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Конституционный суд Молдавии признал итоги досрочных выборов
Конституционный суд Молдавии признал итоги досрочных выборов - РИА Новости, 23.07.2021
Конституционный суд Молдавии признал итоги досрочных выборов
Конституционный суд Молдавии в пятницу официально признал результаты досрочных парламентских выборов в республике, решение зачитала председатель КС Домника... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:43
2021-07-23T12:43
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КИШИНЕВ, 23 июл – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии в пятницу официально признал результаты досрочных парламентских выборов в республике, решение зачитала председатель КС Домника Маноле.Досрочные парламентские выборы в Молдавии прошли 11 июля. По результатам обработки протоколов с участков пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила 52,8% голосов. Блок "Коммунисты и социалисты" поддержали 27,17%. Также в парламент смогла пройти партия "Шор", набрав 5,74%. ЦИК Молдавии утвердил итоги выборов 19 июля.Она отметила, что решение суда является окончательным и вступает в силу в момент его оглашения.В парламенте Молдавии 101 место, партия "Действие и солидарность" получила 63 мандата, блок "Коммунисты и социалисты" - 32 мандата, партия "Шор" - 6 мандатов. Таким образом, партия "Действие и солидарность" получает парламентское большинство и может самостоятельно сформировать правительство.
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цик молдавии, молдавия, выборы, в мире
12:43 23.07.2021
 
Конституционный суд Молдавии признал итоги досрочных выборов

Председатель Конституционного суда Молдавии Маноле признал итоги досрочных парламентских выборов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДосрочные парламентские выборы в Молдавии
Досрочные парламентские выборы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 23 июл – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии в пятницу официально признал результаты досрочных парламентских выборов в республике, решение зачитала председатель КС Домника Маноле.
Досрочные парламентские выборы в Молдавии прошли 11 июля. По результатам обработки протоколов с участков пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила 52,8% голосов. Блок "Коммунисты и социалисты" поддержали 27,17%. Также в парламент смогла пройти партия "Шор", набрав 5,74%. ЦИК Молдавии утвердил итоги выборов 19 июля.
"Конституционный суд Молдавии постановил: подтвердить результаты досрочных парламентских выборов в Молдавии от 11 июля 2021 года, признать действительными депутаты мандатов парламента", - заявила Маноле во время заседания.
Она отметила, что решение суда является окончательным и вступает в силу в момент его оглашения.
В парламенте Молдавии 101 место, партия "Действие и солидарность" получила 63 мандата, блок "Коммунисты и социалисты" - 32 мандата, партия "Шор" - 6 мандатов. Таким образом, партия "Действие и солидарность" получает парламентское большинство и может самостоятельно сформировать правительство.
Бывший вице-министр внутренних дел Молдавии Геннадий Косован и бывший советник президента Майи Санду Сергей Тофилат во время драки в прямом эфире телеканала Jurnal TV
21 июля, 09:16
Бывший замглавы МВД Молдавии подрался в эфире с экс-советником президента
 
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