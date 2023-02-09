https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850831252.html

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 014

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 014 - РИА Новости, 09.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 014

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 014, ранены более 63 тысяч человек, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:25

2023-02-09T13:25

2023-02-09T14:11

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 014, ранены более 63 тысяч человек, заявил президент республики Тайип Эрдоган."На данный момент число погибших составляет 14 014, раненых до 63 794 человек", — сообщил турецкий лидер, выступая в провинции Газиантеп.Ранее было известно о 13 тысячах погибших и около 63 тысяч пострадавших.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центре страны и в следующие дни.В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.

турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии