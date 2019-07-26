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РИА Новости

Демпартия Молдавии представила вотум недоверия министру финансов

Вчера, 11:37
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Фракция Демократической партии Молдавии зарегистрировала в пятницу в парламенте вотум недоверия министру финансов Наталье Гаврилице, сообщил депутат от политсилы Владимир Чеботарь.
"Представляю депутатам парламента Молдавии вотум недоверия, связанный с деятельностью министра финансов Натальи Гаврилицы. Министерство проработало чуть меньше двух месяцев, но показало себя абсолютно неэффективным", - заявил Чеботарь с трибуны парламента.
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По его словам, министерство финансов намерено серьезно пересмотреть налоговую политику. В частности, отменить налоговые освобождения для лиц, чей доход превышает 1,13 тысячи долларов, и увеличить НДС для ресторанного и гостиничного бизнеса до 20%.
Также Гаврилица ранее заявляла о возможных проблемах с выплатами зарплат бюджетникам, что заставило демократов сомневаться в способности Минфина справиться со своими задачами.
Председатель парламента Зинаида Гречаный сообщила, что вотум недоверия был подписан 21-м депутатом. Она отметила, что инициатива демократов будет рассмотрена парламентскими комиссиями и после этого будет определена дата обсуждения вотума недоверия на заседании парламента.
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