https://ria.ru/20230210/gavrilitsa-1851181605.html

Биография Натальи Гаврилицы

Биография Натальи Гаврилицы - РИА Новости, 10.02.2023

Биография Натальи Гаврилицы

Государственный деятель Молдавии Наталья Гаврилица родилась 21 сентября 1977 года в селе Малаешты в Приднестровье. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:07

2023-02-10T15:07

2023-02-10T15:07

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Государственный деятель Молдавии Наталья Гаврилица родилась 21 сентября 1977 года в селе Малаешты в Приднестровье.В 2000 году окончила юридический факультет Молдавского государственного университета. В 2003 году получила на два года стипендию по программе Эдмунда Маски, которую для выпускников вузов проводило Бюро по делам культуры и образования Госдепартамента США. С 2003 по 2005 год изучала общественную политику в Школе государственного управления при Гарвардском институте им. Джона Ф. Кеннеди.В 2000-2003 годах работала ассистентом по политическим вопросам в бюро экономических и политических дел при посольстве США в Молдавии.В 2005 году – советник в офисе вице-председателя по Европе и Центральной Азии Всемирного банка в Вашингтоне (США).В 2005-2006 годах работала стажером, а затем консультантом главного управления экономикой и финансами в Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия). В 2007-2008 годах – руководитель Департамента макроэкономической политики и развития в Министерстве экономики и торговли Молдавии.В 2008-2009 годах – глава управления программ и координирования помощи при правительстве Молдавии.В 2009-2013 годах была портфельным менеджером по методам анализа Программы статистики, доказательств и ответственности в Oxford Policy Management – международной консалтинговой компании в Великобритании, занимающейся вопросами развития стран с низким и средним уровнем дохода.В 2013-2014 годах – главный консультант в управлении анализа, мониторинга и оценки политик министерства образования Молдавии.В 2014-2015 годах занимала должность госсекретаря Минобразования республики.С 2015 года по 2019 год была гендиректором Глобального инновационного фонда в Лондоне (Великобритания). 8 июня 2019 года Наталья Гаврилица стала министром финансов в правительстве Майи Санду. В конце июля 2019 года фракция Демократической партии Молдавии зарегистрировала в парламенте вотум недоверия министру финансов Наталье Гаврилице, связанный с ее неэффективной деятельностью на этом посту. 12 ноября 2019 года парламент Молдавии вынес вотум недоверия всему правительству Майи Санду. 27 января 2021 года Санду, выигравшая президентские выборы в ноябре 2020 года, выдвинула Гаврилицу кандидатом на пост премьера страны, однако парламент Молдавии единогласно отклонил состав правительства, представленный Гаврилицей. 11 февраля Майя Санду повторно выдвинула Гаврилицу кандидатом в премьеры. 23 февраля Конституционный суд Молдовы постановил признать неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом на должность премьер-министра Молдовы.В конце марта Санду обратилась в Конституционный суд за подтверждением права распустить парламент и провести досрочные выборы – поскольку депутаты дважды в течение трех месяцев не смогли сформировать правительство. В середине апреля КС признал, что президент может сделать это.По итогам досрочных парламентских выборов, прошедших 11 июля 2021 года, пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила 52,8% голосов. 30 июля по итогам консультаций с парламентскими фракциями президент Молдовы Майя Санду вновь выдвинула кандидатом на должность премьер-министра Наталью Гаврилицу, которую предложили депутаты фракции партии "Действие и солидарность" (PAS). 6 августа парламент Молдавии большинством голосов утвердил Наталью Гаврилицу на посту премьер-министра.С момента утверждения правительства Гаврилицы в нем неоднократно проходили перестановки, сменились вице-премьер по реинтеграции, а также министры экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и труда и соцзащиты.Многочисленные опросы показывают, что около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.10 февраля 2023 года Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку с поста премьер-министра Молдавии.Наталья Гаврилица говорит на пяти языках – румынском, русском, английском, французском и испанском.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, молдавия, наталья гаврилица, сша, великобритания, майя санду, государственный департамент сша, всемирный банк