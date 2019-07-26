Демпартия Молдавии представила вотум недоверия министру финансов

КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Фракция Демократической партии Молдавии зарегистрировала в пятницу в парламенте вотум недоверия министру финансов Наталье Гаврилице, сообщил депутат от политсилы Владимир Чеботарь.

"Представляю депутатам парламента Молдавии вотум недоверия, связанный с деятельностью министра финансов Натальи Гаврилицы. Министерство проработало чуть меньше двух месяцев, но показало себя абсолютно неэффективным", - заявил Чеботарь с трибуны парламента.

По его словам, министерство финансов намерено серьезно пересмотреть налоговую политику. В частности, отменить налоговые освобождения для лиц, чей доход превышает 1,13 тысячи долларов, и увеличить НДС для ресторанного и гостиничного бизнеса до 20%.

Также Гаврилица ранее заявляла о возможных проблемах с выплатами зарплат бюджетникам, что заставило демократов сомневаться в способности Минфина справиться со своими задачами.