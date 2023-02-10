https://ria.ru/20230210/gavrilitsa-1851181605.html
Биография Натальи Гаврилицы
Биография Натальи Гаврилицы - РИА Новости, 10.02.2023
Биография Натальи Гаврилицы
Государственный деятель Молдавии Наталья Гаврилица родилась 21 сентября 1977 года в селе Малаешты в Приднестровье. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:07
2023-02-10T15:07
2023-02-10T15:07
справки
молдавия
наталья гаврилица
сша
великобритания
майя санду
государственный департамент сша
всемирный банк
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Государственный деятель Молдавии Наталья Гаврилица родилась 21 сентября 1977 года в селе Малаешты в Приднестровье.В 2000 году окончила юридический факультет Молдавского государственного университета. В 2003 году получила на два года стипендию по программе Эдмунда Маски, которую для выпускников вузов проводило Бюро по делам культуры и образования Госдепартамента США. С 2003 по 2005 год изучала общественную политику в Школе государственного управления при Гарвардском институте им. Джона Ф. Кеннеди.В 2000-2003 годах работала ассистентом по политическим вопросам в бюро экономических и политических дел при посольстве США в Молдавии.В 2005 году – советник в офисе вице-председателя по Европе и Центральной Азии Всемирного банка в Вашингтоне (США).В 2005-2006 годах работала стажером, а затем консультантом главного управления экономикой и финансами в Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия). В 2007-2008 годах – руководитель Департамента макроэкономической политики и развития в Министерстве экономики и торговли Молдавии.В 2008-2009 годах – глава управления программ и координирования помощи при правительстве Молдавии.В 2009-2013 годах была портфельным менеджером по методам анализа Программы статистики, доказательств и ответственности в Oxford Policy Management – международной консалтинговой компании в Великобритании, занимающейся вопросами развития стран с низким и средним уровнем дохода.В 2013-2014 годах – главный консультант в управлении анализа, мониторинга и оценки политик министерства образования Молдавии.В 2014-2015 годах занимала должность госсекретаря Минобразования республики.С 2015 года по 2019 год была гендиректором Глобального инновационного фонда в Лондоне (Великобритания). 8 июня 2019 года Наталья Гаврилица стала министром финансов в правительстве Майи Санду. В конце июля 2019 года фракция Демократической партии Молдавии зарегистрировала в парламенте вотум недоверия министру финансов Наталье Гаврилице, связанный с ее неэффективной деятельностью на этом посту. 12 ноября 2019 года парламент Молдавии вынес вотум недоверия всему правительству Майи Санду. 27 января 2021 года Санду, выигравшая президентские выборы в ноябре 2020 года, выдвинула Гаврилицу кандидатом на пост премьера страны, однако парламент Молдавии единогласно отклонил состав правительства, представленный Гаврилицей. 11 февраля Майя Санду повторно выдвинула Гаврилицу кандидатом в премьеры. 23 февраля Конституционный суд Молдовы постановил признать неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом на должность премьер-министра Молдовы.В конце марта Санду обратилась в Конституционный суд за подтверждением права распустить парламент и провести досрочные выборы – поскольку депутаты дважды в течение трех месяцев не смогли сформировать правительство. В середине апреля КС признал, что президент может сделать это.По итогам досрочных парламентских выборов, прошедших 11 июля 2021 года, пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила 52,8% голосов. 30 июля по итогам консультаций с парламентскими фракциями президент Молдовы Майя Санду вновь выдвинула кандидатом на должность премьер-министра Наталью Гаврилицу, которую предложили депутаты фракции партии "Действие и солидарность" (PAS). 6 августа парламент Молдавии большинством голосов утвердил Наталью Гаврилицу на посту премьер-министра.С момента утверждения правительства Гаврилицы в нем неоднократно проходили перестановки, сменились вице-премьер по реинтеграции, а также министры экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и труда и соцзащиты.Многочисленные опросы показывают, что около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.10 февраля 2023 года Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку с поста премьер-министра Молдавии.Наталья Гаврилица говорит на пяти языках – румынском, русском, английском, французском и испанском.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, молдавия, наталья гаврилица, сша, великобритания, майя санду, государственный департамент сша, всемирный банк
Справки, Молдавия, Наталья Гаврилица, США, Великобритания, Майя Санду, Государственный департамент США, Всемирный банк
Государственный деятель Молдавии Наталья Гаврилица родилась
21 сентября 1977 года в селе Малаешты в Приднестровье
.
В 2000 году окончила
юридический факультет Молдавского государственного университета. В 2003 году получила на два года стипендию по программе Эдмунда Маски, которую для выпускников вузов проводило Бюро по делам культуры и образования Госдепартамента США. С 2003 по 2005 год изучала общественную политику в Школе государственного управления при Гарвардском институте им. Джона Ф. Кеннеди.
В 2000-2003 годах работала ассистентом по политическим вопросам в бюро экономических и политических дел при посольстве США в Молдавии.
В 2005 году – советник в офисе вице-председателя по Европе и Центральной Азии Всемирного банка в Вашингтоне (США).
В 2005-2006 годах
работала стажером, а затем консультантом главного управления экономикой и финансами в Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия).
В 2007-2008 годах – руководитель Департамента макроэкономической политики и развития в Министерстве экономики и торговли Молдавии.
В 2008-2009 годах – глава управления программ и координирования помощи при правительстве Молдавии.
В 2009-2013 годах была портфельным менеджером по методам анализа Программы статистики, доказательств и ответственности в Oxford Policy Management – международной консалтинговой компании в Великобритании, занимающейся вопросами развития стран с низким и средним уровнем дохода.
В 2013-2014 годах – главный консультант в управлении анализа, мониторинга и оценки политик министерства образования Молдавии.
В 2014-2015 годах занимала должность госсекретаря Минобразования республики.
С 2015 года по 2019 год
была гендиректором Глобального инновационного фонда в Лондоне (Великобритания).
8 июня 2019 года
Наталья Гаврилица стала министром финансов в правительстве Майи Санду.
В конце июля 2019 года фракция Демократической партии Молдавии зарегистрировала в парламенте вотум недоверия
министру финансов Наталье Гаврилице, связанный с ее неэффективной деятельностью на этом посту.
12 ноября 2019 года
парламент Молдавии вынес вотум недоверия всему правительству Майи Санду.
27 января 2021 года
Санду, выигравшая президентские выборы в ноябре 2020 года, выдвинула Гаврилицу кандидатом на пост премьера страны, однако парламент Молдавии единогласно отклонил
состав правительства, представленный Гаврилицей.
11 февраля
Майя Санду повторно выдвинула Гаврилицу кандидатом в премьеры.
23 февраля
Конституционный суд Молдовы постановил признать неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом на должность премьер-министра Молдовы.
В конце марта Санду обратилась
в Конституционный суд за подтверждением права распустить парламент и провести досрочные выборы – поскольку депутаты дважды в течение трех месяцев не смогли сформировать правительство. В середине апреля КС признал, что президент может сделать это.
По итогам
досрочных парламентских выборов, прошедших 11 июля 2021 года, пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила 52,8% голосов.
30 июля по итогам консультаций с парламентскими фракциями президент Молдовы Майя Санду вновь выдвинула кандидатом
на должность премьер-министра Наталью Гаврилицу, которую предложили депутаты фракции партии "Действие и солидарность" (PAS).
6 августа парламент Молдавии большинством голосов утвердил
Наталью Гаврилицу на посту премьер-министра.
С момента утверждения правительства Гаврилицы в нем неоднократно проходили перестановки, сменились вице-премьер по реинтеграции, а также министры экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и труда и соцзащиты.
Многочисленные опросы
показывают, что около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
10 февраля 2023 года Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку
с поста премьер-министра Молдавии.
Наталья Гаврилица говорит на пяти языках – румынском, русском, английском, французском и испанском.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников