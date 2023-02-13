https://ria.ru/20230213/deti-1851724984.html
Приемным детям дадут преимущества при поступлении в школы с родственниками
Приемным детям дадут преимущества при поступлении в школы с родственниками - РИА Новости, 13.02.2023
Приемным детям дадут преимущества при поступлении в школы с родственниками
Приемные, усыновленные дети и дети, находящиеся под опекой или попечительством, получат в России право на преимущественный прием в школы, где учатся их брат или РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:57
2023-02-13T15:57
2023-02-13T15:57
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Приемные, усыновленные дети и дети, находящиеся под опекой или попечительством, получат в России право на преимущественный прием в школы, где учатся их брат или сестра, соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети", - говорится в документе. Совет Федерации РФ 16 ноября одобрил на заседании закон о приоритетном зачислении приемных детей в одну школу вместе с их братьями и сестрами, соответствующие поправки уже внесены в Семейный кодекс.
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Приемным детям дадут преимущества при поступлении в школы с родственниками
Приемные дети получат преимущество при поступлении в школы, где учатся их брат или сестра