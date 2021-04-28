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Президент Молдавии объявила о роспуске парламента
Президент Молдавии объявила о роспуске парламента
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента, досрочные выборы пройдут 11 июля. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T18:41
2021-04-28T18:58
майя санду
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КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента, досрочные выборы пройдут 11 июля.По ее словам, это решение позволит гражданам выбрать новый состав законодательного органа — который будет служить интересам народа и страны. Как уверена Санду, ее соотечественники пойдут по правильному пути, чтобы создать развитое и демократическое государство, где люди будут жить в мире и достатке.Правительство должно выделить из госбюджета средства для подготовки и проведения голосования, добавила она.В конце марта Санду обратилась в Конституционный суд за подтверждением права распустить парламент и провести досрочные выборы — поскольку депутаты дважды в течение трех месяцев не смогли сформировать правительство. В середине апреля КС признал, что президент может сделать это и должна определиться с датой выборов.При этом ранее из-за режима ЧП, введенного с 1 апреля и до 30 мая из-за коронавируса, распустить парламент не могли. В среду Конституционный суд по инициативе пропрезидентской партии "Действие и солидарность" признал введение режима ЧП незаконным. Как утверждали политики, законодательный орган нарушил порядок при принятии этого решения.
https://ria.ru/20210415/moldaviya-1728436042.html
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майя санду, парламент молдавии, в мире, молдавия

Президент Молдавии объявила о роспуске парламента

18:41 28.04.2021 (обновлено: 18:58 28.04.2021)
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента, досрочные выборы пройдут 11 июля.
По ее словам, это решение позволит гражданам выбрать новый состав законодательного органа — который будет служить интересам народа и страны. Как уверена Санду, ее соотечественники пойдут по правильному пути, чтобы создать развитое и демократическое государство, где люди будут жить в мире и достатке.

"Нужно как можно скорее поставить точку в хаосе, в котором нас держал уходящий в отставку парламент, после выборов мы назначим ответственное правительство, которое будет поддерживать стабильное парламентское большинство", — заявила глава государства на брифинге.

Правительство должно выделить из госбюджета средства для подготовки и проведения голосования, добавила она.
В конце марта Санду обратилась в Конституционный суд за подтверждением права распустить парламент и провести досрочные выборы — поскольку депутаты дважды в течение трех месяцев не смогли сформировать правительство. В середине апреля КС признал, что президент может сделать это и должна определиться с датой выборов.
При этом ранее из-за режима ЧП, введенного с 1 апреля и до 30 мая из-за коронавируса, распустить парламент не могли. В среду Конституционный суд по инициативе пропрезидентской партии "Действие и солидарность" признал введение режима ЧП незаконным. Как утверждали политики, законодательный орган нарушил порядок при принятии этого решения.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 16:32
Додон обвинил Санду в попытке узурпировать власть при помощи КС
 
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