Рейтинг@Mail.ru
Приемным детям дадут преимущества при поступлении в школы с родственниками - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/deti-1851724984.html
Приемным детям дадут преимущества при поступлении в школы с родственниками
Приемным детям дадут преимущества при поступлении в школы с родственниками - РИА Новости, 13.02.2023
Приемным детям дадут преимущества при поступлении в школы с родственниками
Приемные, усыновленные дети и дети, находящиеся под опекой или попечительством, получат в России право на преимущественный прием в школы, где учатся их брат или РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:57
2023-02-13T15:57
общество
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813661617_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_2814f7743d39963759e10a72c7df121c.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Приемные, усыновленные дети и дети, находящиеся под опекой или попечительством, получат в России право на преимущественный прием в школы, где учатся их брат или сестра, соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети", - говорится в документе. Совет Федерации РФ 16 ноября одобрил на заседании закон о приоритетном зачислении приемных детей в одну школу вместе с их братьями и сестрами, соответствующие поправки уже внесены в Семейный кодекс.
https://ria.ru/20230211/argentina-1851356170.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813661617_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_023f639eeff6f551208ab9a3802fd0bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
15:57 13.02.2023
 
Приемным детям дадут преимущества при поступлении в школы с родственниками

Приемные дети получат преимущество при поступлении в школы, где учатся их брат или сестра

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПервоклассники на торжественной линейке
Первоклассники на торжественной линейке - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Первоклассники на торжественной линейке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Приемные, усыновленные дети и дети, находящиеся под опекой или попечительством, получат в России право на преимущественный прием в школы, где учатся их брат или сестра, соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети", - говорится в документе.
Совет Федерации РФ 16 ноября одобрил на заседании закон о приоритетном зачислении приемных детей в одну школу вместе с их братьями и сестрами, соответствующие поправки уже внесены в Семейный кодекс.
Пассажиры в аэропорту Эсейса, Аргентина - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 07:12
Аргентина начала отзывать ВНЖ россиян, получивших его после рождения детей
 
ОбществоРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала