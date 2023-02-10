https://ria.ru/20230210/zaes-1851019593.html

Киев не заинтересован в создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявили в МИД

Киев не заинтересован в создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2023

Киев не заинтересован в создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявили в МИД

Никакого дедлайна по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нет, но Киев не заинтересован решить этот вопрос, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:09

2023-02-10T09:09

2023-02-10T09:09

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Никакого дедлайна по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нет, но Киев не заинтересован решить этот вопрос, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Полищук напомнил, что "прямых переговоров с Украиной о создании "зоны защиты" вокруг Запорожской АЭС мы не ведем". "Соответственно, позиция киевского режима по данному вопросу нам известна лишь в самых общих чертах. Мы работаем по этому вопросу исключительно с секретариатом МАГАТЭ и непосредственно с главой Агентства Рафаэлем Гросси", - добавил дипломат. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230209/zaes-1850943988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, киев, украина, сергей шойгу, магатэ, снг, рафаэль гросси, запорожская аэс, алексей полищук