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Киев не заинтересован в создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2023
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Киев не заинтересован в создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявили в МИД
Киев не заинтересован в создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2023
Киев не заинтересован в создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявили в МИД
Никакого дедлайна по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нет, но Киев не заинтересован решить этот вопрос, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:09
2023-02-10T09:09
в мире
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сергей шойгу
магатэ
снг
рафаэль гросси
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Никакого дедлайна по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нет, но Киев не заинтересован решить этот вопрос, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Полищук напомнил, что "прямых переговоров с Украиной о создании "зоны защиты" вокруг Запорожской АЭС мы не ведем". "Соответственно, позиция киевского режима по данному вопросу нам известна лишь в самых общих чертах. Мы работаем по этому вопросу исключительно с секретариатом МАГАТЭ и непосредственно с главой Агентства Рафаэлем Гросси", - добавил дипломат. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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в мире, россия, киев, украина, сергей шойгу, магатэ, снг, рафаэль гросси, запорожская аэс, алексей полищук
В мире, Россия, Киев, Украина, Сергей Шойгу, МАГАТЭ, СНГ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Алексей Полищук
09:09 10.02.2023
 
Киев не заинтересован в создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявили в МИД

Дипломат Полищук: Киев не заинтересован в создании защитной зоны вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Никакого дедлайна по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нет, но Киев не заинтересован решить этот вопрос, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Однако, судя по тому, что реализация плана по созданию "зоны" действительно "пробуксовывает", очевидно, что Украина в ней не очень-то заинтересована. Никакого "дэдлайна" для поиска решений нет", - рассказал он.
Полищук напомнил, что "прямых переговоров с Украиной о создании "зоны защиты" вокруг Запорожской АЭС мы не ведем". "Соответственно, позиция киевского режима по данному вопросу нам известна лишь в самых общих чертах. Мы работаем по этому вопросу исключительно с секретариатом МАГАТЭ и непосредственно с главой Агентства Рафаэлем Гросси", - добавил дипломат.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Генеральный директор корпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 18:15Специальная военная операция на Украине
Лихачев рассказал Гросси о мерах, принимаемых Россией для безопасности ЗАЭС
 
В миреРоссияКиевУкраинаСергей ШойгуМАГАТЭСНГРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСАлексей Полищук
 
 
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