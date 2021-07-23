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Конституционный суд Молдавии признал итоги досрочных выборов
Конституционный суд Молдавии признал итоги досрочных выборов - РИА Новости, 23.07.2021
Конституционный суд Молдавии признал итоги досрочных выборов
Конституционный суд Молдавии в пятницу официально признал результаты досрочных парламентских выборов в республике, решение зачитала председатель КС Домника... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:43
2021-07-23T12:43
2021-07-23T12:43
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КИШИНЕВ, 23 июл – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии в пятницу официально признал результаты досрочных парламентских выборов в республике, решение зачитала председатель КС Домника Маноле.Досрочные парламентские выборы в Молдавии прошли 11 июля. По результатам обработки протоколов с участков пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила 52,8% голосов. Блок "Коммунисты и социалисты" поддержали 27,17%. Также в парламент смогла пройти партия "Шор", набрав 5,74%. ЦИК Молдавии утвердил итоги выборов 19 июля.Она отметила, что решение суда является окончательным и вступает в силу в момент его оглашения.В парламенте Молдавии 101 место, партия "Действие и солидарность" получила 63 мандата, блок "Коммунисты и социалисты" - 32 мандата, партия "Шор" - 6 мандатов. Таким образом, партия "Действие и солидарность" получает парламентское большинство и может самостоятельно сформировать правительство.
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цик молдавии, молдавия, выборы, в мире
Конституционный суд Молдавии признал итоги досрочных выборов
Председатель Конституционного суда Молдавии Маноле признал итоги досрочных парламентских выборов