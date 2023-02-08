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В Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,4

В Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 08.02.2023

В Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:41

2023-02-08T14:41

2023-02-08T14:50

в мире

турция

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 11.24 по времени UTC (14.24 мск) в 38 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш с населением 376 тысяч человек - эпицентра сокрушительного землетрясения в Турции. Очаг залегал на глубине 10 километров.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число жертв землетрясений в Турции возросло до 8574, раненых уже более 49 тысяч. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

турция

кахраманмараш

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, турция, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии