https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849957693.html

Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии

Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии - РИА Новости, 06.02.2023

Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии

Сильнейшее землетрясение в Турции затронуло сразу несколько регионов страны и соседнюю Сирию, число погибших растет. Пострадавшие города — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:37

2023-02-06T12:37

2023-02-06T18:04

фото

турция

сирия

землетрясение в турции и сирии

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Сильнейшее землетрясение в Турции затронуло сразу несколько регионов страны и соседнюю Сирию, число погибших растет. Пострадавшие города — в фотоленте Ria.ru.

турция

сирия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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