире

турция

газиантеп

сильное землетрясение в турции и сирии

реджеп тайип эрдоган

сирия

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СТАМБУЛ, 13 фев — РИА Новости. Сильно пострадавший от землетрясений город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп снесут полностью, заявил исполняющий обязанности губернатора Осман Бильгин, чьи слова приводит телеканал NTV.Чиновник отметил, что сейчас поисково-спасательные операции ведутся в последних восьми домах, где под завалами могут находиться люди.Он также добавил, что на месте обрушения только одного из домов нашли тела 150 погибших.По данным местных СМИ, в городе проживало не менее 40 тысяч человек.Ранее Министерство градостроительства и окружающей среды Турции после оценки более 132 тысяч зданий в десяти провинциях сообщило, что 7584 из них обрушились или их необходимо срочно снести. В свою очередь, 12 617 построек оказались в непригодном для проживания состоянии из-за повреждений.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек.В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.

https://ria.ru/20230213/zemletryasenie-1851764533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, газиантеп, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган, сирия