https://ria.ru/20230210/polischuk-1850859516.html

Алексей Полищук: Киев не заинтересован в создании защитной зоны вокруг ЗАЭС

Алексей Полищук: Киев не заинтересован в создании защитной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 10.02.2023

Алексей Полищук: Киев не заинтересован в создании защитной зоны вокруг ЗАЭС

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес в День дипломата о том,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:00

2023-02-10T10:00

2023-02-10T10:00

интервью

алексей полищук

снг

запорожская аэс

магатэ

рафаэль гросси

антониу гутерреш

россия

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Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес в День дипломата о том, ставит ли Москва под сомнение деятельность экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, к чему приведут поставки Западом вооружений Украине, и каков будет ответ в случае нанесения ударов по Крыму, а также о том, что станет с Приднестровьем в случае утраты Молдавией нейтралитета.– Как вы оцениваете взаимодействие с МАГАТЭ на нынешнем этапе, в первую очередь в рамках обсуждения защитной зоны вокруг ЗАЭС?– Ситуация вокруг Запорожской АЭС – лишь один из аспектов широкого диалога России с МАГАТЭ. Наша страна стояла у истоков создания этой международной организации. В качестве одной из наиболее развитых стран в области атомной энергетики Россия входит в Совет управляющих агентства.Разговор с секретариатом МАГАТЭ мы будем продолжать как по Запорожской АЭС, так и по всему спектру вопросов международного сотрудничества в области мирного использования атома.Никаких "инспекторов" МАГАТЭ на Запорожской АЭС нет. Есть представители агентства, которых мы пригласили в связи с атаками на станцию со стороны Украины. Надо отметить, что после их появления ситуация вокруг ядерного объекта стала значительно спокойнее. Заявления относительно якобы имевших место "взрывов" на прилегающей к станции территории мы рассматриваем как излишне нервную реакцию специалистов агентства на обстановку, сложившуюся вокруг Запорожской АЭС. Любые возникающие недопонимания между нами решаются в рабочем порядке.– Российская сторона заявила о непростом характере переговоров о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС и том факте, что Киев в этом вопросе тянет время. Есть ли у Москвы какой-то дедлайн по данным переговорам?– Эта тема уже комментировалась официальным представителем МИД России. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что прямых переговоров с Украиной о создании "зоны защиты" вокруг Запорожской АЭС мы не ведем. Соответственно, позиция киевского режима по данному вопросу нам известна лишь в самых общих чертах. Мы работаем по этому вопросу исключительно с секретариатом МАГАТЭ и непосредственно с главой агентства Рафаэлем Гросси. Однако, судя по тому, что реализация плана по созданию "зоны" действительно "пробуксовывает", очевидно, что Украина в ней не очень-то заинтересована. Никакого дедлайна для поиска решений нет.– Представители ОБСЕ неоднократно обвинялись в передаче данных в ходе мониторинга украинской стороне. Есть ли у российской стороны опасения, связанные с работой специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС?– Оснований говорить о том, что присутствующие на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ занимаются какой-либо недозволенной деятельностью, у нас нет. Более того, их полномочия весьма ограниченные. Работа этих специалистов осуществляется в тесном взаимодействии с российским руководством станции.– Как в Москве оценивают нынешнее действие "зерновой сделки", что будет с договоренностями после того, как их срок истечет в марте-апреле этого года? Когда, в соответствии с пакетной договоренностью, можно ожидать поставок российского зерна?– Как известно, "зерновая сделка" состоит из двух частей: "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и Меморандума Россия-ООН по нормализации экспорта отечественной сельхозпродукции и удобрений, который рассчитан на три года. Оба документа были подписаны 22 июля 2022 года в Стамбуле как составные части предложенного генсекретарем ООН Антонио Гутеррешем "пакета" договоренностей, направленного на снижение угрозы голода в беднейших странах и обеспечение глобальной продовольственной безопасности.Украинский документ действовал 120 дней – до 18 ноября 2022 года – с возможностью продления на аналогичный срок при отсутствии возражений сторон России, Украины и Турции. Таких возражений не поступило. Инициатива была пролонгирована еще на 120 дней – до 18 марта этого года. При ее продлении мы четко обозначили взаимосвязанность "черноморской инициативы" и Меморандума Россия-ООН, отметили недопустимость любых попыток использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях.Наша позиция по дальнейшему продлению "зерновой сделки" остается прежней. Без осязаемых результатов реализации Меморандума Россия-ООН и снятия санкционных препятствий для российского сельхозэкспорта, а также устранения географических и номенклатурных "перекосов" в выполнении "черноморской инициативы", когда зерно по факту идет в основном в богатые страны, такое продление нецелесообразно.Что касается российского экспорта продовольствия и удобрений, то в 2022 году, несмотря на все препоны и ограничения, мы смогли самостоятельно, без помощи ООН, поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн зерновых, преимущественно пшеницы (от 70% до 90% грузов) в страны Африки (40%) и Азии (55%), а также 20 миллионов тонн удобрений.– Украинская сторона в каждодневном режиме обстреливает Донбасс, ударам чаще всего подвергается гражданская инфраструктура. Готова ли российская сторона к тому, что с увеличением поставок западного вооружения Киеву удары будут только усиливаться и могут быть нанесены по Крыму?– Вы совершенно правы. Расширение номенклатуры поставок западного оружия Киеву неизбежно ведет к эскалации конфликта. Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев готов дать западным странам гарантии того, что их оружие не будет использовано для ударов вглубь российской территории. Доверия к таким заявлениям быть не может, поскольку украинские власти не раз демонстрировали свою лживость и недоговороспособность. Достаточно вспомнить судьбу Минских соглашений, которые саботировал именно Киев. Так что бдительность мы не снижаем, понимая, что в случае получения желаемых видов вооружений киевский режим будет наращивать обстрелы и может попытаться нанести удары по Крыму. Вся ответственность за подобные акции будет лежать на западных кураторах сегодняшней Украины, при активной поддержке которых ВСУ используют уже доставленное западное оружие для обстрелов российских городов и убийства мирных жителей. Еще раз подчеркнем, что любое поставляемое Киеву оружие рассматривается Вооруженными силами России как законная военная цель и будет уничтожено.– Минск заявил о намерении построить морской порт на территории России для экспорта белорусских товаров. На какой стадии находятся переговоры по этой теме? Можно ли ожидать окончания строительства порта в этом году?– Россия и Белоруссия принимают активные совместные меры по преодолению транспортных и логистических ограничений, вызванных нелегитимными санкциями недружественных государств. Ведется успешная работа по перевалке широкого спектра белорусских экспортных грузов (прежде всего, калийных и азотных удобрений, продукции металлургии и деревопереработки) с использованием российской транспортной инфраструктуры, включая 19 портов.В настоящее время прорабатывается вопрос передачи в собственность Белоруссии многофункционального морского перегрузочного комплекса "Бронка", входящего в Большой порт Санкт-Петербург. Текущая мощность комплекса по перевалке грузов составляет 3,2 миллиона тонн в год, проектная мощность – до 20,7 миллиона тонн в год. Одновременно обеспечены благоприятные условия для транзита на северо-западные и южные порты России.Предпринятые шаги позволили существенно – в разы – нарастить объемы транзита белорусских экспортных грузов через Россию. В рамках межправительственного соглашения об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские морские порты в 2022 году отгружено 3,5 миллиона тонн. Перевезено почти три миллиона тонн калийных удобрений – по железной дороге в Китай и через российские морские порты в Новороссийске, Астраханской области, Ейске и Усть-Луге.– Насколько заявления молдавского руководства о возможности отказа от нейтрального статуса страны повлияют на ситуацию в регионе, в частности, вокруг Приднестровья?– Если говорить только о заявлениях, то они вряд ли могут повлиять на ситуацию в регионе. Значение имеют практические действия, прежде всего для самой Молдавии. К сожалению, мы видим, как Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтрального статуса, зафиксированного в конституции страны. Какое-то время назад ровно то же самое происходило с самой Украиной, по стопам которой сегодня ведут Молдавию. Нейтральный статус всегда был и остается залогом безопасности и внутренней стабильности республики. Напомню, что значительная часть граждан и политических сил Молдавии выступает за сохранение тесных связей с Россией и другими странами СНГ. Демонтаж нейтрального статуса будет означать подрыв национальной безопасности страны. Он также поставит крест на приднестровском урегулировании, потому что жители Приднестровья не ассоциируют себя с альянсами, выступающими против России. В конечном итоге отказ от нейтралитета Молдавии играет на руку тем силам в Кишиневе, которые вопреки заявлениям выступают за силовое решение приднестровской проблемы.Мы всегда призывали молдавских коллег объективно и прагматично подходить к установкам, навязываемым западными "партнерами". Как показывает практика, они направлены на обеспечение интересов самого Запада и имеют мало общего с поддержанием мира и стабильности, в которых заинтересован молдавский народ.

https://ria.ru/20230209/zaes-1850792062.html

https://ria.ru/20230209/zaes-1850756132.html

https://ria.ru/20230209/sdelka-1850843487.html

https://ria.ru/20230209/konflikt-1850799764.html

https://ria.ru/20221229/gruzoviki-1842317022.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, алексей полищук, снг, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, антониу гутерреш, россия, украина, оон