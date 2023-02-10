Киев не заинтересован в создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявили в МИД
Дипломат Полищук: Киев не заинтересован в создании защитной зоны вокруг ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Никакого дедлайна по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нет, но Киев не заинтересован решить этот вопрос, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Однако, судя по тому, что реализация плана по созданию "зоны" действительно "пробуксовывает", очевидно, что Украина в ней не очень-то заинтересована. Никакого "дэдлайна" для поиска решений нет", - рассказал он.
Полищук напомнил, что "прямых переговоров с Украиной о создании "зоны защиты" вокруг Запорожской АЭС мы не ведем". "Соответственно, позиция киевского режима по данному вопросу нам известна лишь в самых общих чертах. Мы работаем по этому вопросу исключительно с секретариатом МАГАТЭ и непосредственно с главой Агентства Рафаэлем Гросси", - добавил дипломат.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.