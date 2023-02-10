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Первая неделя Великого поста 2023: службы, питание, молитвы в 1-ю седмицу
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Религия
https://ria.ru/20230210/post-1851250657.html
Первая неделя Великого поста-2023: как называется, правила и запреты
Первая неделя Великого поста 2023: службы, питание, молитвы в 1-ю седмицу
Первая неделя Великого поста-2023: как называется, правила и запреты
Великий пост в 2023 году начнется 27 февраля и закончится 15 апреля. Ему предшествуют четыре подготовительные недели и следующие за ними три постные седмицы... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:57
2023-02-10T17:57
религия
религиозные праздники
великий пост
русская православная церковь
еда
питание
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Великий пост в 2023 году начнется 27 февраля и закончится 15 апреля. Ему предшествуют четыре подготовительные недели и следующие за ними три постные седмицы. Как называется первая неделя Великого поста, какие службы проводят в эти дни в храмах, что можно и нельзя делать в 1-ю седмицу, ограничения в питании и другие запреты — в материале РИА Новости.Первая неделя Великого постаВеликий пост для христиан — это семь седмиц (недель) духовного очищения и покаяния, время молитв и общения с Богом, отказ от развлечений, ограничения в пище. Первая седмица вводит верующего в пост. В эти дни необходимо соблюдать предписания с особой строгостью. А в понедельник и вторник с началом поста вовсе рекомендовано отказаться от вкушения пищи, пить очищенную воду или компоты.ДатыПо словам историка и религиоведа Анны Бахтияровой, Великий пост включает в себя, по сути, два поста:Итого Великий пост продолжается 48 дней.По православному календарюв 2023 году в понедельник 27 февраля начинается первая неделя поста и заканчивается она в воскресенье — 5 марта. Пост первой седмицы по уставу строже других.Как называетсяПервая седмица поста именуется “Торжеством православия”. Установлен праздник был по случаю восстановления практики иконопочитания в 843 году после длительного периода иконоборчества на протяжении VIII – IX вв. В воспоминание об этом событии ежегодно в первое воскресенье Великого поста торжественно празднуют это событие. В Русской православной церкви этот период посвящен всем, кто ранее следовал христианской вере и сегодня продолжает жить по религиозным канонам.Подготовка к постуВажно готовиться к посту не только физически, ограничивая себя в пище животного происхождения, но и морально. Это время, предназначенное для духовного очищения и сближения с Богом."Цель поста заключается в покаянии и подготовке верующих к главному христианскому празднику — Светлому Христову Воскресению. В основе поста — сознательное, добровольное самоограничение ради освобождения своих духовных сил. Пост предусматривает воздержание в пище, отказ от развлечений, очищение души от грехов", — говорит эксперт.СлужбыВ первую неделю Великого поста проходят самые продолжительные богослужения, во время церковной службы звучат особые чтения и песнопения. В понедельник, вторник и четверг утреннее богослужение состоит из утрени, часов, изобразительны и вечерни. Литургия в этот период не совершается. А в среду и пятницу утреннее богослужение включает утреню, часы, изобразительны и Литургии Преждеосвященных даров.С понедельника по четверг за Великим Повечерием принято читать Великий Покаянный канон, который написал святой Андрей Критский. Текст его посвящен покаянию человека, воспоминаниям персонажей из библейской истории, начиная с Адама и Евы, именно в контексте совершенного ими греха и последующего покаяния.Верующим, которые не имеют возможности прийти на службу в храм, рекомендуется включить этот канон в свое вечернее молитвенное правило.В пятницу после окончания Литургии совершается молебный канон в честь великомученика Феодора Тирона, сожженного в 306 году. Спустя 56 лет после мученической смерти он в сновидении явился антиохийскому епископу Евдоксию с предупреждением о том, что император Юлиан Отступник кровью жертвенных животных окропил все запасы еды в городе. Евдоксий поведал об этом христианам и призвал ничего съестного в этот день не покупать, а питаться эти сутки коливом (вареной пшеницей с медом), таким образом все смогли сохранить пост.По церковной традиции в этот день в храмах происходит освящение колива, а в первое воскресенье седмицы совершается чин Торжества православия, установленный еще в 842 году в честь восстановления почитания святых икон.ПитаниеПравила поста регулирует "Типикон" — церковный устав, который, по сути, был писан для монастырей. Но известно, что вначале пост по Типикону соблюдался и простыми христианами (вне монастыря).Питание по уставу кратко выглядит так:Во время Великого поста следует полностью исключить из рациона:Первая седмица Великого поста отличается особой строгостью, церковь в первые два дня рекомендует и вовсе отказаться от пищи. "Однако стоит помнить, что мы не монахи и поститься без фанатизма, — говорит Анна Бахтиярова. — Первый день Великого поста, по монастырскому уставу, ничего не едят и не пьют. На Руси же в этот день пили компоты. В народе он называется Чистый понедельник — символ духовного очищения от масленичных гуляний и очищения тела постом и походом в баню, также принято было убираться в доме".Миряне самостоятельно решают, какими будут ограничения на период поста лично для них и из чего будет состоять ежедневный рацион. Обсудить эти вопросы всегда можно с духовником или исповедующим священником. Для тех, кто хочет строго следовать правилам поста, по церковному уставу нужно придерживаться правил питания в первую седмицу:Религиовед отмечает, что сегодня Церковь разрешает послабления во время поста болящим, детям, беременным и кормящим, тем, кто занят тяжелым физическим трудом, да и просто людям неподготовленным. "Стоит помнить, что Типикон был написан в Палестине — стране с сильно отличным от нас климатом, где нет снежных, морозных зим, соответственно организм людей не требует жиров для согревания, нет потери витаминов в зимний период из-за отсутствия свежих фруктов и т.д. Хотя сегодня торговая индустрия компенсирует эту разницу. Тем не менее, стоит помнить, что пост физический это не самоцель, а лишь вспомогательное средство к посту духовному", — рассказывает Анна Бахтиярова.По словам эксперта, пост возникает на заре истории человека, как табу (запрет) на определенную пищу. Таким запретом для первых людей Адама и Евы было дерево познания добра и зла. Мы знаем, что этот пост не был ими выдержан — запрет был нарушен, плод с дерева познания добра и зла съеден.Праздники на первой неделе27 февраля 2023 года, в первый день праздничной седмицы, верующие почитают память святого Авксентия, отшельника из Сирии и равноапостольного Кирилла из Македонии. К 28 февралю относится праздник чудотворных образов Виленской (перенесение в Вильно в 1495 году) и Далматской (1646 год) икон Богоматери, а также день памяти апостола от 70-ти Онисима. В завершающий день первой постной седмицы — 5 марта 2023 года в храмах совершается почитание князя Ярослава Мудрого как местночтимого подвижника благочестия.Что можно делатьВерующие должны сосредоточиться на своей духовной жизни и придерживаться ограничений в еде в первую неделю поста, обращаться с молитвами к Богу, читать самостоятельно и слушать в храмах Великий Покаянный канон Андрея Критского.В Чистый понедельник (27 февраля) следует сделать уборку в доме после празднования Масленицы. Постараться воздержаться от приема пищи. Пить можно воду, компоты, чаи, фруктовые смузи, соки, кофе. Во вторник и четверг разрешено питаться горячей едой без добавления подсолнечного масла. Среда и пятница — дни, когда необходимо придерживаться "сухоядения", допустимо есть свежие овощи, фрукты и орехи. В субботу и воскресенье в меню можно включить блюда, приготовленные на растительном масле, разрешается также немного разбавленного и освященного в храме вина.Священнослужители призывают верующих постараться вступить в Великий пост с чистыми помыслами, разрешить существующие конфликты, не держать зла, простить все обиды и по возможности примириться со всеми. Учиться жить без какой-то пагубной привычки и с Божьей помощью изменить что-то к лучшему в самом себе.Чего нельзя делатьНа первой седмице Великого поста православным христианам нельзя употреблять в пищу мясо, птицу, полуфабрикаты из них, яйца, молоко и молочные изделия, включая сливочное масло, сдобную выпечку, под запретом и крепкие напитки. На протяжении этой недели верующим также запрещено сквернословить и злиться, желать плохого, ругаться особенно с близкими. Не стоит с началом поста посещать развлекательные мероприятия, а также устраивать шумные праздники с множеством гостей дома. Кроме того, церковь рекомендует учиться совладать со своими желаниями и страстями.
https://ria.ru/20221027/kalendar-1827351964.html
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религиозные праздники, великий пост , русская православная церковь, еда, питание
Религия, Религиозные праздники, Великий пост , Русская православная церковь, Еда, Питание
17:57 10.02.2023
 

Первая неделя Великого поста-2023: как называется, правила и запреты

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкСовершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Совершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Оглавление
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Великий пост в 2023 году начнется 27 февраля и закончится 15 апреля. Ему предшествуют четыре подготовительные недели и следующие за ними три постные седмицы. Как называется первая неделя Великого поста, какие службы проводят в эти дни в храмах, что можно и нельзя делать в 1-ю седмицу, ограничения в питании и другие запреты — в материале РИА Новости.

Первая неделя Великого поста

Великий пост для христиан — это семь седмиц (недель) духовного очищения и покаяния, время молитв и общения с Богом, отказ от развлечений, ограничения в пище. Первая седмица вводит верующего в пост. В эти дни необходимо соблюдать предписания с особой строгостью. А в понедельник и вторник с началом поста вовсе рекомендовано отказаться от вкушения пищи, пить очищенную воду или компоты.
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Даты

По словам историка и религиоведа Анны Бахтияровой, Великий пост включает в себя, по сути, два поста:
  1. 1
    Великую Четыредесятницу (40 дней) — в память о том, что сам Иисус Христос постился 40 дней в пустыне перед началом своего служения, также и Моисей постился 40 дней. Заканчивается Четыредесятница пятницей шестой недели Великого поста. Далее следуют Лазарева суббота (можно вкушать рыбную икру) и Вербное воскресенье (разрешается вкушение рыбы) — по сути, это разговение после Четыредесятницы.
  2. 2
    Страстную седмицу — это последняя неделя Великого поста (с понедельника по субботу, воскресение — Пасха). На этой неделе вспоминаются предательство Иуды и крестные страдания Христа, потому пост в эту седмицу особо строгий.
Итого Великий пост продолжается 48 дней.
По православному календарюв 2023 году в понедельник 27 февраля начинается первая неделя поста и заканчивается она в воскресенье — 5 марта. Пост первой седмицы по уставу строже других.
© РИА Новости / Алексей Михеев Трудники и монахи монастыря на богослужении
Трудники и монахи монастыря на богослужении - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Михеев
Трудники и монахи монастыря на богослужении

Как называется

Первая седмица поста именуется “Торжеством православия”. Установлен праздник был по случаю восстановления практики иконопочитания в 843 году после длительного периода иконоборчества на протяжении VIII – IX вв. В воспоминание об этом событии ежегодно в первое воскресенье Великого поста торжественно празднуют это событие. В Русской православной церкви этот период посвящен всем, кто ранее следовал христианской вере и сегодня продолжает жить по религиозным канонам.

Подготовка к посту

Важно готовиться к посту не только физически, ограничивая себя в пище животного происхождения, но и морально. Это время, предназначенное для духовного очищения и сближения с Богом.
"Цель поста заключается в покаянии и подготовке верующих к главному христианскому празднику — Светлому Христову Воскресению. В основе поста — сознательное, добровольное самоограничение ради освобождения своих духовных сил. Пост предусматривает воздержание в пище, отказ от развлечений, очищение души от грехов", — говорит эксперт.
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Службы

В первую неделю Великого поста проходят самые продолжительные богослужения, во время церковной службы звучат особые чтения и песнопения. В понедельник, вторник и четверг утреннее богослужение состоит из утрени, часов, изобразительны и вечерни. Литургия в этот период не совершается. А в среду и пятницу утреннее богослужение включает утреню, часы, изобразительны и Литургии Преждеосвященных даров.
С понедельника по четверг за Великим Повечерием принято читать Великий Покаянный канон, который написал святой Андрей Критский. Текст его посвящен покаянию человека, воспоминаниям персонажей из библейской истории, начиная с Адама и Евы, именно в контексте совершенного ими греха и последующего покаяния.Верующим, которые не имеют возможности прийти на службу в храм, рекомендуется включить этот канон в свое вечернее молитвенное правило.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПрихожане во время службы в храме
Прихожане во время службы в храме - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Прихожане во время службы в храме
В пятницу после окончания Литургии совершается молебный канон в честь великомученика Феодора Тирона, сожженного в 306 году. Спустя 56 лет после мученической смерти он в сновидении явился антиохийскому епископу Евдоксию с предупреждением о том, что император Юлиан Отступник кровью жертвенных животных окропил все запасы еды в городе. Евдоксий поведал об этом христианам и призвал ничего съестного в этот день не покупать, а питаться эти сутки коливом (вареной пшеницей с медом), таким образом все смогли сохранить пост.
По церковной традиции в этот день в храмах происходит освящение колива, а в первое воскресенье седмицы совершается чин Торжества православия, установленный еще в 842 году в честь восстановления почитания святых икон.

Питание

Правила поста регулирует "Типикон" — церковный устав, который, по сути, был писан для монастырей. Но известно, что вначале пост по Типикону соблюдался и простыми христианами (вне монастыря).
Питание по уставу кратко выглядит так:
  • понедельник, среда, пятница — сырая пища без масла, один раз в день;
  • вторник, четверг — варёная пища без масла, один раз в день;
  • суббота (кроме страстной), воскресенье — варёная пища с маслом, можно вино.
© Fotolia / cook_inspire Тушеная капуста
Тушеная капуста - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Fotolia / cook_inspire
Тушеная капуста
Во время Великого поста следует полностью исключить из рациона:
  • мясо, птицу, полуфабрикаты и колбасные изделия;
  • молоко и кисломолочные продукты, включая сыр, масло, соусы сливочные;
  • яйца и все продукты с их содержанием;
  • сдобные и кондитерские изделия;
  • алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни).
Первая седмица Великого поста отличается особой строгостью, церковь в первые два дня рекомендует и вовсе отказаться от пищи. "Однако стоит помнить, что мы не монахи и поститься без фанатизма, — говорит Анна Бахтиярова. — Первый день Великого поста, по монастырскому уставу, ничего не едят и не пьют. На Руси же в этот день пили компоты. В народе он называется Чистый понедельник — символ духовного очищения от масленичных гуляний и очищения тела постом и походом в баню, также принято было убираться в доме".
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Миряне самостоятельно решают, какими будут ограничения на период поста лично для них и из чего будет состоять ежедневный рацион. Обсудить эти вопросы всегда можно с духовником или исповедующим священником. Для тех, кто хочет строго следовать правилам поста, по церковному уставу нужно придерживаться правил питания в первую седмицу:
  • понедельник - вода;
  • вторник - хлеб и вода;
  • среда - сырые продукты и блюда из них, без масла;
  • четверг - сырые продукты и блюда из них, без масла;
  • пятница- вареная пища без масла;
  • суббота - варёная пища с растительным маслом, вино;
  • воскресенье - варёная пища с растительным маслом, вино.
Религиовед отмечает, что сегодня Церковь разрешает послабления во время поста болящим, детям, беременным и кормящим, тем, кто занят тяжелым физическим трудом, да и просто людям неподготовленным. "Стоит помнить, что Типикон был написан в Палестине — стране с сильно отличным от нас климатом, где нет снежных, морозных зим, соответственно организм людей не требует жиров для согревания, нет потери витаминов в зимний период из-за отсутствия свежих фруктов и т.д. Хотя сегодня торговая индустрия компенсирует эту разницу. Тем не менее, стоит помнить, что пост физический это не самоцель, а лишь вспомогательное средство к посту духовному", — рассказывает Анна Бахтиярова.
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Праздники на первой неделе

27 февраля 2023 года, в первый день праздничной седмицы, верующие почитают память святого Авксентия, отшельника из Сирии и равноапостольного Кирилла из Македонии. К 28 февралю относится праздник чудотворных образов Виленской (перенесение в Вильно в 1495 году) и Далматской (1646 год) икон Богоматери, а также день памяти апостола от 70-ти Онисима. В завершающий день первой постной седмицы — 5 марта 2023 года в храмах совершается почитание князя Ярослава Мудрого как местночтимого подвижника благочестия.
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Что можно делать

Верующие должны сосредоточиться на своей духовной жизни и придерживаться ограничений в еде в первую неделю поста, обращаться с молитвами к Богу, читать самостоятельно и слушать в храмах Великий Покаянный канон Андрея Критского.
В Чистый понедельник (27 февраля) следует сделать уборку в доме после празднования Масленицы. Постараться воздержаться от приема пищи. Пить можно воду, компоты, чаи, фруктовые смузи, соки, кофе. Во вторник и четверг разрешено питаться горячей едой без добавления подсолнечного масла. Среда и пятница — дни, когда необходимо придерживаться "сухоядения", допустимо есть свежие овощи, фрукты и орехи. В субботу и воскресенье в меню можно включить блюда, приготовленные на растительном масле, разрешается также немного разбавленного и освященного в храме вина.
Священнослужители призывают верующих постараться вступить в Великий пост с чистыми помыслами, разрешить существующие конфликты, не держать зла, простить все обиды и по возможности примириться со всеми. Учиться жить без какой-то пагубной привычки и с Божьей помощью изменить что-то к лучшему в самом себе.
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Чего нельзя делать

На первой седмице Великого поста православным христианам нельзя употреблять в пищу мясо, птицу, полуфабрикаты из них, яйца, молоко и молочные изделия, включая сливочное масло, сдобную выпечку, под запретом и крепкие напитки. На протяжении этой недели верующим также запрещено сквернословить и злиться, желать плохого, ругаться особенно с близкими. Не стоит с началом поста посещать развлекательные мероприятия, а также устраивать шумные праздники с множеством гостей дома. Кроме того, церковь рекомендует учиться совладать со своими желаниями и страстями.
 
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